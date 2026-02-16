Na téhle škole se stále něco děje

Komerční sdělení
Zkušenosti z praxe po celý rok.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Na téhle škole se stále něco děje | foto: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Žáci Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 získávají během celého školního roku zkušenosti, které přesahují rámec běžné výuky. Potkáváme je v salonech, obchodech, firmách i na akcích pro veřejnost, kde využívají své dovednosti v praxi. Jedním z viditelných příkladů je vánoční autobus MHD, který v adventním období ozdobili žáci oboru Aranžér.

Adaptační kurzy a tvůrčí práce fotografů

První ročníky začínají adaptačními kurzy, jež podporují spolupráci, komunikaci a bezpečné prostředí ve třídách. Brzy poté následují první exkurze a vstup do světa reálného provozu. Součástí aktivit, které vnímá i veřejnost, je také tvorba žáků oboru Fotograf, kteří pravidelně vystavují v Jihočeské vědecké knihovně. Letošní výstava „Fotografie, prostor a tvář“ představila jejich ročníkové práce zaměřené na architekturu města i lidský portrét. Výstava pro žáky znamená i zkušenost s prezentací vlastní tvorby.

Erasmus+: zkušenosti z Dánska, Bratislavy a Portugalska

Velkou tradici již má ve škole i program Erasmus+. V roce 2025/2026 se do něj zapojili žáci oborů Kadeřník, Kosmetické služby a Aplikovaná chemie, kteří na podzim absolvovali odbornou stáž v Dánsku. Kadeřníci a Kosmetičky zde pracovali v partnerských salonech a studiích, rozvíjeli techniky svého oboru a komunikovali se zákazníky v angličtině. Setkávali se s moderními postupy, se způsoby vedení salonů a s pracovním prostředím, kde je kladen důraz na samostatnost, odpovědnost a profesionální komunikaci.

Žáci Aplikované chemie působili v laboratořích a výzkumných centrech, kde se podíleli na analýzách souvisejících s životním prostředím i biotechnologiemi. Pracovali na vzorcích půdy, vod a biomateriálů, osvojovali si instrumentální metody a měli možnost vidět přímé propojení laboratorních výstupů s praxí firem, které se podílejí na ekologických a biotechnologických projektech.

Na jaře navážou odborné stáže pro žáky oborů Prodavač a Obchodník v Bratislavě a pro obory Cestovní ruch a Ekonomika a podnikání v Portugalsku. Do programu se zapojí také pedagogové, kteří v Portugalsku absolvují job shadowing a přivezou si tak nové podněty do výuky.

Na téhle škole se stále něco děje

Soutěže pořádané školou

Škole se dlouhodobě daří i v soutěžích, mnohé z nich sama pořádá. Jedenáctý ročník Veletrhu fiktivních firem potvrdil, jak důležitá je tato aktivita pro rozvoj podnikavosti, prezentačních schopností a finanční gramotnosti. Žáci v rolích fiktivních podnikatelů vytvářejí katalogy, stánky, marketingové strategie a prezentují své projekty před odbornou porotou i veřejností.

Do Českých Budějovic přijelo dvacet fiktivních firem z Česka i Slovenska, aby představily své podnikatelské záměry, katalogy, marketingové strategie i konkrétní produkty a služby.

Velmi viditelného úspěchu dosáhly také týmy Střední školy obchodní. Nejlépe se umístila firma Hej Ouško, s. r. o., která obsadila 4. místo v celkovém pořadí a zároveň zvítězila v soutěži o nejlepší stánek. Její podnikatelský záměr, náramky určené pro neslyšící, které vibrací upozorňují na zvukový podnět, zaujal porotu technickým řešením i výrazným sociálním přesahem. Stánek ocenili porotci pro jeho vizuální zpracování i profesionální komunikaci členů týmu. Celá akce byla součástí výstavy Vzdělání a řemeslo a proběhla pod záštitou Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice.

První ročník Soutěže v dárkovém balení, který Střední škola obchodní uspořádala 6. listopadu 2025 na českobudějovickém Výstavišti, přilákal 24 soutěžících z 18 středních škol z České republiky a Slovenska. Žáci oborů Prodavač, Obchodník a Prodavačské práce soutěžili ve třech disciplínách: balení lahve a krabičky, dárkové balení k narození dítěte a tvorbě prezentačního stolku na téma „Podzimní trh chutí“. V první kategorii porota ocenila mimo jiné i práce žáků Střední školy obchodní. Dalšího úspěchu škola dosáhla v disciplíně prezentačních stolků, kde se její tým zařadil mezi dvě školy, které porota vyzdvihla jako nejzajímavější řešení daného úkolu.

Kromě hlavního hodnocení proběhlo také samostatné „pedagogické hlasování“, v němž učitelé napříč školami ocenili technické zpracování a přístup žáků. Soutěž měla velmi pozitivní ohlasy a potvrdila zájem škol o praktické dovednosti spojené s obchodem a službami. Úspěšný první ročník vytvořil základ pro tradici, která umožní žákům prezentovat své dovednosti v prostředí, jež propojuje praxi, kreativitu i odborné hodnocení.

