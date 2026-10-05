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Tábor realizuje výstavbu vodovodu a kanalizace ve Stoklasné Lhotě

Komerční sdělení

Stoklasná Lhota | foto: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Komerční sdělení

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V září 2025 byla ve Stoklasné Lhotě zahájena výstavba vodovodu, kanalizace, vodojemu a čistírny odpadních vod. Rok od zahájení realizace jsou již dokončeny hlavní vodovodní řady a kanalizační sběrače, s výjimkou dvou úseků, jejichž dokončení bude provedeno bezvýkopovou technologií.

Pokračují stavební práce na dalších důležitých objektech celé stavby, a to na vodojemu a čistírně odpadních vod.

V současné době zhotovitel také projednává s jednotlivými vlastníky nemovitostí realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek.

Jedná se o investici Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. financovanou z prostředků města Tábor.

Současné problémy s nedostatkem vody obyvatel z vlastních studní tak konečně přestanou být noční můou. V této odlehlé místní části Tábora vznikne veřejná vodovodní sítˇ. Zdrojem pro nově budovaný společný vodojem se stane také nový výtlačný řad mezi další táborskou částí Čekanice a obcí Chotoviny. Místní se tak konečně dočkají kvalitní pitné vody v dostatečném množství. Voda sem poteče z Vodárenské soustavy Jižní Čechy, která jí čerpá z vodní nádrže Římov na řece Malši, a jímá a upravuje pro dalších více než 370 tisíc obyvatel Jihočeského kraje na úpravně vody Plav.

Touto stavbou se také zásadně změní stávající systém řešení vod odpadních. V současnosti je zde jednotná kanalizace, která bez jakéhokoliv čištění odvádí pomocí několika volných výustí vodu přímo do Košínského potoka. Ten je hlavním zdrojem vody táborského rybníku Jordán. Není tedy pochyb o tom, že po realizaci oddílné kanalizace, kde budovaná splašková kanalizace bude zakončena novou čistírnou odpadních vod, se zlepší kvalita také v tomto významném vodním prvku historického města. Původní kanalizace bude sloužit již pouze pro odvedení dešťů z chodníků a komunikací.

Stavební práce provádí společnost PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, která podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku v otevřeném zadávacím řízení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 127.000.000,00 Kč bez DPH a firma podala nabídku za cenu 88.817.339 Kč bez DPH.

Stavba je realizována na základě projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost AQUA PROCON s.r.o. - divize Praha, se sídlem Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 a na základě stavebního povolení č.j. METAB 11733/2025/OŽP/JJah ze dne 28. 2. 2025, které vydal Městský úřad Tábor.

Stoklasná Lhota

Rozsah prací:

  • SO 01 Splašková kanalizace v celkové délce 2 690,87 m
  • SO 02 Vodovodní řady v celkové délce 3 023,80 m
  • SO 03 Přípojky NN
  • SO 04 Samostatný sjezd a zpevněné plochy (u ČOV a VDJ)
  • SO 05 ČOV
  • SO 06 VDJ
  • SO 07 Přeložka podzemního vedení NN
  • SO 08 Vodovodní a kanalizační přípojky
  • SO 09 Oprava místních komunikací

Na kvalitu stavebních prací dohlíží jako technický dozor investora a koordinátor BOZP společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov.

Samotné provádění tak rozsáhlých stavebních prací představuje pro obyvatele obrovskou zátěž v podobě překonávání různých omezení, výkopů a neustálého ruchu stavebních mechanizmů. Jejich trpělivost a pochopení však bude zhruba v polovině příštího roku odměněna a vyvážena novou technickou infrastrukturou, která zajistí stabilní a bezpečnou dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod. Zároveň všichni jistě ocení také nové povrchy silnic a chodníků, jejichž realizace je po skončení pokládky inženýrských sítí nedílnou součástí této investice.

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