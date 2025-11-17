Samson si nasazuje korunu: nejlepší desítka v Česku

Pivovar Samson slaví velký úspěch na domácí i mezinárodní pivní scéně. V prestižní soutěži České pivo 2025, kterou každoročně pořádá Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, získala jeho světlá výčepní desítka titul nejlepšího piva ve své kategorii.

Samson si nasazuje korunu: nejlepší desítka v Česku | foto: Pivovar Samson a.s.

Samson bodoval zároveň také na dvou nejvýznamnějších světových degustačních soutěžích – World Beer Awards a European Beer Star.

Samson desítka je světlé pivo, které se vyznačuje jemnou hořkostí, charakteristickou příjemnou vůní a osvěžujícím řízem. „Dobrý pivovar se pozná právě podle desítky, ve světě nám ji závidí, protože právě česká desítka přesně odpovídá trendům pití méně alkoholických piv. Samson desítka se vaří na dva rmuty podle tradiční receptury, s použitím žateckého chmele, českého sladu a kvalitní vody z 274 metrů hluboké artézské studny, což jí dodává jedinečnou harmonickou a vyváženou chuť a skvělou pitelnost,“ říká sládek pivovaru Radim Lavička.

Soutěž České pivo, jejíž výsledky jsou vyhlašovány v rámci Svatováclavských slavností, dlouhodobě patří k nejvýznamnějším tuzemským degustačním kláním. Porotci z řad skutečných pivních odborníků hodnotí piva anonymně, a to podle chuti, vůně, vzhledu i celkového dojmu. Kromě vítězné desítky získaly stříbrnou medaili také ve svých kategoriích Samson 11, Samson 12 a tmavá jedenáctka, což představuje pro Samson mimořádný úspěch.

Samson boduje i v zahraničí

Na letošních prestižních World Beer Awards zazářil tmavý ležák Samson 11, který získal zlato v kategorii tmavých piv vařených v České republice. Pivovar uspěl s tmavým ležákem Samson 11 také v soutěži European Beer Star, odkud si za něj odvezl stříbrnou medaili. Obě soutěže patří k největším degustačním kláním světa, kde desítky porotců hodnotí stovky vzorků z mnoha zemí. Další medaile přibyly i pro desítku, dvanáctku a další pivní styly z portfolia pivovaru.

„Pro nás je to obrovské ocenění práce celého pivovaru. Úspěchy v mezinárodních soutěžích potvrzují, že naše piva dokážou obstát i v silné zahraniční konkurenci. Mít to nejlepší pivo v republice a zároveň získat uznání ve světě je pro nás i naše zákazníky velká pocta,“ dodává generální ředitel pivovaru Daniel Dřevikovský.

Pro nejstarší českobudějovický pivovar, který letos slaví 230 let od svého založení a který prošel v nedávné době celkovou modernizací, kdy jeho vlastník, belgicko-brazilská pivovarská společnost AB InBev, investoval do technologií přes půl miliardy korun, je letošní zisk 13 medailí na tak významných pivovarských soutěžích pro pivovar symbolickým úspěchem. Samson potvrzuje, že tradiční receptura v kombinaci s moderními technologiemi jsou tou správnou cestou, jak slavit úspěchy nejen doma, ale i ve světě.

  • World Beer Awards je každoroční globální soutěž konaná v Londýně, v níž porota oceňuje piva v různých kategoriích. Každoročně se do ní přihlásí stovky piv z desítek zemí, která jsou hodnocena nezávislými porotci podle vzhledu, aroma, chuti a celkového dojmu.

- Na letošních World Beer Awards získal pivovar Samson zlato v kategorii Country Winner (nejlepší tmavé pivo z České republiky) za Samson Tmavá 11. Stříbrné medaile si odvezly piva Pito, Samson 11 a Samson Bock. Bronzové medaile obdržely Samson 10, Samson 12 a Samson Nachmelený ležák.

  • European Beer Star představuje nejprestižnější mezinárodní degustační soutěž. Piva nejvyšší kvality jsou v každé kategorii oceněna zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí. Soutěž probíhá od roku 2004 a finálový večer se odehrává v Mnichově.

- Letos si pivovar Samson z této soutěže přivezl stříbrnou medaili za Samson Tmavá 11 a bronzovou medaili za Samson 10.

  • České pivo představuje nejvýznamnější degustační soutěž v České republice. Každý rok je organizována Českým svazem pivovarů a sladoven v rámci Svatováclavských slavností. Odborná porota je složena ze sládků a technologů českých pivovarů, odborníků z VŠCHT, SZPI a Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.

- V soutěži České pivo 2025 zvítězila Samson 10, stříbrné medaile získaly Samson 11, Samson 12 a Samson Tmavá 11.

  • Pivovar Samson patří do brazilsko-belgické společnosti AB InBev, která je největším světovým výrobcem piva. Mezi další značky tohoto koncernu patří například Stella Artois, Corona, Leffe či Beck´s. Samson, který letos slaví 230 let od svého založení, je nejstarším českobudějovickým pivovarem, což hrdě zdůrazňuje i na svých nových etiketách. Stabilně vysokou kvalitu produkce Pivovaru Samson dokazují mnohá ocenění z prestižních degustačních soutěží. Historie vaření piva v Samsonu kombinuje tradiční české receptury s moderními technologiemi. Mezi značky pivovaru patří i legendární nealkoholické PITO.

