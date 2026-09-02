Trocnovské slavnosti vás přenesou do středověku

Připraven je bohatý program pro děti i dospělé. Vstup je zdarma!
Novinkou a jedním z vrcholů akce bude v neděli rytířský turnaj na koních v podání divadelní a kaskadérské skupiny Štvanci. Nenechte si ujít toto napínavé klání a ukázky jezdecké dovednosti rytířů. Čeká vás nejen klasický prstencový turnaj, ale i další nezvyklá podívaná. Nechybí velkolepé dřevcové klání, při němž se rytíři ze sedel vyrážejí. Významnou součástí skupiny je spolupráce s produkcemi při realizaci a natáčení historických filmů a dokumentů. Johanka z Arku, Napoleon, Stroj času nebo Jan Žižka. To jsou jen některé z filmů, ve kterých zanechali otisk Štvanci pod vedením Roberta Šlapanského. V posledních letech se Štvanci soustředí především na jezdecká představení, za něž v minulém roce získali ocenění „skupina roku“ v kategorii Rytířský turnaj na koních. Svými profesionálními vystoupeními jsou inspirací a jdou příkladem ostatním tuzemským skupinám.
Další lákadlem akce je např. návštěva známého českého historika Petra Čorneje, který v sobotu vystoupí se dvěma přednáškami (Jak ztratil Jan Žižka druhé oko a Jan Žižka a město Tábor). Návštěvníci se mohou těšit i na autogramiády.
V sobotu i v neděli je připraven pestrý program, který zaujme všechny věkové kategorie, a to na louce u sochy Jana Žižky, v areálu Archeoskanzenu Trocnov a také v Památníku a Návštěvnickém a vzdělávacím centru. Návštěvníci se mohou těšit např. na živou středověkou hudbu v podání kapel Elthin a Lucrezia Borgia, sérii šermířských představení a dalších exhibicí v režii skupin Fedrfechtýři a Harcíři z Rokycan nebo řízenou středověkou dětskou bitvu. Ve vojenském táboře budou k vidění ukázky zbraní a zbrojí, které si lze vyzkoušet, lidé mohou nahlédnout do stanů šlechtice válečníka nebo žoldnéře s hazardními hrami a nebude chybět ani kvíz na téma vývoj sečných zbraní a ukázky polní kuchyně. Nenechte si ujít rovněž Střelecké patálie – představení, které představí palné zbraně pozdního středověku a raného novověku včetně ukázek. Oblíbenou částí programu je také sokolnictví – Sokolnický dvorec Falker pod vedením Jana Brože si připravil komentované letové ukázky dravců, kteří budou k vidění po celou dobu akce. O střelbu z luku a kuše a ukázky dobývacích strojů (katapult, trebuchet a dětské dělo) se postará uskupení Lucistnice.cz. Navštívit můžete také venkovní naučnou stezku kolem trocnovského areálu – zde narazíte např. na monumentální třináctimetrovou sochu husitského vojevůdce, pamětní kámen údajného místa narození Jana Žižka, Žižkův nebo Mikšův dvorec. Stezka je opatřena informačními panely s QR kódy, kde se dozvíte více informací.
Bohatý program nabídne i Archeoskanzen Trocnov. Připraveny jsou oživené prohlídky zemanského dvorce a venkovské osady nebo středověká historická řemesla v podání uskupení DANAR (kovář, tesař, švec, přadlena, tkadlena, hrnčířka, bednář, soustružník a truhlář). Dobovou kuchyni a vaření s ochutnávkami pokrmů zajišťuje Císařský regiment a o další program se postará Tempus Artificum (tkaní karetek, kameník, středověká kuchyně s ochutnávkami, desková malba / písař, kušař, provazník, svíčkař, barvířka, tisk na látku, textilní řemesla).
Další program je připraven v areálu Památníku a Návštěvnického a vzdělávacího centra. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout dvě stálé expozice: Jan Žižka z Trocnova, která představuje historii, život a působení husitského vojevůdce a Jan Žižka ve filmu, kde jsou prezentovány originální kostýmy herců z filmu Jan Žižka od režiséra a producenta Petra Jákla, momentky ze zákulisí natáčení a nechybí ani interaktivní prvky. Rodiny s dětmi jistě potěší novinka - moderní dětské hřiště s lavičkami, které propojuje pohybovou aktivitu s historií. Herní prostor plně respektuje historický charakter lokality a najdete zde celkem 13 herních prvků pro děti: např. model středověkého hradu, kanónu nebo vozu. Hřiště je navrženo tak, aby zabavilo široké spektrum návštěvníků – od dětí předškolního věku až po náctileté. Venkovní sad nabídne zábavné hry pro děti a v přednáškovém sále Návštěvnického a vzdělávací centra se můžete těšit na výrobu odznaků, dílnu mistra zbrojíře (výroba dýky z papíru) nebo dílnu mistra zlatníka (výroba koruny s barevnými drahokamy). Podium na dvoře centra v sobotu nabídne také divadelní představení Klubíčka pohádek v podání Marešovy divadelní společnosti.
Kompletní program, časový harmonogram akce a další informace najdete na: https://www.archeoskanzentrocnov.cz/cs/akce/8-trocnovske-slavnosti-2026
Pro návštěvníky je na akci zajištěno bezplatné parkování, prodej občerstvení a zdravotní dohled.
Akce se koná ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče Jihočeského kraje.