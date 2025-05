Památník města Protivína: Historie zde ožívá a příroda vypráví

Již od roku 1932, kdy bylo muzeum slavnostně otevřeno, si Památník města Protivína drží své místo v srdci místních i návštěvníků. Dnes v něm najdete poutavé historicko-etnografické expozice, které vás provedou dějinami regionu dolního toku řeky Blanice.

Cesta časem i kontinenty

Prozkoumejte pravěké osídlení, ponořte se do každodenního života na přelomu 19. a 20. století a seznamte se s fenomény, které Protivín formovaly. Od pivovarnictví přes železnici až po vliv Schwarzenbergů. Tyto stálé expozice si dokonce vysloužily 3. místo v prestižní soutěži Gloria Musealis 2013, což svědčí o jejich výjimečnosti.

Okouzlující je také expozice Exotická příroda, kterou zde vybudoval známý jihočeský cestovatel a přírodovědec RNDr. Karel Pecl. Projděte se pralesem, savanou, pouští nebo se ponořte do hlubin moře. Prozkoumejte exotický svět hmyzu, podmořských živočichů i tvorů z hor a afrických plání. V propracovaných diorámatech uvidíte typické obyvatele těchto fascinujících prostředí.

Kdy jste je viděli naposledy?

Vedle stálých expozic zde můžete obdivovat také aktuální výstavy. V současné době je zde v nově zrekonstruovaném výstavním sále k vidění až do 31. října 2025 výjimečná výstava s názvem „Kdy jste je viděli naposledy?“.

Tato výstava se ptá na zdánlivě jednoduché otázky. Kdy jste naposledy viděli křepelku, sysla, chrpu, nebo třeba okáče? Výstava se věnuje alarmujícímu úbytku původních živočichů a rostlin, který se děje nebývalou rychlostí. Zkoumá složité příčiny tohoto mizení a s detektivní přesností odhaluje překvapivé souvislosti a ukazuje, jak se naše krajina proměňuje.

Výstava zároveň seznamuje s druhy, kterým se v dnešní krajině daří a které se dokonce vracejí. A upozorní také na kontroverzní téma invazivních nepůvodních druhů a jejich dopad na ekosystém.

Třetí část výstavy nabízí nečekaný pohled na místa, která se z nevzhledné krajiny proměňují v poslední útočiště vzácných druhů a stávají se důležitými pro ochranu biodiverzity.

Památník města Protivína si vás získá

Památník města Protivína je důkazem, že muzeum může být živé a inspirativní místo, kde si každý najde to své. Spojuje zábavu s poučením a nabízí zážitky pro dospělé i děti. Ať už vás láká historie, příroda, nebo se snažíte pochopit, co se děje s naším světem, osmnáct schodů na Masarykově náměstí vás zavede do světa, kde se na okamžik zastaví čas.

Více informací o Památníku najdete na webových stránkách muzea.