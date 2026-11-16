Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

Slavili jsme, slavíme, budeme slavit…a děkujeme, že jste s námi u toho

Komerční sdělení
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Slavili jsme, slavíme, budeme slavit…a děkujeme, že jste s námi u toho

Slavili jsme, slavíme, budeme slavit…a děkujeme, že jste s námi u toho | foto: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Slavili jsme, slavíme, budeme slavit…a děkujeme, že jste s námi u toho
Slavili jsme, slavíme, budeme slavit…a děkujeme, že jste s námi u toho
Slavili jsme, slavíme, budeme slavit…a děkujeme, že jste s námi u toho
Slavili jsme, slavíme, budeme slavit…a děkujeme, že jste s námi u toho
6 fotografií

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Být v pořadí třetím narozeným princem v pohádkách znamená, že nakonec získáte princeznu a s ní půl království. Třetí narozená královská dcera je ta nejkrásnější a i přesto, že ji nejdřív unese drak, tak nakonec získá svého prince a je šťastná až do smrti.

Být třetím profesionálním sborem v České republice neznamená ani získání půl království, ani královskou svatbu, ale zcela určitě znamená významné postavení v historii profesionálních hasičů v naší zemi.

České Budějovice se od roku 1866 mohou pyšnit profesionálními hasiči. Pro jihočeskou metropoli bylo zřízení profesionálního sboru výrazným historickým milníkem, které znamenalo výrazné posílení bezpečnosti. Úctyhodné výročí 160 let své existence českobudějovičtí profesionální hasiči oslavili několika akcemi. A rozhodně neslavili sami. Většina akcí byla otevřená pro veřejnost, byla bohatá na různorodý program a každý, kdo přišel slavit, si rozhodně přišel na své.

První akce proběhla uvnitř sboru. Jednalo se o předání medailí vydaných k 160. výročí profesionálních hasičů v Budějovicích. Ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Martin Sviták ocenil 43 příslušníků a 5 bývalých kolegů. Oceněni byli hasiči, kteří se významně podílí na rozvoji sboru a jeho pozitivním vnímání u občanů nejen Českých Budějovic, ale i kraje a celé České republiky. Bývalí kolegové se pak v poslední dekádě buď sami podíleli ve službě u sboru na jeho dalším směřování nebo přispěli zásadní spoluprací při pořádání akcí HZS Jihočeského kraje.

Českobudějovičtí hasiči převzali... - HZS Jihočeského kraje | Facebook

Hlavní oslavy se konaly až ve druhé polovině roku. Druhou sobotu v září své brány otevřela největší jihočeská stanice profesionálních hasičů na Pražské třídě v Českých Budějovicích. Nabídku dne otevřených dveří využily více než dvě tisícovky návštěvníků!!! Mnozí z nich zde strávili celý den. Užili si komentované ukázky zásahů u dopravní nehody, ukázky práce lezců, stanoviště potápěčů, dronové služby, mohli si vyzkoušet nejtěžší hasičský sport TFA nebo se podívat do zázemí stanice. Velký prostor dostali i nejmenší návštěvníci, pro které jsme připravili nafukovací skákací hrad ve tvaru hasičského auta, stánek preventivně-výchovné činnosti nebo třeba fotokoutek. Součástí byla také možnost přispění do Nadace hasičů a policistů, kam na dobrou věc přišlo díky přispění mnoha účastníků několik tisícovek korun.

Když oslavy v Českých Budějovicích, tak kde jinde než na náměstí Přemysla Otakara II. Další velká akce se pak konala 24. září. Na náměstí vyrostlo pódium lemované moderní i historickou technikou. Pod pódiem se vyrovnal tvar téměř 50 nových příslušníků HZS Jihočeského kraje. Ti během slavnostního ceremoniálu složili do rukou krajského ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Martina Svitáka a za přítomnosti primátorky statutárního města České Budějovice služební slib. Součástí akce bylo také předání pamětních medailí vytvořených právě pro příležitost oslav 160 let existence sboru několika významným osobnostem, předání medailí HZS Jihočeského kraje hasičům, kteří se významně zasloužili o rozvoj sboru a vyhodnocení ankety jihočeský Hasič roku.

