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Operace kýly či křečových žil bez čekání a bez řešení odvozu

Komerční sdělení
Čekací doby na plánované operace v jihočeských nemocnicích se často natahují až na rok. Privátní klinika Chirurgie JH v Dačicích však přichází s výrazným zkrácením čekacích lhůt v řádu jednotek týdnů, nadstandardním komfortem a unikátní službou dopravy pro pacienty.

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Operace kýly či křečových žil bez čekání a bez řešení odvozu | foto: MEDICAL POINT ENERGY s.r.o.

Jednodenní chirurgie v Jihočeském kraji zásadně zkracuje čekací doby

Zdravotní komplikace jako rozvinutá tříselná kýla, problémy se žlučníkem nebo bolestivé křečové žíly dokážou člověku pořádně znepříjemnit každodenní život. Přestože se jedná o velmi časté chirurgické zákroky, realita v našem zdravotnictví bývá pro pacienty vyčerpávající. Termíny operací v běžných nemocnicích jsou kvůli přetíženým kapacitám často dostupné až za dlouhé měsíce, v některých případech dokonce až za rok.

Privátní klinika Chirurgie JH pod vedením primáře MUDr. Jiřího Paroulka ale přináší do celého regionu zásadní zlom. Díky oficiálním smlouvám se zdravotními pojišťovnami VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna) a OZP (Oborová zdravotní pojišťovna) na provádění takzvané jednodenní chirurgie dokáže pacienty odbavit v řádu pouhých jednotek týdnů od vstupní kontroly. Místo nekonečného čekání v pořadnících tak lidé získávají jistotu rychlé úlevy od svých zdravotních trablů.

Revoluční klientský přístup: Do nemocnice a domů bez logistických starostí

Největší novinkou a naprostým unikátem v přístupu k pacientovi je zavedení komplexní služby dopravy, která odstraňuje stres z cestování. Každý, kdo někdy absolvoval chirurgický zákrok, ví, jak složité je organizovat cestu domů – po celkové anestezii člověk nesmí sednout za volant, je oslabený a ani hromadná doprava nepřichází v úvahu.

Klinika v Dačicích tento problém vyřešila za vás. V rámci nadstandardního servisu o pacienta vás před plánovanou operací doma vyzvedne smluvní vůz, bezpečně vás dopraví na kliniku a po propuštění vás opět navrátí do pohodlí vašeho domova. Tato služba spolehlivě odstraňuje logistické starosti v situaci, kdy jste bez vlastního vozidla nebo nemáte v rodině k dispozici funkčního řidiče.

Špičková laparoskopická medicína a pokoje v maximálním pohodlí

Samotný koncept jednodenní chirurgie představuje moderní celosvětový trend, který kombinuje špičkovou lékařskou vědu s maximálním ohledem na pohodu pacienta. K léčbě pupečních, tříselných či břišních kýl a k odstraňování křečových žil využívají zkušení operatéři v Chirurgii JH nejmodernější postupy miniinvazivní a laparoskopické chirurgie.

Díky drobným přístupovým vstupům namísto velkých klasických řezů dochází k minimálnímu poškození okolních tkání. Výsledkem je výrazně nižší pooperační bolestivost, minimum komplikací a esteticky téměř neznatelné jizvy.

Aby byl zajištěn stoprocentně bezpečný a hladký průběh, na operační výkon navazuje krátkodobé setrvání na lůžku do druhého dne. Pro tyto účely zřídila Chirurgie JH přímo v Dačicích nové pokoje zařízené v maximálním stupni pohodlí a vysokém lůžkovém nadstandardu. Pacienti poprvé vstávají již večer v den operace a hned následující ráno odjíždějí domů.

Operace kýly či křečových žil bez čekání a bez řešení odvozu

Rychlejší hojení díky vitamínovým infuzím a jistota zkušených lékařů

Péče o klienta v Dačicích nekončí opuštěním operačního sálu. K hladkému průběhu rekonvalescence a celkové regeneraci organismu po anestezii klinika poskytuje vitamínovou infuzní terapii. Přímo do krevního oběhu jsou pacientovi podány vyvážené dávky vitamínů, minerálů a aminokyselin, které výrazně urychlují hojení tkání a unavenému tělu okamžitě vracejí potřebnou energii.

Zařízení rodinného typu si zakládá na tom, že pacient pro ně není jen číslem v kartotéce. Personál je složen z mimořádně zkušených lékařů, přičemž každý z nich se pyšní více než dvacetiletou praxí ve svém oboru. Sám primář MUDr. Jiří Paroulek garantuje nejvyšší medicínskou úroveň, kterou za osm let fungování kliniky vyzkoušelo již téměř 17 tisíc spokojených pacientů.

Pokud vás nebo vaše blízké trápí kýla, žlučník či křečové žíly, neodkládejte řešení na příští rok. Na webu kliniky si lze jednoduše domluvit termín vstupní konzultace, kde s vámi lékař podrobně probere vhodný postup, výhody i pooperační režim. Cesta za zdravím bez bolesti, bez dlouhého čekání a s odvozem až před dům vede přes Dačice.

Více informací najdete na www.chirurgiejh.cz. Pro objednání na vstupní konzultaci můžete volat přímo na telefonní číslo +420 725 573 874.

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