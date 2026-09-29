Jak vypadala svatba našich prababiček? Musela být nevěsta v bílém?

Jak vypadala svatba našich prababiček? Musela být nevěsta vždy v bílém a se závojem? A jaké podmínky museli snoubenci splnit, aby mohli vstoupit do manželství?
Na tyto i mnohé další otázky odpoví nová výstava Svatební zvony zní, která návštěvníky provede proměnami svatebních tradic v jižních Čechách během 19. a 20. století a ukáže, že svatba nebyla jen romantickou událostí, ale také odrazem své doby, společenského postavení i tehdejších zákonů. Výstava představí jedinečné svatební oděvy, doplňky, historické fotografie, dokumenty i další předměty, které připomenou atmosféru městských i venkovských svateb.
Zatímco městské nevěsty stále více podléhaly módním trendům, na venkově se ještě dlouho vdávalo v krojích zdobených čepeními, korunkami a věnečky. Ani bílé svatební šaty se nestaly samozřejmostí ze dne na den – jejich obliba se naplno prosadila až ve 20. století.
Vedle krásy svatební módy výstava přiblíží také proměny samotného manželství. Připomene dobu, kdy o sňatku rozhodovaly nejen cit, ale také majetkové poměry, souhlas rodičů či církevní předpisy, a ukáže, jak se svatební zvyky měnily spolu se společností.
Expozici doplní bohatý soubor dobových fotografií ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově, Fotoateliéru Seidel i soukromých rodinných alb. Výstava tak nabídne nejen pohled do historie svatebních obřadů, ale také možnost zavzpomínat na rodinné tradice a objevit příběhy ukryté za svatebními fotografiemi.
Přijďte se přesvědčit, že každá svatba vypráví svůj vlastní příběh.