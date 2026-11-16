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Zažijte kouzelný advent na jihu Čech

Komerční sdělení
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Zažijte kouzelný advent na jihu Čech | foto: Píseckem s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

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Jakmile se uličky rozzáří světýlky a vzduchem zavoní perníčky, přichází ten nejkouzelnější čas v roce. Vydejte se za vánoční pohádkou na Písecko a Strakonicko. Čekají vás adventní trhy, zářící zámky, bruslení pod hvězdami i milá setkání, která zahřejí u srdce.

Písek: Bruslení pod hvězdami a věž plná betlémů

Srdce Písku se v adventním čase promění v kouzelné vánoční městečko. Velké náměstí rozzáří světýlka, provoní zimní dobroty a oživí radostný smích bruslařů na velkém ledovém kluzišti. Od 11. do 13. prosince se zde navíc uskuteční tradiční Adventní řemeslné trhy plné originálních dárků a dobrot. Více na adventvpisku.cz.

Za malým vánočním dobrodružstvím se vydejte do věže děkanského kostela Narození Panny Marie. Od 26. listopadu se promění ve věž plnou betlémů, kde na úspěšné hledače čeká sladká odměna. Rezervace na www.pisek.eu.

Kouzlo společného tvoření nabídne 29. listopadu Sladovna Písek při adventních dílnách. Za něhou zimních dní pak zamiřte do Prácheňského muzea na výstavu Slyším padat sníh, kde ožívají křehké svaté rodiny vytvořené z vlny.

Strakonice a Blatná: Vánoční pohádka mezi hradbami a světýlky

Ve Strakonicích se 29. listopadu slavnostně rozzáří vánoční strom na hradním nádvoří. Od 4. do 6. prosince pak historické kulisy ožijí Adventními trhy pod Rumpálem. Více na www.muzeum-st.cz. Útulnou atmosféru, vůni kávy a drobné poklady místních tvůrců nabídnou také Adventní dvorky 2026.

Nenechte si ujít také Advent na mlýně. Vodní mlýn Hoslovice 12.12. bude dýchat vánoční atmosférou – v peci se budou péct voňavé vánočky, mlýn bude svátečně vyzdoben a venku se otevře malé tržiště s domácími produkty a rukodělnými výrobky.

Na Zámku Blatná jako by se pohádka stala skutečností. Jeho zámecká zahrada se promění v zářící světelný park, kde se mezi třpytivými kulisami volně procházejí daňci. Každou adventní sobotu a neděli navíc nádvoří ožije vánočními trhy. Více na www.zamek-blatna.cz.

Pohádky a novoroční tečka

Do světa dětských snů vás od 14. listopadu zavede Vánoční Pohádková kovárna v Selibově. Ozdobené stromečky, pohádkové bytosti a staročeské tradice tu připomenou Vánoce, jaké si pamatujeme z dětství.

Až sváteční čas vystřídá nový rok, rozzáří se nad Protivínem největší jihočeský ohňostroj. Velkolepá světelná podívaná začne na Nový rok po setmění a potrvá přibližně 10 až 15 minut.

Nechte letos Vánoce přijít pomalu. S vůní skořice, třpytem světýlek a okamžiky, které si uchováte v srdci. Protože to nejkrásnější kouzlo Vánoc se ukrývá ve chvílích, které prožijeme společně.

Celý adventní program v naší destinaci najdete na: www.piseckem.cz

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