Slavnostní složení služebního slibu a předání ocenění v centru jihočeské metropole - Hasičský záchranný sbor České republiky

Krásné podzimní počasí provázelo oslavy i první říjnovou sobotu, kdy se konala 8. jihočeská hasičská pouť. Tradice jihočeských poutí vzešla v roce 2019 z iniciativy dvou členů týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a je každý rok zvoleno jiné místo a každý ročník je celebrovaný jinými duchovními. Hasičská pouť je organizována především k připomínce odkazu sv. Floriána, patrona hasičů. Letos byla obohacena o připomínku právě 160. výročí založení profesionálních hasičů v Českých Budějovicích a konala v největší jihočeské katedrále sv. Mikuláše. Poutní mše, kterou celebroval Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovické diecéze, se zúčastnilo 27 sborů profesionálních a dobrovolných hasičů. Po mši Mons. Vlastimil Kročil společně s krajským ředitelem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Martinem Svitákem zavěsil na jejich prapory požehnané pamětní stuhy, jež byly letos vytvořené v českobudějovických barvách.

Jihočeští hasiči si v Českých Budějovicích připomněli svého patrona sv. Floriána - Hasičský záchranný sbor České republiky

Hlavní akt předání medailí se pak konal na konci října, kdy hasiči spojili dva významné historické momenty do jedné slavnostní chvíle. V obřadní síni českobudějovického magistrátu předali medaile jak k příležitosti oslav k 160 let existence profesionálního sboru v Českých Budějovicích, tak oslav vzniku samostatného československého státu. Nejdříve převzalo pamětní medaili 12 osobností, se kterými jihočeský profesionální sbor dlouhodobě spolupracuje. Následovalo předání medailí HZS ČR „za věrnost II.“ stupně a „za věrnost III. stupně“. Tu obdrželi hasiči, kteří slouží v hasičské uniformě již více než 20, resp. 10 let. Významnou částí ceremonie bylo předání 5 medailí HZS Jihočeského kraje, kterou převzali za hrdinské činy ti, kteří zachránili lidský život.

Jihočeští hasiči předali služební medaile, medaile ke svému výročí a medaile za záchranu života - Hasičský záchranný sbor České republiky

Poslední z oslav se bude konat na konci listopadu. V nově zrekonstruovaném kulturním domě Slavie v Českých Budějovicích proběhne reprezentační hasičský ples. Přestože všechny výše uvedené akce byly velice povedené a měly veliký ohlas, tak přeci jen tentokrát to bude více o uvolněnosti. Všichni, kteří přijdou uzavřít rok 2026, který byl rokem „stošedesátkových“ oslav, si budou moci na závěr říci: „Byli jsme u toho“.

Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Enviropol roste. Nabízí stabilní zaměstnání s atraktivní mzdou

Komerční sdělení
Ředitelka závodu Enviropol Pavla Marušová

Jihlavský Enviropol rozšiřuje provoz a přijímá nové zaměstnance. Kromě atraktivní mzdy nabízí náborový příspěvek až 50 000 Kč, příspěvek na dopravu, peníze na zdravotní péči, vstupenky na fotbal či...

RegioJet dokončuje přípravy na prosincové převzetí páteřních linek

Komerční sdělení
RegioJet nasadí nové elektrické jednotky vyrobené společností Škoda Group v...

Zahájení provozu společnosti RegioJet v Ústeckém kraji se blíží. Od 13. prosince 2026 převezme linky U1, U3, U32, U51 a U54 a přípravy vstupují do závěrečné fáze. Zástupci Ústeckého kraje a RegioJetu...

Výstava Malá domů proměňuje galerii, kostel i veřejný prostor Opavy

Komerční sdělení
Mala domů - Josef R. Juha&#769;sz, Pohyb–Zvuk–Prostor 2010, Opava. Foto: Jakub...

Po téměř dvaceti letech se do opavského Domu umění vrací Bludný kámen. Výstava Malá domů, připravená k 30. výročí spolku, není retrospektivou, ale živým projektem otevírajícím nové otázky...

Jak se staví nanosatelit – výukový cyklus pro všechny zájemce

Komerční sdělení

Před lety nemyslitelná záležitost, dnes realita. Chcete vědět, jak se navrhují, staví či vypouštějí nanosatelity? Přemýšlíte o kariéře v oblasti kosmického průmyslu? Máte svůj nápad na oběžnou dráhu?...

Topná sezóna začala. Jak využít sluneční teplo díky chytrému stínění?

Komerční sdělení
Velkoforma&#769;tova&#769; la&#769;tkova&#769; roleta s technologii&#769;...

S příchodem chladnějších dnů více topíme, přestože i podzimní slunce dokáže náš domov příjemně prohřát. Automatizované látkové rolety pomáhají využívat přirozené světlo a sluneční teplo ve správnou...

