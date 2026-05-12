Pomaturitní angličtina v Aslanu: užitečný rok se super lidmi

Po maturitě se může stát cokoli. Někdo se nedostane na vysněnou vysokou školu, někdo si potřebuje ujasnit další směr a někdo si chce dát čas, než se vydá dál. Právě pro tyto situace je tu pomaturitní angličtina v Aslanu.
Není to „promarněný rok“ ani „další rok protrpěný ve škole“. Je to rok, během kterého se studenti rozmluví, ztratí ostych, získají větší jistotu a mohou se posunout o jednu až dvě jazykové úrovně. A to bez zbytečného drilu, biflování a nepříjemného tlaku.
V Aslanu se učí jinak
Výuka probíhá v malých skupinách, kde je prostor mluvit, ptát se, chybovat a postupně získávat sebevědomí. Studenti pracují s českými lektory i rodilými mluvčími, díky čemuž si zvykají na různé přízvuky a přirozenou angličtinu.
Velký důraz je kladen na konverzaci, praktickou slovní zásobu, každodenní fráze a situace, které se opravdu hodí – při studiu, cestování, práci i běžné komunikaci.
„V Aslanu se cítím moc dobře. Vyučující jsou přátelští, vstřícní a výuka nás baví. Velkou výhodou je, že je nás ve skupině málo. Všichni tak hodně mluvíme a děláme velké pokroky,“ říká jedna ze studentek.
Rok, který má jasný směr
Pomaturitní angličtina je vhodná pro studenty, kteří si po maturitě potřebují dát čas, ale zároveň ho chtějí využít smysluplně.
Výuka kopíruje školní rok, studenti si zachovávají status studenta a díky dopolednímu rozvrhu mají odpoledne prostor na brigádu, přípravu na přijímací zkoušky nebo jiné aktivity.
Zájemci jsou při vstupu rozřazeni podle pokročilosti. Součástí studia je příprava na zkoušky B2 First nebo C1 Advanced, případně na přijímací zkoušky z angličtiny na vysokou školu.
Velkou výhodou je možnost vyzkoušet si mock speaking test s certifikovaným examinátorem zdarma.
„Zábavná výuka, super lektoři. Bez problémů jsem zvládl certifikát C1 Advanced. Moc mi pomohla ústní zkouška nanečisto,“ říká student Jan.
Pro rodiče: smysluplná investice do dalšího startu
Mezinárodně uznávaný jazykový certifikát může studentům pomoci při přijímacích zkouškách na vysokou školu, při hledání práce i při studiu v zahraničí. Stejně důležité je ale i to, že po roce intenzivní angličtiny odcházejí jistější, samostatnější a lépe připravení na další krok.
Kurzovné na školní rok činí 29 700 Kč. Pokud student předloží potvrzení o přijetí na vysokou školu do 15. srpna, kurzovné se vrací.
Výuka probíhá v příjemném prostředí historické budovy v České ulici v centru Českých Budějovic, jen přibližně 15 minut chůze od vlakového a autobusového nádraží.
Ve skupině je maximálně 12 studentů, což umožňuje osobní přístup a dostatek prostoru pro komunikaci. Studenti oceňují přátelskou atmosféru, dobrý kolektiv a lektory, kteří s nimi jednají jako s partnery.
„Pro moji angličtinu jednoznačně dobrá volba. Navíc tu máme super kolektiv, chodíme spolu na obědy,“ popisuje svou zkušenost student Tadeáš.
Rok navíc? Možná právě ten nejdůležitější
Pomaturitní studium nemusí být nouzové řešení. Může to být rok, během kterého se mladý člověk nadechne, získá jistotu, zlepší si angličtinu a připraví se na další studium i život.
V Aslanu tomu říkají jednoduše: užitečný rok se super lidmi.
