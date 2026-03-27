Pomoc dětem včas: Jihočeský kraj posiluje péči

Duševní obtíže u dětí se v posledních letech stávají jedním z nejvýraznějších problémů, kterým čelí české regiony. Podle dostupných údajů se s nimi potýká téměř každé páté dítě do 18 let. Přesto mnoho rodin váhá vyhledat odbornou pomoc včas – často kvůli obavám, nejistotě nebo obavě ze stigmatizace.

Pomoc dětem včas: Jihočeský kraj posiluje péči | foto: Jihočeský kraj

Jihočeský kraj proto posiluje síť podpůrných služeb a zároveň apeluje na rodiče, školy i samotné děti: nebát se o pomoc požádat. Včasná podpora může zásadně ovlivnit další vývoj dítěte i celé rodiny.

Pomoc, která přichází za dětmi

Jedním z klíčových nástrojů jsou týmy pro duševní zdraví dětí. Ty fungují přímo v terénu, ve školách i ambulancích a nabízejí pomoc tam, kde je nejvíce potřeba. Týmy tvoří psychologové, terapeuti, speciální a sociální pedagogové a sociální pracovníci.

Jejich cílem je zachytit obtíže včas, stabilizovat psychický stav dítěte a podpořit jeho návrat k běžnému fungování. Pomoc je určena dětem, které se potýkají s psychickými obtížemi nebo jsou jejich zhoršením ohroženy.

„Každé dítě je jiné, každé volá o pomoc jinak, a proto je nutné k němu přistupovat individuálně,“ říká náměstkyně hejtmana pro sociální věci Lucie Kozlová, která se nejen ve své praxi v Bílém kruhu bezpečí, ale i ve své veřejné funkci často setkává s případy, kdy se dítě ocitne v krizové situaci.

V Jihočeském kraji dnes fungují tři týmy – v okresech České Budějovice, Český Krumlov a Tábor. Služba je určena dětem ve věku 6–16 let a je poskytována zdarma.

Pomoc není jen pro dítě, ale pro celou rodinu

Zkušenosti z praxe ukazují, že duševní obtíže dítěte se dotýkají celé rodiny. Týmy proto pracují s dětmi i jejich blízkými a snaží se situaci řešit komplexně.

„Na tým se často obracejí rodiče ve chvíli, kdy už mají pocit, že situaci sami nezvládají. Když ale přijdou, otevírá se tím prostor pro podporu celé rodiny. To je velmi důležité,“ doplňuje Lucie Kozlová.

Za tři roky své činnosti týmy pomohly více než 130 dětem. Nejčastěji řeší případy sebepoškozování, úzkostí, depresí nebo sebevražedných myšlenek.

Důležité je, že první krok nemusí udělat jen rodiče. Na týmy se mohou obracet i školy nebo další odborníci.

„Je potřeba ocenit, že někdy jsou to pracovníci OSPOD, kteří si potřeb dětí všimnou jako první a rodině doporučí odbornou pomoc,“ říká náměstkyně hejtmana.

Nenechte se odradit – pomoc existuje

Rodiny se často ocitají v situaci, kdy nevědí, na koho se obrátit. Pohybují se mezi školou, poradnou, sociální službou nebo lékařem a orientace v systému pro ně bývá složitá.

„Týmy duševního zdraví mohou pomoci tyto jednotlivé články propojit a hledat řešení společně,“ vysvětluje Ingrid Jílková z českokrumlovského týmu.

Pomoci má i nový informační portál Duše v pohodě, který nabízí přehled dostupných služeb, informace o duševním zdraví a podporuje otevřenou komunikaci. Jeho cílem je také odbourávat stigma, které stále mnoho rodin od vyhledání pomoci odrazuje.

Pomoc je potřeba rozšířit

Zkušenosti z Jihočeského kraje ukazují, že poptávka po službách výrazně převyšuje jejich kapacity. Týmy dnes působí pouze ve třech okresech, přesto se na ně obracejí lidé z celého kraje.

Rozšíření této podpory do dalších regionů by umožnilo rychlejší pomoc, lepší spolupráci se školami i zdravotníky a celkově by posílilo systém péče o duševní zdraví dětí.

Hlavní sdělení je ale jasné: nikdo by neměl zůstat se svými obtížemi sám.

Jihočeský kraj proto pokračuje v budování dostupné a koordinované podpory a zároveň vyzývá veřejnost, aby se nebála obrátit na odborníky včas.

https://dusevpohode.cz/

Allwyn Česko uvádí loterii 20 Mega. Hrát lze už za dvacet korun

Společnost Allwyn Česko uvádí na tuzemský trh novou číselnou loterii 20 Mega. Hra nabízí jednoduchý princip: za dvacet korun mohou lidé hrát o výhru až 20 milionů korun. Slosování probíhá každý den a...

Rozkvetlé louky, folklor, tradice a pohodová atmosféra kaváren. Jaro v Rožnově pod Radhoštěm má jedinečné kouzlo. Užijte si Velikonoce na Valašsku a objevte město, které láká na tradice, výlety do...

Hejtman Kamal Farhan: Važme si víc lidí, kteří tu jsou pro druhé

Už jste slyšeli, že se Plzeňskému kraji často říká kraj vesnický? Z úst současného hejtmana Kamala Farhana to zaznělo už mnohokrát – a nikdy hanlivě. Naopak s respektem a hrdostí. A právě proto kraj...

Rakety a drony putující nad mořskými letovisky, zrušené lety, předražené zpáteční letenky, letištní haly praskající ve švech. To je bohužel smutná realita posledních týdnů pro mnoho Čechů, kteří se...

Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností se naše společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech řadí mezi výrobce pneumatik a je naší povinností informovat veřejnost o tom, co se s ojetými...

Kombinovaný lis s baličkou píce McHale Fusion Vario Plus

„Staráme se o kompletní obchodní zajištění prodeje, včetně financování, technické a servisní zabezpečení provozu dodaných strojů, prodej a dodávky náhradních dílů a v neposlední řadě odborné...

Život v kufříku dává odloženým dětem možnost znát svůj příběh

Většina z nás má doma fotoalbum plné vzpomínek. Pro děti, které po narození zůstávají v nemocnici bez rodičů, je ale tato „první kapitola" často prázdným místem. Projekt Život v kufříku to už deset...

Městská policie Ústí: 35 let bezpečí a prevence

Strážníci řeší přestupky i vzdělávají tisíce dětí ročně.

Vysočany

Objevte prověřené vozy Škoda Plus v Auto–Poly.

Saargummi získává další zakázky a přijímá zaměstnance

Koncern Renault se stal novým zákazníkem červenokostelecké gumárenské společnosti Saar Gummi Czech (SGC).

Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností se naše společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech řadí mezi výrobce pneumatik a je naší povinností informovat veřejnost o tom, co se s ojetými...

Poslední šance na ikony: Audi RS a R8 z trhu mizí, Jarov má unikáty

Éra ikonických spalovacích motorů Audi Sport se pomalu uzavírá a sehnat nové vozy RS5, RS6 či supersport R8 je stále těžší. Pražské AUTO JAROV jako jeden z mála prodejců drží poslední skladové kusy,...

Regionální výrobci, kteří dělají svou práci srdcem a používají místní suroviny, se mohou opět přihlásit do nového ročníku soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje. Soutěž pořádá Okresní agrární...

