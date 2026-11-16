Zažijte kouzelný advent na jihu Čech

Písek: Bruslení pod hvězdami a věž plná betlémů
Srdce Písku se v adventním čase promění v kouzelné vánoční městečko. Velké náměstí rozzáří světýlka, provoní zimní dobroty a oživí radostný smích bruslařů na velkém ledovém kluzišti. Od 11. do 13. prosince se zde navíc uskuteční tradiční Adventní řemeslné trhy plné originálních dárků a dobrot. Více na adventvpisku.cz.
Za malým vánočním dobrodružstvím se vydejte do věže děkanského kostela Narození Panny Marie. Od 26. listopadu se promění ve věž plnou betlémů, kde na úspěšné hledače čeká sladká odměna. Rezervace na www.pisek.eu.
Kouzlo společného tvoření nabídne 29. listopadu Sladovna Písek při adventních dílnách. Za něhou zimních dní pak zamiřte do Prácheňského muzea na výstavu Slyším padat sníh, kde ožívají křehké svaté rodiny vytvořené z vlny.
Strakonice a Blatná: Vánoční pohádka mezi hradbami a světýlky
Ve Strakonicích se 29. listopadu slavnostně rozzáří vánoční strom na hradním nádvoří. Od 4. do 6. prosince pak historické kulisy ožijí Adventními trhy pod Rumpálem. Více na www.muzeum-st.cz. Útulnou atmosféru, vůni kávy a drobné poklady místních tvůrců nabídnou také Adventní dvorky 2026.
Nenechte si ujít také Advent na mlýně. Vodní mlýn Hoslovice 12.12. bude dýchat vánoční atmosférou – v peci se budou péct voňavé vánočky, mlýn bude svátečně vyzdoben a venku se otevře malé tržiště s domácími produkty a rukodělnými výrobky.
Na Zámku Blatná jako by se pohádka stala skutečností. Jeho zámecká zahrada se promění v zářící světelný park, kde se mezi třpytivými kulisami volně procházejí daňci. Každou adventní sobotu a neděli navíc nádvoří ožije vánočními trhy. Více na www.zamek-blatna.cz.
Pohádky a novoroční tečka
Do světa dětských snů vás od 14. listopadu zavede Vánoční Pohádková kovárna v Selibově. Ozdobené stromečky, pohádkové bytosti a staročeské tradice tu připomenou Vánoce, jaké si pamatujeme z dětství.
Až sváteční čas vystřídá nový rok, rozzáří se nad Protivínem největší jihočeský ohňostroj. Velkolepá světelná podívaná začne na Nový rok po setmění a potrvá přibližně 10 až 15 minut.
Nechte letos Vánoce přijít pomalu. S vůní skořice, třpytem světýlek a okamžiky, které si uchováte v srdci. Protože to nejkrásnější kouzlo Vánoc se ukrývá ve chvílích, které prožijeme společně.
Celý adventní program v naší destinaci najdete na: www.piseckem.cz