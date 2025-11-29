Roman Galek na výstavě představuje betlémy, které uchvátily Vatikán

Vánoční výstava, která potrvá od 22. listopadu do 4. ledna 2026 v Galerii Prácheňského muzea, ukazuje průřez tvorbou řezbáře Romana Galeka. Přestože je umělec ročník 1980, práci se dřevem se věnuje již přes třicet let. Postavy, které Galek „objevuje“ v dřevní hmotě, se dokonce dostaly až do Vatikánu.
Z babiččiny chaloupky pod Landštejnem do světa
Příběh Romana Galeka, původně vyučeného truhláře z Jindřichova Hradce, je inspirativní ukázkou toho, jak se z dětské záliby stane životní vášeň.
Lásku ke dřevu a řezbářství našel jako malý chlapec u babičky ve vesnici pod hradem Landštejn, kde v dědově dílničce poprvé narazil na dláta a vydlabanou lodičku. Ve dvanácti letech pak sám vyřezal svou první betlémovou figurku, symbolicky z kmene vánočního stromečku.
Od té doby se dřevo stalo jeho hlavním komunikačním prostředkem. „Kolik madon a Svatých rodin je schovaných v kmenech vzrostlých stromů? Roman Galek je již více než dvacet let neúnavným objevitelem skryté krásy, kterou do dřeva vložily biblické příběhy,“ uvádí katalog k výstavě.
Zatímco zpočátku pracoval s barevně nezajímavým lipovým dřevem, postupně přešel na tvrdší, výraznější a charakterově zajímavější dřeviny. Jeho favoritem se stal ořech. Dnes v jeho dílech, ať už jsou to betlémy, nebo plastické dřevěné obrazy, najdeme také materiály jako hrušeň, třešeň, dub nebo akát.
Řezby na pomezí gotiky a moderny
Tvorba Romana Galeka je unikátní fúze historické inspirace a moderní řezbářské techniky. Nezapře inspiraci gotickými řezbami, ale zároveň pracuje s materiálem tak, že neopracovaná fošna a z ní se vynořující reliéf tvoří jeden celek.
Na výstavě v Písku, která představuje zejména práce z let 2018 až 2025, si návštěvníci mohou prohlédnout:
- Betlémy: Od těch drobnějších až po rozsáhlé scény.
- Biblické náměty: Galeka fascinují i další scény, hlavně postava Krista – od křtu po jeho bezvládné tělo v náručí matky.
- Kontrasty: Tvrdost dřevní hmoty, které Galek dává nový život, kontrastuje s jemností a citlivostí zpodobňovaných motivů matky a dítěte.
Největší pocty se Galekovi dostalo v roce 2023, kdy bylo jedno jeho dílo s námětem narození Páně součástí expozice českých betlémů na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Jeho práce jsou tak považovány za jedny z nejvýznamnějších v současné české betlemářské tradici.
Instalace v Prácheňském muzeu
Výstava Betlémy a dřevořezby Romana Galeka probíhá v prostorách Prácheňského muzea, které samo o sobě stojí za návštěvu. Muzeum sídlí v objektu bývalého královského hradu z poloviny 13. století a v roce 1996 získalo ocenění Evropské muzeum roku.
„Dali jsme si letos mimořádně záležet na instalaci a nasvícení výstavy, dělá podle mě opravdu velký dojem, na naše muzejní poměry je mimořádná,“ prozradil Josef Novák, zástupce muzea. Výstava Betlémy a dřevořezby Romana Galeka je tak prezentována jako nejhezčí vánoční výstava v jižních Čechách, kterou by si měl navštívit každý Písečák i návštěvník regionu.
Mimořádné otevření o svátcích
Výstava potrvá do 4. ledna 2026 a Prácheňské muzeum připravilo pro svátky mimořádnou otevírací dobu, aby měli návštěvníci dostatek času na návštěvu.
|Datum
|Otevírací doba
|22. 11. – 4. 1. 2026
|Standardní otevírací doba
|Pondělí 29. 12.
|Mimořádné otevření pro prodloužený vánoční víkend
|24. 12., 31. 12. a 1. 1.
|Muzejní dny klidu – zavřeno
Přesné informace o aktuální otevírací době a vstupném naleznete na stránkách muzea.