Mladý chemik a úspěch v kybernetické bezpečnosti

Důležitým momentem školního roku je přírodovědná soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“, která probíhá přímo v laboratořích školy. Do regionálního kola se každoročně hlásí desítky žáků základních škol z Jihočeského a Plzeňského kraje, pro které je soutěž příležitostí pracovat v prostředí profesionálně vybavených laboratoří střední školy. Regionální kolo se koná pod záštitou představitelů Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice a dlouhodobě jej podporují partnerské firmy. Součástí programu je také tradiční spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity, která připravuje odborný program pro doprovázející pedagogy. Soutěžící žáky během dne doprovázejí a podporují žáci vyšších ročníků oboru Aplikovaná chemie. Soutěž tak není jen testem znalostí, ale i příležitostí představit tento obor.

Výrazného úspěchu dosáhla škola také v oblasti kybernetické bezpečnosti. V pátek 28. listopadu 2025 zavítal na Střední školu obchodní pan Josef Strelec z Centra kybernetické bezpečnosti, aby osobně pogratuloval žákyni 2O, která zvítězila v prvním kole 10. ročníku Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti v rámci Jihočeského kraje. Do soutěže se zapojilo více než dvě stě žáků školy, díky čemuž se SŠO zařadila mezi dvanáct nejaktivnějších škol v celé republice. Úspěch v oblasti, která bývá tradičně spojována spíše s technickými školami, tak potvrzuje, že i škola se zaměřením na obchod a služby dokáže v oblasti kybernetické bezpečnosti vyniknout.

Dobrovolnictví a odborné akce

Silnou tradicí je Valentýnská kapka krve, která se letos uskuteční již po třiadvacáté. Každoročně se do ní zapojují desítky žáků napříč obory i pedagogové, kteří společně míří na transfuzní oddělení českobudějovické nemocnice. V loňském roce bylo u žáků provedeno 39 odběrů a celkově se díky této iniciativě podařilo motivovat už 740 dárců. Akce má dlouhodobý dopad – mnozí žáci se stávají pravidelnými dárci i po odchodu ze školy. Valentýnská kapka krve tak není jen jednorázovou událostí, ale výrazným symbolem solidarity, vzájemné podpory a občanské odpovědnosti. Dobrovolnictví je díky ní přirozenou a respektovanou součástí života školy.

Žáci ekonomických oborů a nového oboru Lyceum – Komunikace a marketing se v listopadu zúčastnili odborného programu České národní banky v Aule Jihočeské univerzity. Jako fakultní škola Ekonomické fakulty JU mají možnost pravidelně se zapojovat do jejích vzdělávacích aktivit a sledovat aktuální trendy přímo v univerzitním prostředí. Přednášky členů bankovní rady nabídly přehled ekonomických trendů, fungování finančních trhů i budoucnosti bankovnictví.

Součástí praktické výuky lycea byly také workshopy s profesionálními novináři – s redaktory Deníku, ČTK a bývalým redaktorem MF DNES, kteří žákům představili práci v médiích, zásady ověřování informací, přípravu rozhovorů i psaní aktuálních zpráv. Žáci si vyzkoušeli tvorbu titulků, psaní krátkých článků a práci se zdroji, což jim pomáhá rozvíjet mediální gramotnost i prezentační jistotu.

Pozvánka pro zájemce o studium

Střední škola obchodní potvrzuje, že výuka zde nekončí zvoněním a že moderní škola může nabízet široké spektrum aktivit od exkurzí přes soutěže až po mezinárodní projekty. Zájemci o studium mohou školu navštívit během Dnů otevřených dveří 16.–17. ledna a 5.–6. února 2026. Součástí je možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto a prohlédnout si prostředí školy zaměřené na praxi a moderní způsoby výuky.

Na téhle škole se stále něco děje

Nejčtenější

O2 uvádí nové tarify NEO+: víc dat, vyšší rychlost a slevy na zařízení

Komerční sdělení
Nové tarify od O2 přehledně

O2 představuje vylepšené tarify NEO+, které přinášejí více dat, vyšší rychlosti a slevové kupony na nákup 5G telefonů a chytrých zařízení v hodnotě až 7 000 korun. Součástí všech tarifů je také...

BrainMarket vstupuje do Slovanu Bratislava, bude podporovat A-tým

Komerční sdělení
Foto: BrainMarke

Česká značka BrainMarket rozšiřuje své působení ve vrcholovém sportu. Po spolupráci s předními českými kluby, jako jsou SK Slavia Praha a FC Baník Ostrava, nyní navázala partnerství také se SK Slovan...

Špindlerův Mlýn láká v únoru a březnu na sport i kulturu

Komerční sdělení
večerní lyžování Hromovka

Ať už milujete zimní sporty, horskou atmosféru nebo après-ski, nadcházející měsíce ve Skiareálu Špindlerův Mlýn nabízí perfektní lyžařské podmínky i bohatý program. Těšit se můžete na...

