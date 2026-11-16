TADY má advent své kouzlo. Objevte předvánoční jižní Čechy

Za vánoční náladou mezi stánky
Zahřát si ruce o hrnek něčeho dobrého, vybrat drobnost pod stromeček a na chvíli se zaposlouchat do koled. Adventní výlet nemusí mít nabitý itinerář. Stačí si vybrat místo, vzít s sebou své blízké a nechat si čas i na neplánované zastávky.
V Českých Budějovicích vás vánoční trhy od 18.11. 2026 do 6.1.2027 zavedou na náměstí Přemysla Otakara II. a radniční nádvoří. Vedle dobrot a dárků nabídnou také hudební a taneční vystoupení a připomenutí tradičních řemesel a vánočních zvyků. Procházku mezi stánky tak můžete snadno proměnit v příjemné odpoledne.
Třeboň bude patřit andělům
Pokud hledáte tip na výlet s dětmi, poznamenejte si sobotu 28. listopadu. Třeboň plná andělů přinese na Masarykovo náměstí adventní trh, andělský program a rozsvícení vánočního stromu. Před infocentrem se otevře také pobočka Ježíškovy pošty. Malí návštěvníci mohou dorazit v andělském převleku a užít si den, který dá čekání na Vánoce zase trochu jinou podobu.
Nechte tentokrát děti podílet se na plánování. Ať vyberou, u kterého stánku se zastavíte nebo jakou dobrotu společně ochutnáte. Právě podobné maličkosti mohou být tím, na co budou po návratu nejraději vzpomínat.
Na adventní návštěvu zámku
V Jindřichově Hradci se 5. a 6. prosince propojí vánoční trhy na Masarykově náměstí a náměstí Míru s Adventními dny na státním hradu a zámku. Těšit se můžete na řemeslné výrobky, kulturní program i ochutnávky v zámecké Černé kuchyni. Je to příležitost spojit předvánoční nákupy s návštěvou historického prostředí a poznat město ve sváteční náladě.
Až se setmí, vyrazte za světýlky
S příchodem tmy nemusí výlet končit. Zoo Hluboká se od 27. listopadu do 3. ledna rozzáří tisíci vánočních světel. Areál doplní světelná zvířata a tematická místa pro společnou fotografii. Díky prodloužené otevírací době do 19.30 si můžete návštěvu naplánovat na podvečer a zakončit den procházkou v neobvyklé atmosféře.
Dopřejte si čas být spolu
Vyberte si jednu hlavní zastávku a zbytek dne nechte otevřený. Na oběd, procházku, horkou čokoládu nebo ještě jedno kolečko kolem trhu. A pokud nechcete večer spěchat domů, prodlužte si výlet na celý víkend. Advent v jižních Čechách si nejlépe vychutnáte vlastním tempem.
Další tipy a aktuální program najdete na jiznicechy.cz v přehledu Zažijte opravdové Vánoce. Vyberte si svůj výlet a přijeďte si užít chvíle, které k předvánočnímu času patří.