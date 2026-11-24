Povlečení, ve kterém je radost usínat
Při výběru povlečení se vyplatí věnovat pozornost nejen vzoru, ale především materiálu. Na chladnější měsíce je ideální hřejivý flanel s měkkým, jemně počesaným povrchem. V létě oceníte kombinaci bavlny a lyocellu, která je hladká, prodyšná a dobře odvádí vlhkost. Univerzální volbou pro celý rok je bavlněný satén, který vyniká jemností a decentním leskem.
Přikrývka a polštář pro kvalitní spánek
Lehká, celoroční nebo hřejivá zimní? Správná přikrývka by měla odpovídat teplotě v ložnici i osobním potřebám. Kvalitní výplně z dutých vláken jsou nadýchané, příjemně hřejí a dlouho si udržují svůj objem. U polštářů záleží především na oblíbené poloze při spánku. Pro spaní na boku se hodí vyšší a pevnější polštář, na břiše naopak nižší a měkčí. Praktické jsou modely s možností úpravy množství výplně, u kterých si lze výšku i měkkost přizpůsobit.
Pléd, který zahřeje a sluší interiéru
Pro milovníky pohodových večerů doma může být skvělou volbou měkký pléd. Hebké mikroplyšové varianty krásně hřejí, jsou lehké a snadno se udržují. Vlněné plédy potěší příznivce přírodních materiálů, zatímco pletené modely vynikají výraznou strukturou a zajímavými vzory. Kromě zahřátí tak pléd nabídne i další přednost, může být stylovým doplňkem pohovky nebo křesla.
Ručníky, u kterých poznáte kvalitu na dotek
Kdo si potrpí na kvalitu a pohodlí, ocení modalové ručníky. Kombinace bavlny a modalu jim dodává mimořádnou hebkost a výbornou savost. Široká paleta barev navíc umožňuje sladit je s každou koupelnou. Ručníky z česané bavlny zase vynikají jemností a odolností při častém praní. Aktivní sportovci a cestovatelé uvítají lehké, skladné a rychleschnoucí osušky ze syntetických vláken, které v tašce zaberou minimum místa.
Dekorační polštáře pro milovníky designu
Kdo rád ladí svůj domov do posledního detailu, ocení dekorační povlaky na polštáře. Bavlněné modely s propracovanou výšivkou upoutají precizním zpracováním, pletené povlaky zase výraznou strukturou. Sametový vzhled dodá interiéru eleganci, zatímco originální umělecké nebo květinové motivy přinesou barvy a osobitý styl. Při výběru se vyplatí zohlednit nejen oblíbené odstíny, ale také materiály a vzory, které už má obdarovaný doma.
Výběr podle vlastního vkusu
Nejste si jistí barvou povlečení, rozměrem přikrývky nebo tím, jaký pléd by se nejlépe hodil do obývacího pokoje? Dárkový certifikát umožní obdarovanému vybrat si přesně podle vlastních představ, ať už na e-shopu, nebo při osobní návštěvě prodejny.
Dárky, které potěší i po Vánocích
Krása dobře vybraného dárku spočívá i v tom, že může přinášet radost dlouho po Vánocích. Ať už je to hebký pléd, nové povlečení nebo měkké ručníky, důležité je, aby udělal radost právě tomu, pro koho je určený. Další inspiraci najdete na eshopu www.scanquilt.cz nebo v některé z 66 prodejen SCANquilt.