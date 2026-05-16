Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Táborská škola láká na obory, které mají zlaté dno i jistotu práce

Komerční sdělení
Hledáte školu, kde se teorie neztrácí v prázdných slovech, ale mění se v poctivé dovednosti? Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře otevírá dveře do vaší budoucnosti, kde o uplatnění nebudete mít nouzi.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Táborská škola láká na obory, které mají zlaté dno i jistotu práce

Táborská škola láká na obory, které mají zlaté dno i jistotu práce | foto: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474

Táborská škola láká na obory, které mají zlaté dno i jistotu práce
Táborská škola láká na obory, které mají zlaté dno i jistotu práce
Táborská škola láká na obory, které mají zlaté dno i jistotu práce
Táborská škola láká na obory, které mají zlaté dno i jistotu práce
6 fotografií

V druhém kole přijímacího řízení cílí zejména na budoucí mistry gastronomie a řezníky, kterých je v kraji jako šafránu.

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola v Táboře je institucí, která dokázala spojit úctu k tradici s dravostí moderní doby. Její historie sahá hluboko do minulosti, kdy v roce 1912 vznikala první odborná oddělení. Dnes v areálu v Bydlinského ulici studuje přes 900 žáků, kteří mají k dispozici špičkové zázemí, vlastní domov mládeže i zbrusu nová sportoviště.

„O šikovné řemeslníky je stále zájem. Například obor řezník – uzenář patří mezi ty, které v celém kraji nabízíme prakticky jen my. Naši absolventi mají jistotu dobrého uplatnění, často už během studia získávají pracovní zkušenosti a mohou čerpat stipendijní podporu od zaměstnavatelů,“ zdůrazňuje ředitel školy Mgr. Radek Cícha.

Gastronomie a řeznictví: Obory se zlatým dnem

V nadcházejícím 2. kole přijímacího řízení se pozornost obrací zejména na gastronomické a potravinářské obory. Řezník – uzenář je v Jihočeském kraji raritou, kterou vyučuje prakticky jen táborská škola. Absolventi se zde učí nejen tradičnímu bourání masa, ale i moderním recepturám a technologiím, což z nich dělá žádané experty pro velké podniky i vlastní soukromé prodejny.

Stejně silný je obor Kuchař – číšník. Ten připravuje profesionály, kteří zvládnou vše od nutričně vyvážených menu až po perfektní etiketu stolování. Škola navíc provozuje vlastní restauraci Beseda na Žižkově náměstí, kde si studenti v praxi vyzkouší reálný provoz včetně obsluhy a výroby v cukrářském středisku. Jako bonus zde škola provozuje i minipivovar s výrobou piva značky Lichvice.

Maturitní obory od managementu po knihovny

Pro ty, kteří míří k maturitě nebo uvažují o vysoké škole, nabízí Tábor čtyři klíčové směry:

  • Obchodní management: Skvělý start pro budoucí podnikatele i manažery v korporacích. Studium kombinuje ekonomii, účetnictví (včetně softwaru Money), marketing a psychologii.
  • Veřejnosprávní činnost: Obor pro ty, kteří chtějí být páteří státu. Absolventi najdou uplatnění na úřadech, soudech, ale i v advokátních kancelářích díky hlubokým znalostem práva a administrativy.
  • Informační služby (knihovnictví): Moderní knihovník už dávno jen neoprašuje regály. Je to expert na vyhledávání informací, tvorbu grafiky, videí a boj proti dezinformacím.
  • Hotelnictví: Maturitní obor pro ty, kteří chtějí řídit hotelové provozy, recepce nebo kongresová centra, a to i v zahraničí díky silné jazykové přípravě.

Nástavba jako most od výučního listu k maturitě

Škola myslí i na ty, kteří už výuční list mají, ale touží svou odbornost posunout dál. Dvouleté nástavbové studium Podnikání dává řemeslníkům do rukou nástroje, jak své dovednosti proměnit ve fungující byznys. Naučí se rozumět financím, marketingu i vedení lidí, což jim otevírá dveře k vedoucím pozicím nebo k vysokoškolskému studiu.