Perspektivní řemeslo láká mladé talenty. Plynař roku jde do finále

Komerční sdělení
Perspektivní řemeslo láká mladé talenty. Plynař roku jde do finále

Středoškolská soutěž Plynař roku 2026 zná své finalisty. Z regionálních kol postoupily do boje o titul dvoučlenné týmy studentů z deseti odborných škol. Soutěž oceňuje nejtalentovanější studenty...

Nové vzdělávací centrum DPO. Ročně jím projde na čtyři tisíce lidí

Komerční sdělení
Nové vzdělávacím centrum DPO

Ve zmodernizovaném vzdělávacím centru DPO v centru města absolvují budoucí řidiči kurzy k získání řidičských oprávnění na autobusy, ale i průkazů způsobilosti k řízení tramvají a trolejbusů.

Preventivní zdravotní péči chtějí firmy i mladí. Počet klientů roste

Komerční sdělení
Rentgen plic

Kupují je děti pro své rodiče, firmy pro své manažery. Ale nejen ti – klientela, která využívá služby Centra preventivní zdravotní péče Krajské zdravotní, je velmi pestrá. Jednotlivec má v...

16. února 2026

Kolagen Balansio – tři benefity v každé dávce

Komerční sdělení

Kolagen je nejrozšířenější bílkovinou v lidském těle. Tvoří základní strukturu kůže, vlasů, nehtů, kloubů i kostí. Už od 25. roku života jeho přirozená tvorba klesá.

16. února 2026

Na téhle škole se stále něco děje

Komerční sdělení
Na téhle škole se stále něco děje

Zkušenosti z praxe po celý rok.

16. února 2026

Domov Březiny má nový moderní areál za stovky milionů

Komerční sdělení

Z Domova Březiny v Petřvaldu u Karviné vzniklo místo, kde se pěkně žije, ne jenom pobývá. Staré pavilony zmizely, areál se nadechl a vyrostl do moderní, světlé a důstojné podoby. Jde o největší...

16. února 2026

LEGDAN s.r.o. oživuje trh obráběcích strojů

Komerční sdělení
Zdroj: LEGDAN s.r.o.

Od servisního technika k jednateli společnosti, která dnes zastupuje světové lídry v obrábění. LEGDAN s.r.o. od ledna 2026 získává výhradní zastoupení vybraných světových značek pro český a slovenský...

16. února 2026

Jak vybrat gastro přívěs, abyste mohli nabízet kulinářské zážitky

Komerční sdělení
Zdroj: Gastro přívěsy

Patrně jen málokdo si v posledních několika letech nevšiml stoupající oblíbenosti gastro přívěsů. Tyto „pojízdné kuchyně“ se staly symbolem moderního gastronomického podnikání. A to díky flexibilitě,...

16. února 2026

ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Komerční sdělení
Strojovna jaderné elektrárny A1 - projektovaný tepelný výkon elektrárny byl 560...

Od Škodovky k ČEZ. V letech 1956 až 1993 byl segment jaderné energetiky řazen pod různými názvy do organizační struktury stále stejného vlastníka – plzeňské společnosti Škoda. Tento vztah pokračoval...

15. února 2026

Retail parky: maximální komfort a efektivita

Komerční sdělení
Roháček Humpolec

Kuřimská společnost Fuertes Development staví obchodní zóny na míru městům i lidem.

13. února 2026

Hoštka – Město, kde se dobře žije

Komerční sdělení
Hoštka – Město, kde se dobře žije

„Poptávka po stavebních parcelách dvojnásobně převyšuje nabídku, protože Hoštka je dobré místo pro život, říká Milan Konfršt, dlouholetý starosta města Hoštky v okrese Litoměřice.

13. února 2026

Perspektivní řemeslo láká mladé talenty. Plynař roku jde do finále

Komerční sdělení
Perspektivní řemeslo láká mladé talenty. Plynař roku jde do finále

Středoškolská soutěž Plynař roku 2026 zná své finalisty. Z regionálních kol postoupily do boje o titul dvoučlenné týmy studentů z deseti odborných škol. Soutěž oceňuje nejtalentovanější studenty...

13. února 2026

Pomáháme srdcem, odkaz Alice Masarykové žije

Komerční sdělení
Pomáháme srdcem, odkaz Alice Masarykové žije

Od odkazu Alice Masarykové až k digitálním simulacím krizových situací. Ředitelka Iva Wajshajtlová nám prozradila, jak teplický Červený kříž letos hodlá přilákat nové dobrovolníky a podpořit dětskou...

13. února 2026

Jak vybrat povlečení pro alergiky? Hodně záleží na materiálu

Komerční sdělení
Jak vybrat povlečení pro alergiky? Hodně záleží na materiálu

Alergie na prach, roztoče nebo plísně trápí stále více lidí a často se zhoršují právě v noci. Lůžko je totiž ideálním prostředím pro alergeny. Jedním z nejjednodušších kroků, jak snížit jejich...

12. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.