VŠTE otevře Podnikovou ekonomiku v inženýrském programu

„Je to krok, kterým logicky navazujeme na poskytovaný bakalářský program Ekonomika a management s oborem Ekonomika podniku. Ten byl mimochodem vůbec prvním, který se zde v roce 2006 akreditoval,“ říká profesor Marek Vochozka, rektor VŠTE.

Žádost o magisterský program škola začala připravovat předloni, ale samotný program dávno před tím. VŠTE musela získat odborníky z jednotlivých oblastí podnikového hospodářství, realizovat adekvátní tvůrčí činnost v podobě výzkumných projektů, definovat profil absolventa a uzpůsobit systém výuky a praxe, která je jeho součástí.

„To zabralo několik let. Až potom jsme mohli vůbec o přípravě akreditační žádosti uvažovat. Ekonomiku chápeme jako podnikové hospodářství, a proto se víc zaměřujeme na primární a vybrané sekundární činnosti podniku. Tím jsme se pojetím přiblížili nabízeným technickým programům a především poptávce podnikové praxe,“ vysvětluje rektor.

Magisterská Podniková ekonomika se nyní zaměří na specializaci Ekonom výroby, do budoucna se ale předpokládají další specializace - obchodník, marketér, finanční manažer či analytik podnikových procesů. Právě po nich je podle průzkumu trhu práce v Jihočeském kraji velká poptávka.

„Předpokládáme, že v prvním semestru nabídneme až 90 míst v prezenční a dalších 90 míst v kombinované formě studia,“ upřesnil profesor Vochozka.

Zatímco bakalářský program umožňuje absolventovi pochopit podnik jako hospodářskou jednotku a poskytne mu hlubší kompetenci ve vybrané činnosti podniku, jako je řízení lidských zdrojů, podnikových financí či obchodu, navazující magisterský program tyto znalosti výrazně prohloubí a rozšíří. Absolventovi umožní pochopit fungování podniku nejen na operativní, ale i taktické a strategické úrovni řízení.

To má umožnit, aby se pokryla poptávka po specializovanějších podnikohospodářích - tedy manažerech lidských zdrojů, investičních a výrobních manažerech, případně po dalších specializacích. Pomůže tomu i tradiční profesní zaměření se získáváním praktických dovedností v konkrétních podnicích, kde studenti řeší nejen reálné problémy prostřednictvím svých seminárních a kvalifikačních prací, ale potkávají se přímo se svými budoucími zaměstnavateli. Ti tak mohou ovlivňovat zaměření studia či bakalářské a posléze diplomové práce.

Na VŠTE lze titul Ing. získat rovněž v „dopravním“ oboru Logistické technologie a ve „stavebním“ oboru Konstrukce staveb. Ty je možné vedle denní formy studovat rovněž dálkově, v tzv. kombinované formě.

Studium při práci

Právě studium při práci představuje další možnost jak získat potřebné bakalářské vzdělání. Na českobudějovické VŠTE to je možné v programech Technologie a řízení dopravy, Pozemní stavby a Ekonomika podniku. Přihlásit se na ně lze do konce června. Je podobně jako prezenční studium zdarma, neboť jde o veřejnou vysokou školu.

Obecně platí, že to je forma vhodná pro ty, co nemohou či nechtějí navštěvovat prezenční formu z časových, ekonomických, pracovních nebo rodinných důvodů. Pomůže jim to zvýšit svou cenu na trhu práce, rozšířit si odborné znalosti a získat další dovednosti.

Do prvního semestru se každoročně na VŠTE zapisuje okolo 1250 posluchačů, z nichž část dává přednost právě kombinované formě studia.

MBA a pedagogické minimum

Vysoká škola technická a ekonomická nabízí v rámci Centra celoživotního vzdělávání už čtvrtým rokem také program Master of Business Administration (MBA). Zaměřuje se na finanční management, a je určen zájemcům nad 26 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním a minimálně tříletou řídící praxí. Má-li uchazeč úplné středoškolské vzdělání, musí prokázat dlouhodobou praxi v řízení firem a organizací. Studium trvá tři semestry a účastníci si ho platí sami.

„Důrazně jsme vsadili na kvalitu, abychom titulu MBA udrželi prestiž a do regionu přinesli potřebné vzdělání,“ říká Marek Vochozka.

Do systému celoživotního vzdělávání patří také pedagogické minimum, určené primárně budoucím učitelům odborných technických a ekonomických předmětů a budoucím učitelům praktického vyučování a odborného výcviku, kteří neabsolvovali pedagogickou fakultu. Tyto kurzy začnou v říjnu a přihlášky do nich lze podávat do poloviny září. Trvají tři semestry a obsahují 264 hodin výuky. I zde si je účastník hradí sám.