Investice do budoucnosti a bezpečnosti

Škola v posledních letech masivně investovala přes 60 milionů korun do zateplení, modernizace učeben a dílen v Chýnovské ulici, kde se připravují automechanici, autoelektrikáři a instalatéři. Velkým lákadlem je i Jazyková škola, která studentům umožňuje zdokonalit se v cizích jazycích přímo v budově školy.

Škola, kde se studenti cítí dobře

Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře se profiluje jako moderní instituce otevřená všem. Aktuálně nabízí celkem 13 oborů, které jsou navrženy tak, aby byly prostupné. Pokud tedy student v průběhu studia zjistí, že by mu lépe vyhovovalo jiné zaměření, škola umožňuje po splnění rozdílových zkoušek přechod na jiný obor.

Kromě kvalitního vzdělání je kladen velký důraz na bezpečné prostředí a nulovou toleranci šikany. Rodinné zázemí areálu, které doplňuje vlastní bistro, modernizované ubytování a nová sportoviště, vytváří z táborské školy místo, kde se studenti mohou plně soustředit na svůj rozvoj a profesní budoucnost.

Chcete se stát součástí školy s tradicí a jistou budoucností? Podrobné informace o 2. kole přijímacího řízení a jednotlivých oborech naleznete na webových stránkách www.ssjs-tabor.cz.

Nejčtenější

Novinky od značky Tefal, které ještě neznáte, ale budete je chtít doma

Komerční sdělení

Dvoupatrová fritéza, zmrzlinovač, výrobník rostlinného mléka. Značka kuchyňských spotřebičů Tefal uvedla tři novinky, které určitě stojí za pozornost. Představují totiž revoluci v tom, jak si...

Ostrava je na rozcestí, směr má ukázat veřejná debata

Komerční sdělení
DOV Gong - Jiří Zerzoň a Dolní oblast Vítkovice z.s.

Měla by jít centrem Ostravy dálnice, nebo klidnější komunikace s napojením na nové čtvrti? Ve středu 20. května o tom bude velká veřejně přístupná diskuze Ostrava pro budoucnost!!! v aule Gong v...

Slezská Ostrava zve na rodinný festival SlezskaFest

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zve na 2. ročník rodinného festivalu SlezskaFest, který se uskuteční v sobotu 30. května 2026 v areálu Slezskoostravského hradu a jeho okolí.

Vodárny na Táborsku jedou naplno

Komerční sdělení
Vodárny na Táborsku jedou naplno

Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jako společníci založila společenskou smlouvou společnost Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. v roce 2004. Předmětem podnikání a hlavním oborem...

Legendy nebes v Auparku: Vzhůru do oblak!

Komerční sdělení
Legendy nebes v Auparku: Vzhůru do oblak!

V hradeckém Auparku se od 7. května chystá velkolepá podívaná. Obchodní centrum se promění v unikátní letiště historie i budoucnosti. Výstava „S hlavou v oblacích“ slibuje fascinující zážitek, u...

Co nového na webu projektu Realiťák roku: nájmy podle okresů, rychlejší trh, Vysočina, DPH u developmentu i praktické rady pro prodávající

RR20260513

Projekt Realiťák roku pokračuje v pravidelném vzdělávání veřejnosti i realitních profesionálů. V posledních dnech přinesl další sérii praktických článků a datových analýz, které ukazují, jak se mění...

16. května 2026  6:28

Táborská škola láká na obory, které mají zlaté dno i jistotu práce

Komerční sdělení
Táborská škola láká na obory, které mají zlaté dno i jistotu práce

Hledáte školu, kde se teorie neztrácí v prázdných slovech, ale mění se v poctivé dovednosti? Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře otevírá dveře do vaší budoucnosti, kde o uplatnění...

