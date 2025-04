Neviditelné nebezpečí všude kolem nás

Pesticidy, tiché zlo v naší vodě

V podzemních vodách, dokonce i ve studních se nachází celá řada rozpuštěných látek. Některé z nich jsou pro naše zdraví prospěšné, jiné neškodné, ale další vysoce nebezpečné – pesticidy a jejich metabolity. I když se výrobci snaží vyvíjet pesticidy, které se v přírodě rychle rozkládají, jejich stopy se často objevují v naší pitné vodě.

„Při podezření na kontaminaci podzemní vody pesticidy (například silný déšť bezprostředně po aplikaci) je dobré obrátit se na laboratoř, která stanoví, zda ke kontaminaci opravdu došlo. Ideální v takovém případě je, pokud máte představu, jakým pesticidem byl pozemek ošetřen. Hledání konkrétní látky je rychlejší a levnější než testovat vodu na všechny známé druhy pesticidů,“ radí Ing. Josef Němec, vedoucí laboratoře MIBILA.

Mykotoxiny, skryté jedy v potravinách

V potravinách a krmivech se mohou vyskytovat mykotoxiny, toxické látky produkované plísněmi. Ty mohou způsobit lidem i zvířatům vážné zdravotní problémy. Odhaduje se, že až čtvrtina celosvětové produkce obilí je kontaminována mykotoxiny. Pokud jsou mykotoxiny přítomny, dochází ke snížení zásob potravin i krmiv a navýšení výrobních nákladů. Tyto látky jsou odolné vůči chemickému i tepelnému zpracování, takže se jich jen těžko zbavujeme.

Věděli jste, že mykotoxiny mohou být v potravině přítomné, i když na ní není vidět plíseň?

Mikroorganismy číhají všude kolem nás

Bakterie, viry a plísně najdeme ve vodě, v potravinách, v půdě, ale také v našich domovech. Dokonce je i dýcháme. V potravinách se mohou vyskytovat bakterie jako Salmonela, Listerie nebo E. coli. Patogenní kmeny E. coli vyvolávají těžké zažívací poruchy, krvavé průjmy a mohou způsobit selhání ledvin. Zdrojem může být nedostatečně tepelně upravené maso, nepasterizované mléko, čerstvá neomytá zelenina nebo sýry.

„Mikrobiologicky čisté potraviny jsou pouze ty, které prošly pasterací či sterilizací, a i u těchto potravin to platí pouze do otevření hermetického obalu, v němž jsou zabaleny,“ prozradil Ing. Josef Němec. „Množství bakterií na potravinových výrobcích je individuální. Záleží jak na druhu výrobku, tak na kvalitě zpracování. Aby bylo možné považovat potraviny za zdravotně nezávadné, byly stanoveny mikrobiologické limity, které by potraviny měly splňovat.“

Co s tím můžeme dělat?

Jak výrazně snížit riziko ohrožení těmito nebezpečnými látkami a mikroorganismy? Dodržujte hygienické zásady při přípravě jídel a skladování potravin. Pečlivě si myjte ruce a nekrájejte zeleninu na prkýnku, kde jste předtím krájeli syrové maso. Maso a jídlo ze syrového masa a zeleniny dostatečně propečte nebo uvařte. Důležité je také pravidelné testování akreditovanou laboratoří.

Je pitná voda ze studny opravdu v pořádku?

Mnoho majitelů vrtané studny považuje tento zdroj pitné vody za spolehlivý. Vždyť přece čerpají vodu z hlubších vrstev, kde je lépe chráněna před povrchovým znečištěním…

Je ale důležité si uvědomit, že lidské smysly nejsou schopné detekovat přítomnost škodlivých mikroorganismů ani chemických látek. Voda může vypadat průzračně a dobře chutnat, ale přesto může ohrožovat naše zdraví.

Pravidelná kontrola je nezbytná

Ve více než 75 % případů voda z českých studní neodpovídá nejméně v jednom ukazateli hygienickým požadavkům. „Souvisí to s tím, že řada majitelů raději o kvalitě vody ze své studny vědět nechce a nic neřeší. Domnívají se, že jednou vybudovaná studna bude sloužit navždy. Největší bolestí studní je právě to, že je nikdo neudržuje a neopravuje. Přitom průběžná kontrola a opravy vyjdou mnohem levněji než náprava havarijního stavu způsobeného zanedbanou údržbou. Situace se často zhorší po zimě, kdy je tání sněhu doprovázeno vydatnými srážkami, anebo naopak v období, kdy dojde k nadměrnému suchu. Je proto dobré provádět kontrolu studny minimálně dvakrát do roka: po skončení zimy a pak před jejím příchodem,“ radí Ing. Josef Němec, vedoucí laboratoře MIBILA.

