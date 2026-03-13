Nová koupelna bez bourání

„Díky moderním materiálům a vyspělým technologiím lze mít krásnou panelákovou koupelnu i bez bourání.“ říká majitel společnosti Aquavinyl z Ústí nad Labem Pavel Žák.

Nová koupelna bez bourání

Nová koupelna bez bourání | foto: Aquavinyl s.r.o.

Již více než deset let se specializujete na renovace a rekonstrukce panelákových koupelen. Jak moc taková rekonstrukce zvýší komfort bydlení?

Rekonstrukce systémem Aquavinyl změní koupelny k nepoznání díky modernímu designu a materiálům, které se velmi snadno udržují. Pro seniory se sníženou mobilitou navíc výrazně zvyšuje pohodlí a bezpečnost úpravou dispozice. Technologie napojení podlah a stěn navíc jednou provždy izoluje bytové jádro od vody.

Když se klient rozhodne pro renovaci či rekonstrukci koupelny, čím by měl začít? Co je nejdůležitější?

Prvním krokem je kontaktovat zákaznickou linku, kde se klienta ujmou zkušení průvodci realizací. Všechno vysvětlí a domluví zaměření na místě. Na místě se pak dohodnou všechny detaily a vybere povrh ze vzorníků.

Co všechno pro klienty zabezpečujete? Jste schopni jim zajistit rekonstrukci koupelny „na klíč“ včetně zařizovacích předmětů?

Ano, firma zajišťuje kompletní rekonstrukci, která zahrnuje demontáž starého vybavení, odvoz odpadu, nové rozvody vody a odpadů, úpravu elektroinstalace, úprava povrchů vinylem a montáž napínaných stropů s LED osvětlením. Součástí dodávky je i veškeré zařizovací předměty jako vany, sprchové kouty, umyvadla, skříňky, baterie a doplňky.

Vypracováváte před započetím rekonstrukce vizualizaci, aby si klienti dokázali nový prostor lépe představit?

V materiálech jsou pro klienty k dispozici vypracované vizualizace, které slouží jako předloha pro pochopení různých variant řešení. Konkrétní vybavení a rozpočet pak s klientem dohodne průvodce rekonstrukcí přímo na místě.

Doporučujete při rekonstrukci zachovat vanu nebo spíše sprchový kout, který zabere méně místa?

Systém nabízí obě varianty – jak montáž nové vany, tak výměnu vany za sprchový kout. Sprchový kout je často ideálním řešením zejména pro seniory se sníženou mobilitou, kterým původní dispozice s vanou přestává vyhovovat. Volba záleží na preferencích klienta a zvolené variantě rekonstrukce, ale více se realizují sprchové kouty.

Pavel Žák

Vyžaduje rekonstrukce stavební povolení nebo souhlas sousedů či SVJ?

Při využití systému Aquavinyl není zapotřebí stavební povolení, souhlas družstva ani dalších vlastníků bytových jednotek, protože nedochází k větším stavebním úpravám. Sousedé navíc ocení, že je nebudete obtěžovat hlukem, prachem ani bouráním příček.

Rekonstrukce není levná záležitost. Vyplatí se? A jak dlouho trvá?

Rekonstrukce trvá zpravidla pouhých pět dní. Finančně se velmi vyplatí, protože stojí zhruba polovinu toho, co vyzděná přestavba (koupelna a WC od 120 tisíc Kč). Je ideální i pro mladé lidi ve startovacích bytech nebo pronajímatele, protože zvyšuje hodnotu bytu při nižších nákladech a minimálním zásahu do domácnosti.

Nová koupelna bez bourání

