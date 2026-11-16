Slavili jsme, slavíme, budeme slavit…a děkujeme, že jste s námi u toho

Být třetím profesionálním sborem v České republice neznamená ani získání půl království, ani královskou svatbu, ale zcela určitě znamená významné postavení v historii profesionálních hasičů v naší zemi.
České Budějovice se od roku 1866 mohou pyšnit profesionálními hasiči. Pro jihočeskou metropoli bylo zřízení profesionálního sboru výrazným historickým milníkem, které znamenalo výrazné posílení bezpečnosti. Úctyhodné výročí 160 let své existence českobudějovičtí profesionální hasiči oslavili několika akcemi. A rozhodně neslavili sami. Většina akcí byla otevřená pro veřejnost, byla bohatá na různorodý program a každý, kdo přišel slavit, si rozhodně přišel na své.
První akce proběhla uvnitř sboru. Jednalo se o předání medailí vydaných k 160. výročí profesionálních hasičů v Budějovicích. Ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Martin Sviták ocenil 43 příslušníků a 5 bývalých kolegů. Oceněni byli hasiči, kteří se významně podílí na rozvoji sboru a jeho pozitivním vnímání u občanů nejen Českých Budějovic, ale i kraje a celé České republiky. Bývalí kolegové se pak v poslední dekádě buď sami podíleli ve službě u sboru na jeho dalším směřování nebo přispěli zásadní spoluprací při pořádání akcí HZS Jihočeského kraje.
Českobudějovičtí hasiči převzali... - HZS Jihočeského kraje | Facebook
Hlavní oslavy se konaly až ve druhé polovině roku. Druhou sobotu v září své brány otevřela největší jihočeská stanice profesionálních hasičů na Pražské třídě v Českých Budějovicích. Nabídku dne otevřených dveří využily více než dvě tisícovky návštěvníků!!! Mnozí z nich zde strávili celý den. Užili si komentované ukázky zásahů u dopravní nehody, ukázky práce lezců, stanoviště potápěčů, dronové služby, mohli si vyzkoušet nejtěžší hasičský sport TFA nebo se podívat do zázemí stanice. Velký prostor dostali i nejmenší návštěvníci, pro které jsme připravili nafukovací skákací hrad ve tvaru hasičského auta, stánek preventivně-výchovné činnosti nebo třeba fotokoutek. Součástí byla také možnost přispění do Nadace hasičů a policistů, kam na dobrou věc přišlo díky přispění mnoha účastníků několik tisícovek korun.
Když oslavy v Českých Budějovicích, tak kde jinde než na náměstí Přemysla Otakara II. Další velká akce se pak konala 24. září. Na náměstí vyrostlo pódium lemované moderní i historickou technikou. Pod pódiem se vyrovnal tvar téměř 50 nových příslušníků HZS Jihočeského kraje. Ti během slavnostního ceremoniálu složili do rukou krajského ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Martina Svitáka a za přítomnosti primátorky statutárního města České Budějovice služební slib. Součástí akce bylo také předání pamětních medailí vytvořených právě pro příležitost oslav 160 let existence sboru několika významným osobnostem, předání medailí HZS Jihočeského kraje hasičům, kteří se významně zasloužili o rozvoj sboru a vyhodnocení ankety jihočeský Hasič roku.
Slavnostní složení služebního slibu a předání ocenění v centru jihočeské metropole - Hasičský záchranný sbor České republiky
Krásné podzimní počasí provázelo oslavy i první říjnovou sobotu, kdy se konala 8. jihočeská hasičská pouť. Tradice jihočeských poutí vzešla v roce 2019 z iniciativy dvou členů týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a je každý rok zvoleno jiné místo a každý ročník je celebrovaný jinými duchovními. Hasičská pouť je organizována především k připomínce odkazu sv. Floriána, patrona hasičů. Letos byla obohacena o připomínku právě 160. výročí založení profesionálních hasičů v Českých Budějovicích a konala v největší jihočeské katedrále sv. Mikuláše. Poutní mše, kterou celebroval Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovické diecéze, se zúčastnilo 27 sborů profesionálních a dobrovolných hasičů. Po mši Mons. Vlastimil Kročil společně s krajským ředitelem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Martinem Svitákem zavěsil na jejich prapory požehnané pamětní stuhy, jež byly letos vytvořené v českobudějovických barvách.
Jihočeští hasiči si v Českých Budějovicích připomněli svého patrona sv. Floriána - Hasičský záchranný sbor České republiky
Hlavní akt předání medailí se pak konal na konci října, kdy hasiči spojili dva významné historické momenty do jedné slavnostní chvíle. V obřadní síni českobudějovického magistrátu předali medaile jak k příležitosti oslav k 160 let existence profesionálního sboru v Českých Budějovicích, tak oslav vzniku samostatného československého státu. Nejdříve převzalo pamětní medaili 12 osobností, se kterými jihočeský profesionální sbor dlouhodobě spolupracuje. Následovalo předání medailí HZS ČR „za věrnost II.“ stupně a „za věrnost III. stupně“. Tu obdrželi hasiči, kteří slouží v hasičské uniformě již více než 20, resp. 10 let. Významnou částí ceremonie bylo předání 5 medailí HZS Jihočeského kraje, kterou převzali za hrdinské činy ti, kteří zachránili lidský život.
Jihočeští hasiči předali služební medaile, medaile ke svému výročí a medaile za záchranu života - Hasičský záchranný sbor České republiky
Poslední z oslav se bude konat na konci listopadu. V nově zrekonstruovaném kulturním domě Slavie v Českých Budějovicích proběhne reprezentační hasičský ples. Přestože všechny výše uvedené akce byly velice povedené a měly veliký ohlas, tak přeci jen tentokrát to bude více o uvolněnosti. Všichni, kteří přijdou uzavřít rok 2026, který byl rokem „stošedesátkových“ oslav, si budou moci na závěr říci: „Byli jsme u toho“.