Řemeslo má zase zlaté dno

Komerční sdělení
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Studium ve Střední škole řemeslné v Soběslavi je zaměřeno nejen na teorii, ale hlavně na praktickou výuku. V rámci odborného výcviku mají žáci možnost pracovat v odborných učebnách a dílnách s...

16. listopadu 2026

Na SUPŠ Bechyně máme propracovaný a hlavně zažitý hodnotový systém

Komerční sdělení
Na SUPŠ Bechyně máme propracovaný a hlavně zažitý hodnotový systém

Žák i jeho rodiče přirozeně primárně vyhledávají kvalitu v odborné přípravě. To je samozřejmě naše důležitá priorita. Za účasti externí organizace jsme si pojmenovali a analyticky zpracovali...

16. listopadu 2026

Nominujte osobnosti na hlavní krajská ocenění za rok 2026

Komerční sdělení
Nominujte osobnosti na hlavní krajská ocenění za rok 2026

Pardubický kraj i v letošním roce hledá výjimečné osobnosti, kolektivy a organizace, které se významně zasloužily o rozvoj regionu, jeho reprezentaci nebo pomohly spoluobčanům v nouzi. Veřejnost má...

16. listopadu 2026

Prvních šest let rozhoduje. Pomoc rodinám mění budoucnost dětí

Komerční sdělení
Prvních šest let rozhoduje. Pomoc rodinám mění budoucnost dětí

Odborníci se shodují, že první roky života výrazně ovlivňují budoucí vývoj dítěte. Nadace The Human Safety Net, za kterou stojí Generali Česká pojišťovna, proto ve spolupráci s neziskovými...

16. listopadu 2026

Azbest v hračkách ze zahraničí. Český písek na tvoření prošel!

Komerční sdělení

Děti vybírají barvy, rodiče řeší, co jim dávají do rukou. U tvoření s barevným pískem dostala tato otázka konkrétní podobu po zahraničních nálezech azbestu. Česká rodinná značka na ně reagovala...

16. listopadu 2026

Zažijte kouzelný advent na jihu Čech

Komerční sdělení
Zažijte kouzelný advent na jihu Čech

Jakmile se uličky rozzáří světýlky a vzduchem zavoní perníčky, přichází ten nejkouzelnější čas v roce. Vydejte se za vánoční pohádkou na Písecko a Strakonicko. Čekají vás adventní trhy, zářící zámky,...

16. listopadu 2026

Tajemství se skrývá v detailu, říká ústecká primářka soudního oddělení

Komerční sdělení
• MUDr. Andrea Vlčková

Určit příčinu smrti, rozlišit přirozené úmrtí od následků úrazu či násilí a poskytnout odborné závěry, které mohou sehrát zásadní roli při policejním vyšetřování i soudním řízení. To je každodenní...

16. listopadu 2026

Honzův nový začátek

Komerční sdělení
Honzův nový začátek.

Bál se operace, ještě víc se ale bál zůstat tam, kde byl

16. listopadu 2026

Jeden dárek i pro sebe? Šperky z pražského ateliéru pod stromeček

Komerční sdělení
Jeden dárek i pro sebe? Šperky z pražského ateliéru pod stromeček

Mamince zlaté náušnice, sestře perly. A sobě? Možná ten náhrdelník, ke kterému se už pár týdnů vracíte. Vánoční výběr šperků české značky KLENOTA nabízí inspiraci pro ženy, které dobře znáte. Včetně...

16. listopadu 2026

Za adventními zážitky do Ostravy

Komerční sdělení

Vánoční trhy, bruslení v centru, betlémy na hradě i procházka mezi světelnými instalacemi. Přijeďte do Ostravy na adventní víkend a spojte sváteční program s návštěvou kaváren, dobrým jídlem a...

16. listopadu 2026

Aupark sfoukl 10 svíček a teď víří slevy!

Komerční sdělení

Deset let, čtyři výhry po 100 000 Kč a zážitky, na které se nezapomíná. Aupark má za sebou oslavu kulatin a sotva dozněly její tóny, už chystá další důvody k návštěvě. Listopad totiž krátí nejen dny,...

16. listopadu 2026

Špička mezi makléři. Ludmila Šťastná uspěla v Realiťákovi roku

Komerční sdělení
Špička mezi makléři. Ludmila Šťastná uspěla v Realiťákovi roku

Patří mezi absolutní špičku české realitní scény. Ludmila Šťastná získala v prestižním projektu Realiťák roku 2025 titul 4. nejlepší makléřky v republice a i letos už bojuje v TOP 30. V rozhovoru...

16. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×