Roman Galek na výstavě představuje betlémy, které uchvátily Vatikán

Prácheňské muzeum v Písku zahájilo vánoční sezonu výstavou, kterou si nesmí nechat ujít žádný Písečák, ale i příznivce tradic a mistrného řezbářství. Pod názvem Betlémy a dřevořezby Romana Galeka se zde představuje jeden z nejtalentovanějších jihočeských tvůrců současnosti.

Roman Galek na výstavě představuje betlémy, které uchvátily Vatikán | foto: Pracheňské muzeum v Písku

Vánoční výstava, která potrvá od 22. listopadu do 4. ledna 2026 v Galerii Prácheňského muzea, ukazuje průřez tvorbou řezbáře Romana Galeka. Přestože je umělec ročník 1980, práci se dřevem se věnuje již přes třicet let. Postavy, které Galek „objevuje“ v dřevní hmotě, se dokonce dostaly až do Vatikánu.

Z babiččiny chaloupky pod Landštejnem do světa

Příběh Romana Galeka, původně vyučeného truhláře z Jindřichova Hradce, je inspirativní ukázkou toho, jak se z dětské záliby stane životní vášeň.

Lásku ke dřevu a řezbářství našel jako malý chlapec u babičky ve vesnici pod hradem Landštejn, kde v dědově dílničce poprvé narazil na dláta a vydlabanou lodičku. Ve dvanácti letech pak sám vyřezal svou první betlémovou figurku, symbolicky z kmene vánočního stromečku.

Od té doby se dřevo stalo jeho hlavním komunikačním prostředkem. „Kolik madon a Svatých rodin je schovaných v kmenech vzrostlých stromů? Roman Galek je již více než dvacet let neúnavným objevitelem skryté krásy, kterou do dřeva vložily biblické příběhy,“ uvádí katalog k výstavě.

Zatímco zpočátku pracoval s barevně nezajímavým lipovým dřevem, postupně přešel na tvrdší, výraznější a charakterově zajímavější dřeviny. Jeho favoritem se stal ořech. Dnes v jeho dílech, ať už jsou to betlémy, nebo plastické dřevěné obrazy, najdeme také materiály jako hrušeň, třešeň, dub nebo akát.

Řezby na pomezí gotiky a moderny

Tvorba Romana Galeka je unikátní fúze historické inspirace a moderní řezbářské techniky. Nezapře inspiraci gotickými řezbami, ale zároveň pracuje s materiálem tak, že neopracovaná fošna a z ní se vynořující reliéf tvoří jeden celek.

Na výstavě v Písku, která představuje zejména práce z let 2018 až 2025, si návštěvníci mohou prohlédnout:

  • Betlémy: Od těch drobnějších až po rozsáhlé scény.
  • Biblické náměty: Galeka fascinují i další scény, hlavně postava Krista – od křtu po jeho bezvládné tělo v náručí matky.
  • Kontrasty: Tvrdost dřevní hmoty, které Galek dává nový život, kontrastuje s jemností a citlivostí zpodobňovaných motivů matky a dítěte.

Největší pocty se Galekovi dostalo v roce 2023, kdy bylo jedno jeho dílo s námětem narození Páně součástí expozice českých betlémů na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Jeho práce jsou tak považovány za jedny z nejvýznamnějších v současné české betlemářské tradici.

Instalace v Prácheňském muzeu

Výstava Betlémy a dřevořezby Romana Galeka probíhá v prostorách Prácheňského muzea, které samo o sobě stojí za návštěvu. Muzeum sídlí v objektu bývalého královského hradu z poloviny 13. století a v roce 1996 získalo ocenění Evropské muzeum roku.

„Dali jsme si letos mimořádně záležet na instalaci a nasvícení výstavy, dělá podle mě opravdu velký dojem, na naše muzejní poměry je mimořádná,“ prozradil Josef Novák, zástupce muzea. Výstava Betlémy a dřevořezby Romana Galeka je tak prezentována jako nejhezčí vánoční výstava v jižních Čechách, kterou by si měl navštívit každý Písečák i návštěvník regionu.

Mimořádné otevření o svátcích

Výstava potrvá do 4. ledna 2026 a Prácheňské muzeum připravilo pro svátky mimořádnou otevírací dobu, aby měli návštěvníci dostatek času na návštěvu.

DatumOtevírací doba
22. 11. – 4. 1. 2026Standardní otevírací doba
Pondělí 29. 12.Mimořádné otevření pro prodloužený vánoční víkend
24. 12., 31. 12. a 1. 1.Muzejní dny klidu – zavřeno

Přesné informace o aktuální otevírací době a vstupném naleznete na stránkách muzea.

29. listopadu 2025

Roman Galek na výstavě představuje betlémy, které uchvátily Vatikán

