Prožijte léto plné objevů a inspirace v Prácheňském muzeu

Kouzlo objevování

Největším lákadlem pro návštěvu Prácheňského muzea je bezpochyby výpravná egyptologická výstava, která až do 21. září 2025 návštěvníky přenese do doby faraonů a tajemství dávných civilizací.

Přijďte se ponořit do světa starověkého Egypta! Výstava nazvaná „Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi, V zahradě Sennedžemově“ láká na fascinující cestu objevů, které nám odhalily život a kulturu jedné z nejstarších civilizací.

Odhalte tajemství hieroglyfů, pronikněte do světa bohů a faraonů a nahlédněte do života obyčejných Egypťanů. Hlavní pozornost je věnována postavě slavného faraona Tutanchamona a jeho hrobce, jejíž objev před sto lety ohromil svět. Díky unikátním exponátům a pečlivě připraveným replikám se ocitnete přímo v srdci Egypta a prožijete neopakovatelnou atmosféru dávných dob.

V části výstavy V zahradě Sennedžemově, kterou připravilo Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, si připomeneme českého egyptologa Jaroslava Černého.

Tato výstava nadchne všechny milovníky historie a dobrodružství.

140 let výuky lesníků

Z tajemného světa pyramid se přeneseme do bližší minulosti a prozkoumáme fascinující historii lesnictví. Výstava s názvem „140 let výuky lesníků“ vzdává hold dlouhé a bohaté tradici vzdělávání lesníků na Lesnické škole v Písku. K vidění je do 31. srpna 2025, tedy do konce letních prázdnin.

Návštěvníkům připomene důležitou roli, kterou lesníci zastávají v péči o naše lesy. Výstava z historie českého lesnického školství v Písku představuje významné milníky od založení první lesnické školy s českým vyučovacím jazykem až po současnost. V letošním roce slaví Lesnická škola v Písku 140 let a díky ní se město stalo významným centrem lesnictví v Čechách.

Jaroslav Joe Hübl: Woman

Závěr letní nabídky v Prácheňském muzeu v Písku patří modernímu umění. Výstava „Jaroslav Joe Hübl: Woman“ představuje dílo významného českého fotografa, jehož tvorba se zaměřuje na zachycení ženské krásy a síly. Podívat se na ni můžete do 3. srpna 2025.

Jaroslav Joe Hübl je známý svým citlivým a originálním přístupem k fotografii, ve které dokáže zachytit esenci ženství v mnoha podobách. Jeho snímky jsou plné emocí, elegance a hloubky. Nechte se unést do světa vizuální poezie a objevte nové perspektivy na ženskou krásu a identitu.

Výstava při příležitosti 80. narozenin autora reprezentuje soubor 96 snímků – intimních, erotických, ale i portréty nebo fotografie zachycující náhodné setkání s krásnou ženou na ulici.

Prácheňské muzeum v Písku

Prácheňské muzeum je významnou kulturní institucí s bohatou historií a širokou sbírkou exponátů mapujících přírodní i společenské dějiny regionu Prácheňska. Sídlí v objektu bývalého královského hradu z poloviny 13. století, což návštěvě muzea dodává punc jedinečnosti.

Badatelé mohou čerpat cenné informace ze zdejší knihovny odborné literatury se studovnou a návštěvníci se těší vedle krátkodobých výstav také ze stálých expozic. Pod Prácheňské muzeum v Písku patří také Památník Adolfa Heyduka v Písku, Památník města Protivína a Pozorovací věž v Národní přírodní rezervaci Řežabinec, Řežabinecké tůně.

Více informací najdete na www.prachenskemuzeum.cz.