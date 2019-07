Společnost Českobudějovicko-Hlubocko chce dotáhnout evropskou špičku.

Marketingová strategie

Byla vytvořena strategie rozvoje společnosti, která se zakládá už i na reálných datech z praxe. Předchozí vycházela například z průzkumu mezi návštěvníky nebo teoretických poznatků. Za dobu fungování je geografická podoba stabilní, a proto lze data z jednotlivých let velmi dobře porovnávat. Prvním krokem byla úprava názvu turistické oblasti na podobu „Budějovicko“, který bude marketingově mnohem lépe uchopitelný. Předseda destinační společnosti David Šťastný k prvním rokům fungování destinace uvádí: „Jsme spokojeni s výsledky, kdy nám čísla rostou a práce destinačního managementu je vidět. V počátku jsme si stanovili cíle a ty se nám daří nadmíru naplňovat. Nic jiného nám ani nezbývá, jelikož výsledky je možné sledovat online na našem profesním webu www.cb-hl.cz, takže jsme pod neustálou kontrolou každého, koho to zajímá.“ S lehkou nadsázkou poukázal na fakt, že aktivity a výstupy je možné sledovat na profesním webu, který je určený pro místní subjekty cestovního ruchu, čímž se právě tato destinace od těch ostatních liší. Brand značky k turistům propagují skrze kanál celého kraje „Jižní Čechy“. Proto vytvořili kanál, který pomůže táhnout za jeden provaz a usnadní práci místním podnikatelům, aby mohli mít více času například na zkvalitňování služeb. David Šťastný k tomu dodává celý smysl těchto aktivit: „Zásadní jsou pro nás ohlasy samotných provozovatelů služeb a jejich zpětná vazba. To je to pravé vysvědčení, které určí, zda „postoupíme“ do dalšího ročníku.“

Pojící prvek Vltava

Destinace se potřebuje něčím profilovat a kromě pivovarů, dobré gastronomie a kvalitního ubytování je to právě řeka Vltava. Od začátků destinace tu fungoval produkt s názvem Stezka Vltavy, která propaguje úsek od Českých Budějovic po Zámek Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí u Týna nad Vltavou. Jedná se o část řeky, která je na území turistické oblasti Budějovicko. Nově se k tomu přidal projekt Jihočeské a Středočeské centrály cestovního ruchu – Řeka Vltava: Etapa 1, který má za cíl efektivní distribuci návštěvníků ve vhodnou chvíli a po celé délce řeky od pramenů až po soutok s Labem.

V Českých Budějovicích je začátek Vltavské vodní cesty, kam se dá dojet například i z Prahy na motorové lodi. Cílem je tyto lodě dostat i nad Jiráskův jez, což umožní kotvit lodí přímo u centra města a tím ho oživit. V tom má destinace velkou konkurenční výhodu, jelikož po Praze takových měst s kotvením přímo v centru moc není a destinace právě toho chce využít a tím zaujmout na trhu cestovního ruchu. David Šťastný vyzdvihuje fakt, že destinace letos organizovala první ročník festivalu vodní turistiky s názvem Lodě na vltavské vodě. Šlo o popularizaci aktivit spojených s vodní hladinou a ukázat možné podoby trávení volného času. Cestu do přístavu si našlo opravdu hodně lidí, a tak to vypadá i na další ročníky, kdy si lidé mohou vyzkoušet nové druhy paddleboardů, projet se na vyhlídkových lodích, vidět vodní záchrannou službu nebo probrat s rybáři aktuální problematiku chovu ryb.

Analytický systém – čím víc dat máš, tím líp se reaguje

Destinace se prezentuje zejména v online světě, kde může nejlépe oslovit definované cílové trhy. Důležitým faktem je snadná a rychlá dohledatelnost při výběru destinace potencionálním návštěvníkem. David Šťastný zdůraznil, že neskutečnou výhodou této formy je přesná analytika, která destinační společnosti vyhovuje. Dále dodává: „Potřebovali jsme mít vše pod kontrolou a hlavně na jednom místě, abychom neztráceli čas s vyhodnocováním úspěšnosti kampaní při rozhodování, jak vytvořit ty nové.“ V začátcích destinace bylo její fungování na 2 lidech. Společně s Davidem Štastným pracuje i produktový manažer Tomáš Polanský, který upřesňuje tento analytický systém. „Z důvodu efektivnosti využíváme analytický systém GAS, který umí vyhodnocovat všechny naše komunikační kanály, zadané reklamy i kampaně. Na jednom místě pak díky pár klikům vidím, kolik nás reklama stojí, kolik lidí si kliklo na web nebo například objednalo jízdenku či vstupenku. Na základě těchto dat pak vytváříme nové kampaně, aby jejich efekt byl co nejlepší.“

Komunikační pavouk

Pokud se chce destinace zařadit mezi evropskou špičku, je zapotřebí i kvalitní komunikace a dobrý pracovní tým. Proto bylo zapotřebí zvětšit počet zaměstnanců a přerozdělit kompetence. Cílem je zvýšit komunikaci přímo u poskytovatelů služeb a mít tak dostatek zpětné vazby pro další kroky. Pomoci by tomu mělo i větší zapojení místních informačních center, které budou najednou pro subjekty plnohodnotným partnerem, ale zároveň bude na místě, kam návštěvník přijde jako první, dostatek informací. Informační centra by měla fungovat i na komerční bázi, aby byl jejich provoz přínosný jak pro města, tak pro subjekty a jednou ze služeb by mohla být jako distribuční místo lokálních výrobků a unikátních suvenýrů.