Vodárenská správa Písek: péče o infrastrukturu, která není vidět

Když otočíme kohoutkem nebo po dešti zmizí voda z ulice, většinou nepřemýšlíme nad tím, kolik práce je za tím potřeba. Vodovody, kanalizace, čerpací stanice, vodojemy nebo dešťové vpusti tvoří rozsáhlý systém, který musí město průběžně kontrolovat, obnovovat a rozvíjet. Právě tuto roli v Písku plní Vodárenská správa Písek s.r.o.
Společnost založilo město Písek, aby mělo odbornou kontrolu nad svým vodohospodářským infrastrukturním majetkem. Samotné provozování vodovodů a kanalizací zajišťuje na základě koncesní smlouvy společnost ČEVAK. Vodárenská správa na straně města kontroluje plnění této smlouvy a zároveň připravuje podklady pro vodohospodářské investice a dohlíží na jejich realizaci.
Pod ulicemi se město mění
Velká část práce Vodárenské správy není na první pohled vidět. Odehrává se pod zemí – při obnově vodovodních a kanalizačních řadů, opravách nebo koordinaci staveb.
V posledních letech se Vodárenská správa podílela na řadě investic v různých částech města. Patří mezi ně například rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Žižkově, Strakonické, Otavské či Rokycanově ulici, vodohospodářské stavby ve Smrkovicích a na Hradišti nebo aktuální rekonstrukce Erbenovy ulice.
Právě podobné investice rozhodují o tom, v jakém stavu bude městská infrastruktura za deset či dvacet let. Nejde přitom jen o odstranění aktuální poruchy. Důležité je obnovu sítí plánovat, koordinovat ji s opravami komunikací a dalšími investicemi a zároveň hlídat kvalitu provedených prací.
Více než 4 900 dešťových vpustí
Od dubna 2025 převzala Vodárenská správa také čištění a údržbu dešťových vpustí a ekodrénů. V Písku, jeho místních částech a obcích je jich více než 4 900. Pro jejich údržbu společnost pořídila speciální automobil.
Převzetí této činnosti městskou společností přineslo také úsporu. Město za čištění a údržbu platí tři miliony korun ročně, což je podle údajů Vodárenské správy téměř o 30 procent méně než v předchozím modelu.
Pravidelná péče o vpusti přitom není jen otázkou čistoty ulic. Je důležitá pro odvádění srážkové vody, zejména při intenzivních deštích. Zanesená vpusť může znamenat, že voda zůstane na komunikaci právě ve chvíli, kdy má systém fungovat naplno.
Informace pro obyvatele na jednom místě
Součástí práce Vodárenské správy je také informování veřejnosti. Na webových stránkách společnosti mohou obyvatelé sledovat aktuální poruchy, odstávky a další omezení. K dispozici je rovněž přehled probíhajících a dokončených vodohospodářských staveb, veřejných zakázek nebo informace související s kvalitou vody.
Vodárenská infrastruktura patří k majetku, který většinu času zůstává očím obyvatel skrytý. Její stav ale přímo ovlivňuje každodenní fungování města. Úkolem Vodárenské správy Písek je proto především dlouhodobě hájit zájmy města jako vlastníka, připravovat potřebné investice, kontrolovat provozovatele a starat se o infrastrukturu, kterou Písečtí používají každý den.