Jak zajistit kvalitní vodu ve studni?

Klíčovým krokem je pravidelná kontrola studny, ideálně po zimě a před ní. Zkontrolujte její okolí a vodotěsnost krytu. Nezapomeňte, že i když voda na první pohled vypadá čistě, může obsahovat nebezpečné mikroorganismy nebo chemické látky. Proto je nezbytné provádět pravidelné rozbory vody v akreditované laboratoři.

Pokud rozbor vody prokáže závadnost, je nutné provést dezinfekci studny. Je důležité také eliminovat zdroje znečištění, což zahrnuje pátrání po příčině znečištění a její odstranění. Jen tak můžete zajistit bezpečnou a zdravou vodu pro každodenní použití. Pravidelná kontrola a údržba studny je investicí do zdraví.

Akreditovaná laboratoř MIBILA poskytuje komplexní služby. Objednat si je může jednotlivec, firmy i obce. Zkrátka každý, kdo potřebuje otestovat vodu, potraviny a krmiva nebo i vnitřní prostředí budov.

Vaše vzorky v dobrých rukou

Laboratoř MIBILA zpracovává vzorky nejen z České republiky, ale i z celé Evropy. Pravidelné svozové linky po celé republice a nově i na Slovensku zajišťují, že se vaše vzorky dostanou do laboratoře rychle a bezpečně. A pokud potřebujete odběr vzorků přímo na místě, zkušení odborníci jsou připraveni vyrazit. V krizových situacích i o víkendu.

MIBILA zajišťuje kompletní potřebný rozsah rozborů pro jednotlivce (voda pitná a odpadní, potraviny, zemina, vnitřní prostředí), zemědělce (voda, krmiva, produkty), potravináře (voda, potraviny, prostředí), firmy (voda různých druhů, mikrobiologická čistota), producenty kosmetiky (mikrobiologie, zátěžové testy), obce (voda, zemina, sedimenty), ale i pro samotné životní prostředí (voda, sedimenty, odpady).

Odborníci z MIBILA kladou důraz na kvalitní analýzy, diskrétní jednání a individuální přístup. Rádi vám pomohou s testováním i neobvyklých materiálů i vzorků a výsledky sdělí striktně jen tomu, kdo je objednal.

Základem pro spolehlivé výsledky analýz je precizní odběr vzorků. Nesprávnému odběru se totiž například přičítá až 90 % chyb ve stanovení mykotoxinů. Proto MIBILA vysílá kvalifikované vzorkaře přímo k vám. Ti odebírají vzorky v souladu s platnými normami a předpisy.

Pro zajištění rychlého a bezpečného transportu do své laboratoře využívá vlastní svozové linky. Vzorky jsou během přepravy uchovávány v optimálních podmínkách pro zaručení jejich kvality a integrity až do okamžiku analýzy.

Laboratoř MIBILA disponuje moderním vybavením a využívá širokou škálu analytických metod. Spolehlivě stanoví pesticidy a jejich metabolity, mykotoxiny… Provádí mikrobiologické analýzy pro detekci bakterií a plísní, chemické analýzy pro zjištění obsahu živin, kovů, anorganických a organických látek, ale i fyzikálně-chemické a organoleptické analýzy.

V případech potřeby specifických měření MIBILA spolupracuje s prověřenými a akreditovanými partnerskými laboratořemi. Zajistí tak pro vás kompletní spektrum potřebných analýz.

Po dokončení potřebných analýz obdržíte podrobný protokol obsahující veškeré relevantní informace o vzorku, použitých analytických metodách, samotné výsledky analýz a jejich srozumitelné vyhodnocení ve vztahu k platným předpisům a normám.

Pro interpretaci výsledků analýz vám jsou k dispozici zkušení odborníci, kteří vám také doporučí další postup. Poskytují odborné poradenství v oblastech kvality pitné vody, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany životního prostředí.

V situacích, které vyžadují okamžitou reakci, je tým laboratoře MIBILA připraven zasáhnout i o víkendech. Zajistí rychlý odběr vzorků a provedení analýz, aby vám pomohli minimalizovat dopady havárie a co nejdříve obnovit provoz.