16. května 2026

Fantastické obědy – zdravé jídlo, které skutečně chutná

Komerční sdělení
Fantastické obědy – zdravé jídlo, které skutečně chutná

K vaření a jídlu měli vztah odmalička. A i když dnes šéfují společnosti Fantastické obědy, která denně uvaří a rozveze téměř tři tisíce jídel do Prahy a několika krajů v republice, ke sporáku se...

15. května 2026

Zájem o kvalitní krmivo pro domácí mazlíčky na Rohlik.cz roste

Komerční sdělení
a

Lesklá srst i radost z procházky začíná u toho, co dáte svému domácímu mazlíčkovi do misky. V dnešní uspěchané době ale majitelé potřebují praktická řešení bez kompromisů, která jim kvalitní péči...

14. května 2026

Ostrava je na rozcestí, směr má ukázat veřejná debata

Komerční sdělení
DOV Gong - Jiří Zerzoň a Dolní oblast Vítkovice z.s.

Měla by jít centrem Ostravy dálnice, nebo klidnější komunikace s napojením na nové čtvrti? Ve středu 20. května o tom bude velká veřejně přístupná diskuze Ostrava pro budoucnost!!! v aule Gong v...

14. května 2026

Transformační fórum 2026 otevře klíčová témata diverzity regionu

Komerční sdělení
Transformační fórum 2026 otevře klíčová témata diverzity regionu

Jak proměnit tradiční průmyslový region v moderní technologické centrum? Jak využít stávající infrastrukturu, znalosti i krajinu po těžbě pro nové příležitosti? Odpovědi se pokusí zodpovědět...

14. května 2026

Po čistce na Instagramu firmy znovu objevují sílu reklamních dárků

Komerční sdělení
Promo Direct - reklamní předměty s potiskem - Reklama v reálném světě

Květnová čistka followerů na Instagramu, kterou uživatelé a zahraniční média označili jako „Great Purge of 2026“, znovu otevřela otázku, kolik sledujících u influencerů představuje skutečné lidi a...

14. května 2026

Chytrá fotovoltaika: Jak efektivně řídit spotřebu podle tržních cen

Komerční sdělení
Huawei představuje AI řešení jako nové příležitosti růstu

Využití spotových cen elektřiny se stává pro domácnosti efektivním způsobem, jak optimalizovat spotřebu energie. S využitím fotovoltaických systémů, které jsou propojené s aktuálními informacemi o...

12. května 2026

Legendy nebes v Auparku: Vzhůru do oblak!

Komerční sdělení
Legendy nebes v Auparku: Vzhůru do oblak!

V hradeckém Auparku se od 7. května chystá velkolepá podívaná. Obchodní centrum se promění v unikátní letiště historie i budoucnosti. Výstava „S hlavou v oblacích“ slibuje fascinující zážitek, u...

12. května 2026

České firmy přechází od experimentů k výsledkům: AI a data mění byznys

Komerční sdělení
České firmy přechází od experimentů k výsledkům: AI a data mění byznys

České firmy a organizace včetně veřejné správy přechází od izolovaných technologických experimentů k digitalizaci s měřitelným dopadem na provoz, zákaznickou zkušenost i řízení.

12. května 2026

Strážníci na Floře nabídnou show, techniku i zábavu pro rodiny

Komerční sdělení
Strážníci na Floře nabídnou show, techniku i zábavu pro rodiny

Druhý ročník akce Strážníci na Floře nabídne 16. května celodenní program plný dynamických ukázek, moderní techniky i interaktivních aktivit. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení strážníků, hudbu...

12. května 2026

Pomaturitní angličtina v Aslanu: užitečný rok se super lidmi

Komerční sdělení
Pomaturitní angličtina v Aslanu: užitečný rok se super lidmi

Nevyšla vysoká škola podle plánu? Nebo si po maturitě ještě nejste jistí, kam dál? Pomaturitní studium angličtiny v jazykové škole Aslan v Českých Budějovicích nabízí rok, který dává smysl –...

12. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.