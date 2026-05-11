Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vodárny na Táborsku jedou naplno

Komerční sdělení
Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jako společníci založila společenskou smlouvou společnost Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. v roce 2004. Předmětem podnikání a hlavním oborem činnosti je správa a provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Vodárny na Táborsku jedou naplno | foto: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Základní kapitál společnosti činí 800 000 000 Kč.

Majetkové podíly společníků ve společnosti odpovídají podílu vloženého majetku a činí pro Město Tábor 76,7 %, Město Sezimovo Ústí 9,5 % a Město Planá nad Lužnicí 13,8 %. Společníky VST jsou tedy ze 100% uvedená tři města.

Hlavní příjem společnosti tvoří nájemné, které vyplácí provozovatel vodohospodářského majetku – společnost Čevak a.s. Z těchto příjmů zajišťuje VST provoz společnosti a financování investic do vodohospodářské infrastruktury, ať už se jedná o větší opravy, rekonstrukce či nové investice.

Vodárny na Táborsku jedou naplno

Zmíněné investice do obnovy a stabilní funkce vodovodů, kanalizací, zařízení na výrobu , akumulaci pitné vody a čistíren odpadních vod jsou klíčovým nástrojem pro udržení kvality poskytovaných služeb. V době nástupu robotické práce a umělé inteligence si dnes již málokdo dokáže představit situaci ze 70. až 90.let minulého století. Tehdy se ztráty vody v potrubí téměř rovnaly její spotřebě. Nebylo žádnou výjimkou, že porucha na přivaděči se hledala pomocí jednoduchých metod velmi dlouho, což mělo za následek několikadenní výpadek v zásobování.

Po privatizaci státních vodárenských podniků v období 1992 – 1994 tak nastal pomalý a postupný pokrok nejen technologický, ale zejména v obnově majetku. Do té doby se prakticky žádná významnější obnova nekonala. Vodovody a kanalizace byly většinou z ranných dob zavádění veřejných sítí stále původní, tedy z 30. až 50.let. Vedle nich se narychlo budovaly nové rozvody na panelákových sídlištích. Stavělo se většinou pouze z dostupných materiálů. Vodohospodářům určitě vytane v paměti pojem „polská litina“ – jednalo se o velmi nekvalitní potrubí na stavbu vodovodů, který vykazoval velké množství vad. Z tohoto materiálu se na území tehdejšího Československa postavily tisíce kilometrů vodovodů.

A právě na tyto vodovody na území v působnosti Vodárenské společnosti Táborsko se kromě dalších priorit soustředí investice do obnovy majetku. Po malých a nesmělých krůčcích v prvním období se všechna tři města odhodlala k realizaci v té době obřího projektu. Tato investice, nazvaná Náprava kanalizační soustavy aglomerace Táborsko, byla prvním realizovaným projektem z dotačního Fondu soudržnosti. Realizoval se v období 2009 – 2011, a svým způsobem na několik let předběhl tempo obnovy vodohospodářského majetku. V rámci něj bylo postupně vyměněno a nově postaveno více než 14 kilometrů vodovodních a kanalizačních sítí. Pod novou a průmyslovou částí Tábora byla vyražena štola o délce více než 1,2 kilometru. Ta odvedla podstatný objem odpadních vod z v té době přetížené původní táborské čistírny na dostatečně kapacitní novou areálovou ČOV na pomezí Tábora a Sezimova Ústí.

Každý takovýto projekt sebou bohužel přináší také negativní stránky. V tomto případě se jednalo o dlouhodobé zadlužení společnosti z důvodu splácení úvěru, poskytnutého za účelem dofinancování této více než miliardové akce. Cena vodného a stočného se díky tomu vyšplhala na několik let na nelichotivé první místo v porovnání s ostatními vodárnami.

Téměř okamžitě však poklesly ztráty vody ve vodovodní síti o řády procent. Výměna prorezlých a tekoucích potrubí znamenala, že průměrné procento vody nefakturované kleslo pod 10%.

