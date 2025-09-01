Vodárenská správa Písek nově zajišťuje čištění dešťových vpustí

Nahradila tak dosavadního provozovatele, který tuto činnost zajišťoval v rámci koncesní smlouvy do 31. března 2025. Nová koncesní smlouva však tuto službu již nezahrnuje a město ji nyní objednává samostatně. Nově uzavřená smlouva přináší městu nejen větší flexibilitu, ale i úsporu.
Na území města Písku, včetně jeho místních částí Smrkovice, Semice a Nový Dvůr, se nachází více než 4 900 dešťových vpustí a ekodrénů. Vodárenská správa Písek jejich údržbu provádí pomocí nového specializovaného vozidla, které si pro tuto činnost pořídila.
Co obnáší čištění dešťových vpustí?
Čisticí vůz je vybaven speciální technikou na čištění dešťových vpustí. V průběhu údržby obsluha odstraní nahromaděný odpad, bahno, listí, písek a další nečistoty, které brání správnému odtoku dešťové vody. Pomocí tlakové vody je následně propláchnuto odtokové potrubí, aby se zajistila jeho plná průchodnost. Zároveň se vizuálně kontroluje technický stav každé vpusti, přičemž se zaznamenávají poznámky o potřebných opravách nebo poškozeních. Tyto informace se zapisují do provozního deníku, který slouží k plánování oprav a údržby.
Údržba probíhá celoročně
Údržba probíhá celoročně, s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky, a to ve dvou cyklech dle plánu údržby. V zimních měsících může dojít ke ztížení prací kvůli promrzlým mřížím, kdy hrozí jejich poškození. I v tomto období však pracovníci reagují operativně podle potřeby.
„Naším cílem je zajistit, aby městská kanalizační infrastruktura plnila svoji funkci spolehlivě a bez problémů. Díky vlastní technice a odbornému týmu dokážeme rychle zasahovat i mimo plánovaná čištění, například v případě zanesení naplaveninami při silných deštích,“ říká zástupce Vodárenské správy Písek.
Díky této změně město získalo větší kontrolu nad stavem dešťové kanalizace, lepší přehled o potřebách oprav a zároveň snížilo náklady. Údržba vpustí a ekodrénů je totiž klíčová nejen pro správné odvodnění komunikací, ale i pro prevenci lokálních záplav. Pravidelná údržba předchází škodám na majetku zaplavováním sklepů nemovitostí dešťovou vodou.
Vodárenská správa Písek kromě zajišťování čištění dešťových vpustí a ekodrénů pro město Písek může tuto službu poskytnout také ostatním obcím. Díky specializovanému vozidlu a zkušenému týmu ji dokáže nabídnout za přijatelné ceny, které jsou výhodné zejména pro menší obce bez vlastní techniky.
Více informací najdete na www.vspisek.com.