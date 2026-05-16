Táborská škola láká na obory, které mají zlaté dno i jistotu práce

V druhém kole přijímacího řízení cílí zejména na budoucí mistry gastronomie a řezníky, kterých je v kraji jako šafránu.
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola v Táboře je institucí, která dokázala spojit úctu k tradici s dravostí moderní doby. Její historie sahá hluboko do minulosti, kdy v roce 1912 vznikala první odborná oddělení. Dnes v areálu v Bydlinského ulici studuje přes 900 žáků, kteří mají k dispozici špičkové zázemí, vlastní domov mládeže i zbrusu nová sportoviště.
„O šikovné řemeslníky je stále zájem. Například obor řezník – uzenář patří mezi ty, které v celém kraji nabízíme prakticky jen my. Naši absolventi mají jistotu dobrého uplatnění, často už během studia získávají pracovní zkušenosti a mohou čerpat stipendijní podporu od zaměstnavatelů,“ zdůrazňuje ředitel školy Mgr. Radek Cícha.
Gastronomie a řeznictví: Obory se zlatým dnem
V nadcházejícím 2. kole přijímacího řízení se pozornost obrací zejména na gastronomické a potravinářské obory. Řezník – uzenář je v Jihočeském kraji raritou, kterou vyučuje prakticky jen táborská škola. Absolventi se zde učí nejen tradičnímu bourání masa, ale i moderním recepturám a technologiím, což z nich dělá žádané experty pro velké podniky i vlastní soukromé prodejny.
Stejně silný je obor Kuchař – číšník. Ten připravuje profesionály, kteří zvládnou vše od nutričně vyvážených menu až po perfektní etiketu stolování. Škola navíc provozuje vlastní restauraci Beseda na Žižkově náměstí, kde si studenti v praxi vyzkouší reálný provoz včetně obsluhy a výroby v cukrářském středisku. Jako bonus zde škola provozuje i minipivovar s výrobou piva značky Lichvice.
Maturitní obory od managementu po knihovny
Pro ty, kteří míří k maturitě nebo uvažují o vysoké škole, nabízí Tábor čtyři klíčové směry:
- Obchodní management: Skvělý start pro budoucí podnikatele i manažery v korporacích. Studium kombinuje ekonomii, účetnictví (včetně softwaru Money), marketing a psychologii.
- Veřejnosprávní činnost: Obor pro ty, kteří chtějí být páteří státu. Absolventi najdou uplatnění na úřadech, soudech, ale i v advokátních kancelářích díky hlubokým znalostem práva a administrativy.
- Informační služby (knihovnictví): Moderní knihovník už dávno jen neoprašuje regály. Je to expert na vyhledávání informací, tvorbu grafiky, videí a boj proti dezinformacím.
- Hotelnictví: Maturitní obor pro ty, kteří chtějí řídit hotelové provozy, recepce nebo kongresová centra, a to i v zahraničí díky silné jazykové přípravě.
Nástavba jako most od výučního listu k maturitě
Škola myslí i na ty, kteří už výuční list mají, ale touží svou odbornost posunout dál. Dvouleté nástavbové studium Podnikání dává řemeslníkům do rukou nástroje, jak své dovednosti proměnit ve fungující byznys. Naučí se rozumět financím, marketingu i vedení lidí, což jim otevírá dveře k vedoucím pozicím nebo k vysokoškolskému studiu.
Investice do budoucnosti a bezpečnosti
Škola v posledních letech masivně investovala přes 60 milionů korun do zateplení, modernizace učeben a dílen v Chýnovské ulici, kde se připravují automechanici, autoelektrikáři a instalatéři. Velkým lákadlem je i Jazyková škola, která studentům umožňuje zdokonalit se v cizích jazycích přímo v budově školy.
Škola, kde se studenti cítí dobře
Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře se profiluje jako moderní instituce otevřená všem. Aktuálně nabízí celkem 13 oborů, které jsou navrženy tak, aby byly prostupné. Pokud tedy student v průběhu studia zjistí, že by mu lépe vyhovovalo jiné zaměření, škola umožňuje po splnění rozdílových zkoušek přechod na jiný obor.
Kromě kvalitního vzdělání je kladen velký důraz na bezpečné prostředí a nulovou toleranci šikany. Rodinné zázemí areálu, které doplňuje vlastní bistro, modernizované ubytování a nová sportoviště, vytváří z táborské školy místo, kde se studenti mohou plně soustředit na svůj rozvoj a profesní budoucnost.
Chcete se stát součástí školy s tradicí a jistou budoucností? Podrobné informace o 2. kole přijímacího řízení a jednotlivých oborech naleznete na webových stránkách www.ssjs-tabor.cz.