Vodárny na Táborsku jedou naplno

Následovalo zhruba desetileté období, kdy se především řešilo splácení úvěru, stabilizace ceny a prováděla se pouze nejnutnější obnova. Oba pozitivní trendy- jak ztráty vody, tak snížení rychlého nárůstu poplatků za vodné stočné – se podařilo zachovat.

Nyní je však již nezbytně nutné tempo obnovy opět posunout na úroveň, odpovídající zákonem definovanému plánu financování. Proto se již čtvrtým rokem realizují výměny potrubí v konkrétních problémových ulicích. Většinou se to děje v souladu s požadavky jednotlivých měst na nové povrchy – komunikace, chodníky a související výstavbu zeleně. Současně se práce koordinují i s ostatními správci sítí – mění se silové i optické kabely, teplovody a plynovody. Kde to technické podmínky umožňují, zřizuje se dešťová kanalizace a odklání se tak balastní voda z nátoku na čistírnu.

V uplynulém období od roku 2021 tak bylo vyměněno, opraveno nebo nově postaveno dalších více než 8 km vodovodů a kanalizací. Paralelně s těmito stavbami se také masívně investuje do obou čistíren odpadních vod. Zejména stanice hygienizace kalů na areálové čistírně si vyžádala náklady převyšující čtvrt miliardy korun, a také na ní bylo zapotřebí vedle získané dotace z Operačního programu pro životní prostředí načerpat úvěr.

Vodárny na Táborsku jedou naplno

Negativním vlivem na tento trend je bezesporu rychlý růst indexu stavebních prací. Válečný konflikt na Ukrajině, současná vypjatá situace okolo cen ropy a nárůst cen stavebních materiálů prodražuje každý připravovaný projekt doslova z měsíce na měsíc.

Vodárenská společnost Táborsko každoročně připravuje za tímto účelem aktualizovaný finanční plán. Ten slouží jako vodítko ke stanovení objemu potřebných investičních prostředků a s tím související výši nájemného. Je očekáváno, že období relativní cenové stagnace vystřídá období vyšších nárůstů poplatků a investičních potřeb.

logo

Nejčtenější

Nové zastávky mění Ostravu

Komerční sdělení

Nové přístřešky, zábradlí a vybavení, jako třeba lavičky nebo odpadkové koše. Dopravní podnik Ostrava (DPO) dokončil modernizaci vybavení celkem třinácti tramvajových zastávek. Jde o druhou etapu...

Na MEGAKONCERT Radia Čas míří legendární EUROPE

Komerční sdělení
Megakoncert Radia Čas

Ostrava se letos na podzim stane centrem světové rockové hudby. Dne 21. listopadu 2026 přivítá Ostravar Aréna 28. ročník tradičního Megakoncertu Radia Čas. Hlavní hvězdou večera bude ikonická švédská...

Slezská Ostrava zve na rodinný festival SlezskaFest

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zve na 2. ročník rodinného festivalu SlezskaFest, který se uskuteční v sobotu 30. května 2026 v areálu Slezskoostravského hradu a jeho okolí.

Do vytváření studie Park sv. Jiří se může zapojit i veřejnost

Komerční sdělení
Svatý Jiří

Krajinářští architekti připravují studii, která má chránit cenné území, do něhož zasahuje přírodní park Horní Berounka.

Grilujete rádi? Máme pro vás tipy, které určitě oceníte

Komerční sdělení
Grilovací sezóna začíná, ať už preferujete brikety, plyn či elektřinu, značka...

Když je venku hezky, je skvělé trávit hodně času venku. Připravit si jídlo na zahradě nebo v přírodě k tomuto potěšení určitě patří. Máme pro vás tipy na kvalitní grilovací vybavení, s řadou skvělých...

Seniorské a komunitní bydlení trochu jinak

Komerční sdělení
Trnávka Living

MUDr. Štěpán Machač je hlavním investorem projektu komunitního bydlení v Trnávce. Štěpán Machač je vedoucím lékařem IVF Clinic a předsedou Výboru sekce asistované reprodukce České...

