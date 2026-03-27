Pomoc dětem včas: Jihočeský kraj posiluje péči

Jihočeský kraj proto posiluje síť podpůrných služeb a zároveň apeluje na rodiče, školy i samotné děti: nebát se o pomoc požádat. Včasná podpora může zásadně ovlivnit další vývoj dítěte i celé rodiny.
Pomoc, která přichází za dětmi
Jedním z klíčových nástrojů jsou týmy pro duševní zdraví dětí. Ty fungují přímo v terénu, ve školách i ambulancích a nabízejí pomoc tam, kde je nejvíce potřeba. Týmy tvoří psychologové, terapeuti, speciální a sociální pedagogové a sociální pracovníci.
Jejich cílem je zachytit obtíže včas, stabilizovat psychický stav dítěte a podpořit jeho návrat k běžnému fungování. Pomoc je určena dětem, které se potýkají s psychickými obtížemi nebo jsou jejich zhoršením ohroženy.
„Každé dítě je jiné, každé volá o pomoc jinak, a proto je nutné k němu přistupovat individuálně,“ říká náměstkyně hejtmana pro sociální věci Lucie Kozlová, která se nejen ve své praxi v Bílém kruhu bezpečí, ale i ve své veřejné funkci často setkává s případy, kdy se dítě ocitne v krizové situaci.
V Jihočeském kraji dnes fungují tři týmy – v okresech České Budějovice, Český Krumlov a Tábor. Služba je určena dětem ve věku 6–16 let a je poskytována zdarma.
Pomoc není jen pro dítě, ale pro celou rodinu
Zkušenosti z praxe ukazují, že duševní obtíže dítěte se dotýkají celé rodiny. Týmy proto pracují s dětmi i jejich blízkými a snaží se situaci řešit komplexně.
„Na tým se často obracejí rodiče ve chvíli, kdy už mají pocit, že situaci sami nezvládají. Když ale přijdou, otevírá se tím prostor pro podporu celé rodiny. To je velmi důležité,“ doplňuje Lucie Kozlová.
Za tři roky své činnosti týmy pomohly více než 130 dětem. Nejčastěji řeší případy sebepoškozování, úzkostí, depresí nebo sebevražedných myšlenek.
Důležité je, že první krok nemusí udělat jen rodiče. Na týmy se mohou obracet i školy nebo další odborníci.
„Je potřeba ocenit, že někdy jsou to pracovníci OSPOD, kteří si potřeb dětí všimnou jako první a rodině doporučí odbornou pomoc,“ říká náměstkyně hejtmana.
Nenechte se odradit – pomoc existuje
Rodiny se často ocitají v situaci, kdy nevědí, na koho se obrátit. Pohybují se mezi školou, poradnou, sociální službou nebo lékařem a orientace v systému pro ně bývá složitá.
„Týmy duševního zdraví mohou pomoci tyto jednotlivé články propojit a hledat řešení společně,“ vysvětluje Ingrid Jílková z českokrumlovského týmu.
Pomoci má i nový informační portál Duše v pohodě, který nabízí přehled dostupných služeb, informace o duševním zdraví a podporuje otevřenou komunikaci. Jeho cílem je také odbourávat stigma, které stále mnoho rodin od vyhledání pomoci odrazuje.
Pomoc je potřeba rozšířit
Zkušenosti z Jihočeského kraje ukazují, že poptávka po službách výrazně převyšuje jejich kapacity. Týmy dnes působí pouze ve třech okresech, přesto se na ně obracejí lidé z celého kraje.
Rozšíření této podpory do dalších regionů by umožnilo rychlejší pomoc, lepší spolupráci se školami i zdravotníky a celkově by posílilo systém péče o duševní zdraví dětí.
Hlavní sdělení je ale jasné: nikdo by neměl zůstat se svými obtížemi sám.
Jihočeský kraj proto pokračuje v budování dostupné a koordinované podpory a zároveň vyzývá veřejnost, aby se nebála obrátit na odborníky včas.