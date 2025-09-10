Prodejní výstava masožravek se vrací na terasu Jihočeského muzea

Těšit se můžete na desítky druhů, které pocházejí z klimatických pásem celého světa. Otevřeno je i v pondělí.
Dominantou této výstavyjsou dvacetileté exempláře špirlic z mokřadů Severní Ameriky a mucholapky rodu Dionaea. Ty umí lapit kořist za pouhých 0,5 vteřiny, což je nejrychlejší viditelný pohyb v rostlinné říši.
Kromě těchto výjimečných exemplářů zaujmou i masožravé liány z deštných lesů jihovýchodní Asie s velkými pastmi, trpasličí rosnatky z Austrálie, tučnice ze suchých oblastí Mexika či velmi vzácné heliamfory rostoucí na nepřístupných místech stolových hor ve Venezuele.
Za pozornost stojí terestrické bublinatky, které lapají kořist pod zemí a pod vodní hladinou. Taktéž se můžete těšit na mrazuvzdorné masožravky, které lze pěstovat celoročně venku a přežijí i naše tuhé zimy, a na vlastní oči můžete vidět i naše původní české masožravé rostliny, například Rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia).
Nechte se oslnit pestrostí a krásou masožravých rostlin a prohlédněte si různorodé důmyslné lapací mechanismy, které rostliny využívají k vábení, polapení a roztrávení kořisti.
O autorech
Autory výstavy jsou Markéta Aubrechtová a Martin Dlouhý. Markéta Aubrechtová se věnuje pěstování masožravých rostlin již více než 20 let a za tuto dobu nasbírala stovky druhů a kříženců těchto rostlin. Aktuálně má její sbírkový a prodejní skleník na Borku u Českých Budějovic rozlohu 312 m². Markéta Aubrechtová je rostlinná fyzioložka a dokáže proto v praxi uplatnit své profesní znalosti tak, aby rostliny co nejvíce prosperovaly.
Spolu se svým partnerem Martinem Dlouhým rostliny vystavují a prodávají na veletrzích a specializovaných výstavách nejen po celé České republice. Účastní se i velmi prestižních zahraničních akcí, mezi nimi například mezinárodní výstavy orchidejí v Drážďanech, Vídni či Budapešti, a jsou autory projektu CarniForYou.
Markéta i Martin jsou během výstavy osobně přítomni a návštěvníci jim tak mohou pokládat otázky, které je ohledně masožravých rostlin zajímají. Poradí i s výběrem rostlin do bytu, na zahradu, k jezírku i do rašeliniště.
Výstava je prodejní po celou dobu jejího trvání.