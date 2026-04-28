Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Malebné městečko Rožmberk nad Vltavou se rozkládá na obou březích Vltavy lemovaných romantickou krajinou skalních výchozů a hlubokých lesů. Celkový obraz dokresluje Rožmberský hrad, Horní zámek a věž Jakobínka, která je pozůstatkem prapůvodního hradu. Co víc si můžeme přát.

Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu | foto: Město Rožmberk nad Vltavou

Řeka Vltava je pro město zcela zásadní fenomén. Na jedné straně formuje po sta tisíce let tvář krajiny a na straně druhé umožnila osídlení a následný hospodářský a kulturní rozvoj oblasti. Dnes je Vltava páteří turistického ruchu.

Vodácká legenda a moderní zázemí

Snad každý si okamžitě spojí Rožmberk nad Vltavou s vodáctvím. Po Vltavě připlouvají tisíce vodáků, kteří potřebují přenocovat a chtějí se najíst a napít. To je jistě velká příležitost pro rozvoj podnikání. Na druhou stranu je nutné zachovat určitou kulturu vodáctví tak, aby se zátěž na přírodu a infrastrukturu nestala nepřítelem turistického ruchu.

Město Rožmberk nad Vltavou vlastní legendární vodácký kemp a připravuje jeho modernizaci, tak aby vyhověl měnícím se nárokům současných vodáků. Peníze, které přinášejí vodáci, často lákají také „podnikatele“ , kteří ke kultuře turistického ruchu příliš nepřispívají a pak musí dotčené orgány bojovat například s prodejem alkoholu přímo z kotvících barů.

Novinky na hradě i unikátní Jakobínka

Dalším významným fenoménem pro turistický ruch je historická hodnota města a jeho dominant. Rožmberský hrad je samozřejmě legendou. Významnou novinkou je však to, že do rukou Národního památkového ústavu přešel nově také tzv. Horní zámek a turisté se mohou těšit na to, že již v letošní sezóně bude tento objekt zapojen do nabídky prohlídkových tras.

Připomeňme si také věž Jakobínku. Při její nedávné rekonstrukci byly použity historické řemeslné technologie. Samozřejmě musíme zmínit, že podoba města Rožmberk nad Vltavou i jeho dominant je výsledkem důsledného působení památkové péče. Památková ochrana města a jeho okolí samozřejmě zásadním způsobem ovlivňuje život a rozvoj města.

Spolupráce mezi městem a Národním památkovým ústavem nabývá často konkrétních kontur. K prohlídkovým trasám na hradozámeckém komplexu se příležitostně připojují prohlídky kostela Svatého Mikuláše s velmi fundovaným komentářem a město také za odborné pomoci pracovníků NPÚ připravuje publikaci o historii města.

Cyklostezky a toulky za klidem

Máme-li dokreslit turistickou hodnotu města Rožmberk nad Vltavou a jeho okolí, musíme připomenout jeho ideální polohu v širším geografickém pojetí. Město se nachází v turisticky exponované oblasti podhůří Šumavy mezi Lipnem nad Vltavou, Vyšším Brodem a Českým Krumlovem, kde se turista jednoduše řečeno zabaví za každého počasí.

Samozřejmě tušíme, že těžištěm turistického ruchu je letní sezóna. Cílem širšího „lipenska“ je rozšířit sezónu o jaro a podzim, přičemž samotné Lipno nad Vltavou úspěšně boduje i v zimě. Rožmberk nad Vltavou si slibuje hodně od budování cyklostezky „Lipno – Týn nad Vltavou“, která již loni dorazila z Loučovic do Vyššího Brodu.

Mimochodem blízkost Vyššího Brodu s cisterciáckým klášterem (ukrývá legendární Závišův kříž), vycházkou na poutní místo Marie Rast am Stein také zvyšuje atraktivitu pro turisty z Rožmberka nad Vltavou.

Samotnému Rožmberku nad Vltavou by mohly pomoci krátké výletní trasy po nejbližším okolí vhodné pro seniory a rodiny s menšími dětmi, kteréžto obě skupiny nejsou tolik závislé na termínech školních prázdnin. Vhodné cíle těchto výletů mohou být Šibeniční vrch, kaple Svaté Anny (Panny Marie Bolestné) na Studenci, tzv. Švýcarský dům na skále nad řekou nebo Bílý kříž.

Jarmark, víno a svatý Hubert

Kulturní život v Rožmberku je úzce spjat s jeho historickými kulisami a energií, kterou městu dodávají místní obyvatelé i návštěvníci. Pravidelný kalendář přináší události, které mohou zpestřit pobyt:

  • Jarní jarmark, který proměňuje historické jádro v jedno velké tržiště plné barev a vůní. Náměstí zaplní řemeslníci z celého regionu, slyšet je lidová hudba a vzduchem se nese vůně staročeských specialit. Pro návštěvníky je to ideální příležitost odvézt si domů originální jihočeské suvenýry nebo jen nasát atmosféru starých časů.
  • Červnový Vinný košt je oblíbená přehlídka vín, která získává v kulisách starého města neopakovatelné kouzlo. Je to den věnovaný setkávání, degustaci poctivých produktů od moravských i českých vinařů a odpočinku v srdci jihočeské přírody.
  • Slavnosti Svatého Huberta jsou podzimním vyvrcholením sezóny a připomínají hlubokou loveckou tradici regionu, kterou zde pěstovali již Rožmberkové a samozřejmě Buquoyové. Program bývá velmi pestrý – od troubených mší, které se rozléhají celým údolím, přes ukázky dravců až po gastronomické hody, kde hlavní roli hrají zvěřinové speciality připravované podle tradičních receptur.
  • Galerie Radnice nabízí prostor pro sezonní výstavy. V minulosti například expozice unikátní sbírky 20 tisíc propisovacích tužek.

Rožmberk nad Vltavou je místem, které vás nenutí do žádných umělých póz. Je to poctivý kus jižních Čech, kde se historie nenachází jen za zdmi hradu a zámku, ale potkáváte ji na každém kroku – na náměstí, v šumění jezu pod hradem nebo v tichu lesních kapliček.

Díky své poloze je Rožmberk nad Vltavou dokonalým výchozím bodem pro každého, kdo chce strávit volný čas aktivně, ale zároveň touží po autenticitě. Můžete zde začít den s výhledem na ranní opar nad řekou, odpoledne pátrat po historických záhadách v zámeckých komnatách a večer zakončit procházkou na vyhlídku, zatímco se poslední paprsky slunce opírají do věže Jakobínky. Každý den strávený v tomto městě pětilisté růže přinese jiný příběh, na který se nezapomíná.