11. května 2026  6:57

Jak nabídnout hodnotný předmět do mezinárodní aukce ve Vídni? Snadno

Komerční sdělení
Jak nabídnout hodnotný předmět do mezinárodní aukce ve Vídni? Snadno

Vídeňský aukční dům DOROTHEUM pořádá ročně na sedm stovek aukcí ve 40 různých prodejních kategoriích. Mezinárodní klientela, zázemí velkého aukčního domu i snadná dostupnost díky pražské kanceláři...

11. května 2026

Novinky od značky Tefal, které ještě neznáte, ale budete je chtít doma

Komerční sdělení

Dvoupatrová fritéza, zmrzlinovač, výrobník rostlinného mléka. Značka kuchyňských spotřebičů Tefal uvedla tři novinky, které určitě stojí za pozornost. Představují totiž revoluci v tom, jak si...

11. května 2026

Otava odhaluje zlato i perly ve Strakonicích

Komerční sdělení
Otava odhaluje zlato i perly ve Strakonicích

Řeka, která po staletí živila, spojovala a proměňovala krajinu. Otava není jen vodním tokem, ale tichým svědkem lidských příběhů, práce i touhy po bohatství. Právě její minulost dnes ožívá na výstavě...

11. května 2026

Méně bolesti, méně léků během čekání na operaci v Lázních Velichovky

Komerční sdělení
Méně bolesti, méně léků během čekání na operaci v Lázních Velichovky

Bolest při čekání na operaci nemusí znamenat jen užívání léků. Věděli jste, že pokud vám lékař doporučil výměnu kolenního či kyčelního kloubu, máte ze zákona nárok na předoperační péči hrazenou...

11. května 2026

Češi přicházejí o tisíce za energie. Problém je i tam, kde ho nečekají

Komerční sdělení

Teplo z domu neuniká jen okny, dveřmi nebo střechou. Slabým místem může být i garáž, jenž je součástí domu, na kterou se často zapomíná. Přitom právě tudy může zbytečně unikat značné množství tepla....

11. května 2026

Slezská Ostrava zve na rodinný festival SlezskaFest

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zve na 2. ročník rodinného festivalu SlezskaFest, který se uskuteční v sobotu 30. května 2026 v areálu Slezskoostravského hradu a jeho okolí.

11. května 2026

Vodárny na Táborsku jedou naplno

Komerční sdělení
Vodárny na Táborsku jedou naplno

Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jako společníci založila společenskou smlouvou společnost Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. v roce 2004. Předmětem podnikání a hlavním oborem...

11. května 2026

Bezlepkově v PVA EXPO Praha na Mezinárodní den celiakie

Komerční sdělení
Bezlepkově v PVA EXPO Praha na Mezinárodní den celiakie

Gluten Free Prague Expo & 21. Fórum celiaků nabídne ještě širší výběr bezlepkových street food dobrot.

11. května 2026

Co nového vyšlo na webu projektu Realiťák roku: pozemky, daně, PENB, pojištění i férovost při zastupování klientů

RR20260502

Od 24. dubna 2026 přinesl web projektu Realiťák roku další výraznou sérii článků, která dobře ukazuje, jak široká témata dnes musí veřejnost při prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti sledovat....

9. května 2026  7:36

Most se chystá na superbiky, nabídne neobvykle blízký zážitek

Komerční sdělení
Tak blízko se k závodům nikde nedostanete. Most zažije světové superbiky

Špičkový světový šampionát, čeští jezdci na startu, nová závodní kategorie, přístup do paddocku a program, který zdaleka nekončí posledním kolem. WorldSBK Czech Round přiveze od 15. do 17. května na...

7. května 2026

Grilujete rádi? Máme pro vás tipy, které určitě oceníte

Komerční sdělení
Grilovací sezóna začíná, ať už preferujete brikety, plyn či elektřinu, značka...

Když je venku hezky, je skvělé trávit hodně času venku. Připravit si jídlo na zahradě nebo v přírodě k tomuto potěšení určitě patří. Máme pro vás tipy na kvalitní grilovací vybavení, s řadou skvělých...

7. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.