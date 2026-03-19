Návštěvníci českokrumlovského muzea se mají na co těšit

Právě představení činnosti a pokladů Musea Fotoateliéru Seidel bude i hlavním letošním výstavním počinem v Regionálním muzeu.
Od 31. března do 30. srpna 2026 bude ve výstavních sálech přízemí Regionálního muzea probíhat výstava „Seidel. Fotografické dílo v minulosti a dnes“, která poprvé po mnoha letech představí v mimořádném rozsahu fotografickou tvorbu Josefa a Františka Seidelových spolu s autentickými dobovými předměty ze sbírek muzea i významných domácích a zahraničních institucí. Výstava symbolicky navazuje na dvacet let novodobé existence Musea Fotoateliér Seidel a připomíná mimořádný význam Seidelova díla jako jedinečného obrazového svědectví o Šumavě, jejím životě, krajině i zaniklých místech. Slavnostní vernisáž se uskuteční 31. března 2026 a koná se ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Poprvé po mnoha letech tak bude Seidelovo fotografické dílo prezentováno na jednom místě v nebývalém rozsahu. Sloučením Fotoateliéru Seidel s Regionálním muzeem získaly vzácné dobové snímky k dispozici rozlehlé prostory v přízemí muzea, a tak je možné poprvé ukázat i předměty, které byly doposud ukryty pouze v depozitáři.
Fotografie Josefa a Františka Seidelových zachycují všední život, slavnosti, práci, portréty, krajinu, architekturu i místa, která dnes už zmizela. Snímky ovšem tentokrát doplní autentické dobové artefakty, které jakoby vystoupily přímo z dávných fotografií. Výstava nachystá milovníkům Šumavy mnohá překvapení, ale i očekávaná setkání – s osobnostmi známými z literární encyklopedie Kohoutí kříž, s historií zaniklého Šumavského muzea v Horní Plané, s fotoalby vysídlených Krumlovanů, s křehkými poklady ze sklárny Lenora, s nejmodernějším sklářským ztvárněním motivu Srdce Vltavy a s mnoha dalšími exponáty. Poprvé v nové době rovněž ožijí vzácné Seidelovy stereofotografické snímky Šumavy poskytující navzdory uplynulým staletím dokonalou prostorovou iluzi starých míst.
Spolu s krásnou výstavou se návštěvníci mohou těšit i na bohatý doprovodný program, z něhož vybíráme:
- 14. 4. od 18.00 hod. | „Jazzband schwarzenberské granátnické gardy“ – večer se Seidelovými snímky a hudbou, jež bavila krumlovské tanečníky za první republiky, Regionální muzeum v Českém Krumlově. Ve spolupráci s Festivalem komorní hudby Český Krumlov
- 21. 4. od 18.00 hod. | „Zaniklé obce a hranice států i hranice v nás“ – přednáška, Jiří Padevět a Jindřich Špinar, Regionální muzeum v Českém Krumlově
- 5. 5. od 18.00 hod. | „Fenomén srdce Vltavy“ – přednáška, Petr Pavelec, Regionální muzeum v Českém Krumlově
- 12. 5. od 18.00 hod. | „Reportáže na fotografiích obou Seidelů“ – prezentace, Petr Hudičák, Regionální muzeum v Českém Krumlově
- 29. 5. od 19.00 do 23.00 hod. | „Muzejní noc u Seidelů“ – kostýmované komentované prohlídky Seidelova secesního fotoateliéru
- 2. 6. od 18.00 hod. | „Šumavské muzeum v Horní Plané“ – přednáška, Ivan Slavík, Regionální muzeum v Českém Krumlově
- 5. 6. od 19.00 hod. | „Kouzlo stereofotografie. Stará Šumava na unikátních trojrozměrných snímcích (nejen) z fotoateliéru Seidel“ – prezentace, Matěj Boháč – v rámci programu Muzejní noci, Regionální muzeum v Českém Krumlově
- 14. 7. od 18.00 hod. | „Rok 2007 – dokončení revitalizace a příprava expozice Musea Fotoateliér Seidel“ – prezentace, Petr Hudičák, Regionální muzeum v Českém Krumlově
Termíny komentovaných prohlídek, další program, rezervace na www.seidel.cz, www.muzeumck.cz. Sledujte nás také na Facebooku a Instagramu.
Zvýhodněné vstupné po dobu konání výstavy seidel. Fotografické dílo v minulosti a dnes: (zahrnuje individuální návštěvníky i skupiny)
- Pro návštěvníky Musea Fotoateliér Seidel – bezplatný vstup do Regionálního muzea v Českém Krumlově.
- Pro návštěvníky výstavy v Regionálním muzeu v Českém Krumlově – sleva 50 % na vstup do Musea Fotoateliér Seidel.
Další velkou akcí, na níž intenzivně pracujeme, je další ročník Krumbenowe. V sobotu 12. září 2026 budou moci návštěvníci již po osmé prožít pravěk a středověk na vlastní kůži v naší kupecké osadě v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově.
Milovníci vojenské historie si jistě přijdou na své na akci „Padesátdvojka v Krumlově“, která připomene 80. výročí dislokace 12. tankové brigády v Českém Krumlově. Od 18. do 19. září 2026 se naplní Jelení zahrada pod českokrumlovským zámkem spoustou vojenské techniky. Těšit se můžeme na dobový vojenský polní tábor, ukázky výstroje, výzbroje a mnoho dalšího.
Na podzim pak chystáme v Regionálním muzeu druhou velkou výstavu s názvem „Svatební zvony zní“, která od 23. září 2026 do 10. ledna 2027 návštěvníkům přiblíží historii svatebního obřadu a všeho, co se se svatbou ve městě i na venkově pojilo. Výstava se zaměří na podobu a průběh svateb v regionu Český Krumlov i v dalších částech jižních Čech v průběhu minulého a předminulého století. I k této výstavě chystáme atraktivní doprovodný program.
V letošním roce se tedy u nás mají návštěvníci na co těšit!
Martin Nechvíle, Regionální muzeum v Českém Krumlově