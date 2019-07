Oční klinika Lexum: Jsme spolehlivý partner vašeho zraku

„A proto je velmi důležité vybrat si tu správnou oční kliniku, respektive toho správného očního specialistu,“ říká primář Vladimír Chodura z Evropské oční kliniky Lexum v Českých Budějovicích.

O možnostech, jak se zbavit dioptrií laserovou operací a o dalších moderních způsobech léčby zraku, jsme si povídali s primářem Vladimírem Chodurou, který patří k nejzkušenějším refrakčním očním chirurgům v Jihočeském kraji.

Jaké zákroky děláte na očních klinikách Lexum v Českých Budějovicích a v Táboře nejčastěji?

Zabýváme se dvěma hlavními problematikami: jsou to operace šedého zákalu - katarakty a odstraňování brýlových vad neboli refrakční operace. Tyto dvě oblasti léčby zraku řešíme nejvíce.

Jaké dioptrické vady se vlastně dají chirurgicky odstranit?

Refrakční chirurgie má k dispozici nejen laserové, ale i další metody. I díky tomu je schopna řešit naprostou většinu dioptrických vad – nejen krátkozrakost, operovat lze i dalekozrakost a běžně také astigmatismus – takzvané cylindrické dioptrie. Dokážeme si ovšem často poradit i s presbyopií, což je vetchozrakost – potřeba brýlí na čtení po čtyřicátém roce věku.

Když se rozhodnu přijít k vám na oční kliniku, půjdu rovnou na zákrok?Nikdy si neobjednáme pacienta rovnou na operaci, aniž bychom si ho nejprve sami podrobně nevyšetřili. Potřebujeme totiž vědět přesně, do čeho jdeme. Zároveň je to nutná podmínka pro to, aby se operace povedla, a výsledek pacientovi tudíž dobře sloužil. Důležité je také pečlivě zvážit, ke kterému zákroku se pacient hodí nejvíc. Správná indikace je totiž občas docela složitá věc, ale pak vede ke správnému výsledku a spokojenosti pacienta.

Mají operace šedého zákalu a refrakční operace něco společného?

V obou případech se jedná o ambulantní zákrok. Pacient na klinice nezůstává přes noc do druhého dne, hned po operaci jde, nejlépe s nějakým doprovodem, domů a následně pak až na kontrolu. Společné mají tyto zákroky i to, že se provádějí v místním znecitlivění, v lokální anestezii. Nebývají spojené s celkovou narkózou. Třetí společný bod je ten, že jsou to operace z časového hlediska relativně velmi krátké. Samotný zákrok trvá opravdu jen několik minut. Laserový zákrok netrvá déle než dvacet minut, to samé operace šedého zákalu.

Lékařství se jako obor neustále vyvíjí, jak se podle vás změnila za poslední roky právě oftalmologie?

Technologický vývoj jde hodně rychle dopředu. Dnes dokážeme v diagnostice oko lépe a přesněji změřit, zanalyzovat. Rychlý pokrok je ale také v operativě. Lasery, které se dnes používají, jsou oproti dřívějšku rychlejší, přesnější a bezpečnější. Stejně tak spektrum nitroočních čoček používaných při operaci šedého zákalu je širší, než tomu bylo dřív. Například čočky monofokální, které umí ostře vidět na určitou danou vzdálenost, mají dnes většinou modernizovanou a vylepšenou tzv. asférickou variantu. Existují ale i čočky multifokální a trifokální, které dokáží vidět ostře bez brýlí na vícero vzdáleností. Na očních klinikách Lexum pracujeme i s čočkami torickými, které kromě toho, že řeší šedý zákal, řeší i astigmatismus při nepravidelném zakřivení rohovky.