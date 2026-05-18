Zapomeňte na štětce! V Obráziu maluje fyzika i paintballová pistole

Martin Valnoha a Tereza Hávová vytvořili místo, které v Jižních Čechách nemá obdoby. Tady se každý vrací k upřímné radosti z tvorby, na kterou v dospělosti pod tlakem povinností často zapomínáme.
„Chtěli jsme otevřít studio, které lidi vytrhne z reality. Místo, kde dospělí i děti můžou tvořit něco, co má smysl, a kde se nebudou bát prázdného plátna. Jsem na nás pyšná, že jsme to společně s Martinem zvládli a vybudovali prostor, kam lidé chodí s nadšením trávit svůj volný čas,“ vysvětluje Tereza, která jako učitelka výtvarné výchovy dobře ví, jak osvobozující je, když z procesu zmizí hodnocení a strach z chyby. V Obráziu totiž chyba neexistuje – existuje jen neopakovatelný moment tvoření.
Zhmotněná touha dělat věci po svém
Martin, profesí designér, sochař a keramik, většinu vybavení studia sám vymyslel, vyprojektoval a následně i smontoval. Právě on stojí za unikátními otočnými stoly i speciální konstrukcí pro techniku houpačky. Čerpá přitom ze své desítky let trvající praxe lektora keramiky, kterou vede už od svých sedmnácti let.
Tereza je zase pověstným motorem, který studio reálně rozhýbal a drží ho v chodu. Má na starosti kompletní provoz a tým lektorek – Anetu, Aničku, Natálku, Violu a Vendy. Společně dohlížejí na to, aby se studio neustále zkrášlovalo a hosté odcházeli s pocitem, že zažili něco výjimečného.
Když za vás tvoří odstředivá síla
Hlavním lákadlem jsou techniky, které byste doma v obýváku raději nezkoušeli, pokud tedy neplánujete okamžité vymalování celého bytu. Na kulatých otočných stolech se kouzlí pomocí fyziky. Barvy na plátno můžete nalévat a sledovat, jak se díky odstředivé síle rozlévají do neuvěřitelných struktur, nechat je stékat z kyvadla, které nad plátnem vykresluje dokonalé geometrické obrazce, nebo je rozfoukávat fénem pro jemné dekorativní efekty.
„Lidé si u nás užívají ten luxus, že barvou mohou neomezeně plýtvat. Za měsíc jí u nás padne mezi padesáti a osmdesáti litry,“ usmívá se Martin. Právě možnost nechat barvu svobodně téct je pro mnoho lidí tou nejlepší formou psychohygieny.
Největším adrenalinem je pak velká stěna, kde házíte šipky na balónky naplněné barvou přímo na plátně, nebo po nich střílíte paintballovou pistolí. Je to dokonalý ventil pro každého, kdo potřebuje vypnout hlavu po náročném týdnu a prostě se jen bavit.
Od preciznosti k výbuchu smíchu
Instruktoři v Obráziu často zažívají momenty, kdy se lidé pod vlivem barev mění před očima. „Jedna z našich návštěvnic, Sára, k nám přišla s výrazem lékárníka a barvy míchala tak precizně, že jsem se bál i dýchnout. Jenže pak jsme plátno upnuli na otočný stůl a spustili techniku houpačky. V tu chvíli se vědecký přístup změnil v čistý adrenalin. Sára se do toho opřela, gravitace s houpačkou si řekly „teď my“ a barvy začaly na plátně divoce tancovat úplně jinam, než Sára zamýšlela. Napětí v ateliéru by se dalo krájet. Když se stůl zastavil, nastalo hrobové ticho. Sára koukala na plátno jako na návštěvu z vesmíru a pak vybuchla smíchy: „Ono si to fakt dělá, co chce!“ Z jejího opatrného plánu zbyla geniální divočina. Přesně to je Obrázium – čím víc pustíte kontrolu, tím větší pecku vytvoříte!“ vypráví Martin.
Domů s pocitem vítězství
I když to ve studiu občas vypadá jako po barevném výbuchu, každý návštěvník dostane ochranný overal a návleky, takže se ze studia odchází v suchu a čistotě. Vtipné je sledovat dospělé, jak se prvních deset minut hlídají, aby si neudělali šmouhu, ale u velké stěny už čistotu vůbec neřeší a užívají si akci.
Hotové obrazy pak musí ve studiu 72 hodin schnout, aby akryl získal svou pevnost a sytost. Ten moment, kdy se lidé po třech dnech vrací a vidí své dílo suché a zářící, je pro Martina a Terku pokaždé malým svátkem. Ta hrdost v očích návštěvníků: „Tohle jsem fakt vytvořil já!“ – to je pro majitele ta největší odměna.
Studio Obrázium najdete na adrese Kněžská 30/32 v Českých Budějovicích a svůj termín si můžete rezervovat na www.obrazium.cz.