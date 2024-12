V zoo Hluboká se otevřou pekelné brány, načerpejte vánoční atmosféru

S čerty v zoo

V zoo se 7. prosince otevřou pekelné brány. Přijďte se pobavit a zároveň trochu vyděsit při tradiční akci Čerti v zoo. Anděl, který přinese hodným dětem sladkou odměnu, a skupina divokých čertů, kteří budou hledat zlobivé děti, se postarají o to, aby vaše děti poznaly kouzlo starodávné tradice. Až děti najdou „peklo“, budou si moci přiložit dřevo do ohně pod kotel, či vyzkoušet jiné čertovské dovednosti a za to si vyslouží diplom. Akce se koná od 13:00 hod. do 17:00 hod.

Vánočně nasvícená zoo

Tou dobou, kdy v zoo budou řádit čerti, pro vás již bude nachystaná tradiční vánočně nasvícená zoo. Tu můžete navštívit od 4. 12. 2024 do 5. 1. 2025. V prosinci zoo prodlouží otevírací dobu a promění se v kouzelné místo plné světelných dekorací. Procházka po večerní zoo bude dokonalou příležitostí vychutnat si zvířata, která přes den lze hůře zahlédnout, užít si neopakovatelnou atmosféru adventu v krásném prostředí s rodinou či přáteli. Vánočně nasvícená zoo vás zavede do světa plného živých i svítících zvířat, vánočních stromků a světelných alejí. Pokladna se uzavírá v 19:00 hodin, v areálu zoo můžete být do 19:30 hodin. Tato prodloužená otevírací doba platí po celé trvání nasvícené zoo mimo 24. 12.

Štědrý den v zoo

Ten je skvělou příležitostí, jak před slavnostní večeří společně navštívit zoo a načerpat neopakovatelnou vánoční náladu s našimi zvířaty. Přijďte se podívat, jak si zvířecí obyvatelé užívají komentované krmení. Ve 12 hodin se rozsvítí vánoční stromek, ale samotný program začíná již v 9:30 a potrvá do 15:00 hodin. Každý dětský návštěvník obdrží dárek a zvířatům můžete naopak do připravených beden pod vánoční strom přinést dárek i vy, a to v podobě krmení (ovoce, zelenina, luštěniny, ořechy). I v tento den však platí v areálu zoo pro návštěvníky zákaz krmení zvířat. Užijte si kouzelný vánoční zážitek v jedinečném prostředí. Otvírací doba zoo je v tento den od 8:30 hod. – 16:00 hod.

Více informací na www.zoohluboka.cz