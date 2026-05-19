Tábor jako filmová hvězda: po stopách seriálů i hollywoodských trháků

Botanická zahrada: Kriminální příběhy v kulisách Starého Města
Že je Tábor v kurzu, dokazují nejen starší hollywoodské trháky, ale i nejnovější ambiciózní projekty, jako jsou kriminální seriály, které v jeho kulisách ožily teprve nedávno.
V roce 2024 se Tábor stal hlavním hrdinou desetidílného seriálu České televize Ratolesti v režii Michala Blaška. Město zde představuje fiktivní dějiště kriminálních a sociálních kauz, které se točí kolem výchovy dětí. Štáb zde natáčel téměř výhradně, přičemž využil například i botanickou zahradu. Tato oáza klidu v příběhu slouží jako důležitý prvek pro scény vyžadující kontrast k napjatému kriminálnímu ději. Letos slaví úctyhodných 160 let od svého založení v roce 1866. Jako druhá nejstarší v České republice si vybudovala celosvětové renomé. Jejím hlavním výzkumným programem je tzv. hospodářský systém, který se orientuje na užitkové plodiny pěstované v dobách před nástupem zemědělské chemie. Návštěvníci zde mohou obdivovat například druh pšenice, který lidstvo znalo již před 8 000 lety. Zahrada je skutečným světoběžníkem – od roku 1906 exportuje semena do čtyř set míst v Evropě, Asii, Americe, Africe, Austrálii i na Nový Zéland, a k tomu zásobuje přes sto adres v rámci ČR. Milovníky zvířat potěší koutek s handicapovanými živočichy, kde našla domov populární liška Sisi.
Divadlo Oskara Nedbala: Od obilné sýpky k vídeňské operní scéně
Když filmaři hledali prostory pro americký velkofilm Iluzionista, v němž exceluje Edward Norton, zvolili interiéry táborského divadla, aby zde nasimulovali atmosféru Vídně konce 19. století. Stejné prostory si vybral i režisér Jiří Menzel pro svou komedii Donšajni, kde divadlo sehrálo roli operní scény za účasti hvězd jako Libuše Šafránková nebo Jan Hartl.
Budova nese jméno slavného rodáka Oskara Nedbala, geniálního hudebního skladatele, dirigenta a violového virtuóza, který byl členem legendárního Českého kvarteta. Historie budovy je fascinující: první stálá scéna vznikla v roce 1840 přestavbou obilné sýpky. Teprve po zbourání Pražské brány vzniklo místo pro novou budovu (1887), která se inspirovala pražským Národním divadlem. To dokládá novorenesanční průčelí i hrdé heslo „Tábor sobě“ nad oponou. Po rekonstrukci v roce 1965 vznikla technická středoevropská rarita: dvě na sebe kolmo navazující hlediště využívající jedno společné jeviště.
Hollywood v táborských uličkách: Světové velkofilmy
Tábor svou prestiž na mezinárodním poli potvrzuje opakovaně. Křivolaké uličky Starého Města se proměnily v temná zákoutí Paříže 19. století pro historické drama Bídníci a hostily i štáb fantasy velkofilmu Van Helsing. Tato spojení dokazují, že táborské kulisy mají v očích světových lokačních manažerů mimořádnou hodnotu a dokážou uspokojit i ty nejnáročnější hollywoodské produkce.
Filmová zbrojnice: Staňte se součástí akčního filmu
Chtěli byste si obléknout stejné brnění, které měl na sobě Brad Pitt? V Táboře je to možné. Zdejší filmová zbrojnice je jedinou svého druhu v Evropě a nabízí fascinující pohled do zákulisí největších světových produkcí. Expozice obsahuje přes 3 000 zbraní a zbrojí všech epoch, které si „zahrály“ v desítkách slavných snímků. Díky poutavému výkladu průvodců navíc nahlédnete pod pokličku filmových profesí a uslyšíte autentické historky z natáčení.
Místní arzenál byl využit v těchto titulech: Bathory, Letopisy Narnie: Princ Kaspian, Hellboy či Tristan a Isolda. Návštěvník si může například potěžkat autentické zbraně používané v historických velkofilmech a pořídit si unikátní fotografii v kompletním historickém odění.
Tábor nabízí mnohem více než jen učebnicovou historii. Je to město, kde se realita potkává s filmovou fikcí a kde na každém rohu můžete narazit na místo, které znáte z velkého plátna. Ať už vás láká technický unikát v podobě divadelního jeviště, procházka jubilejní botanickou zahradou, nebo interaktivní zážitek ve filmové zbrojnici, Tábor vás nezklame. Přijeďte se přesvědčit sami, jak moc to tomuto městu v roli filmové hvězdy sluší.