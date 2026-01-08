Na téhle škole se stále něco děje

Na téhle škole se stále něco děje | foto: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Žáci Střední školy obchodní České Budějovice, Husova 9 získávají během celého školního roku zkušenosti, které přesahují rámec běžné výuky. Potkáváme je v salonech, obchodech, firmách i na akcích pro veřejnost, kde využívají své dovednosti v praxi. Jedním z viditelných příkladů je vánoční autobus MHD, který v adventním období ozdobili žáci oboru Aranžér.

Adaptační kurzy a tvůrčí práce fotografů

První ročníky začínají adaptačními kurzy, jež podporují spolupráci, komunikaci a bezpečné prostředí ve třídách. Brzy poté následují první exkurze a vstup do světa reálného provozu. Součástí aktivit, které vnímá i veřejnost, je také tvorba žáků oboru Fotograf, kteří pravidelně vystavují v Jihočeské vědecké knihovně. Letošní výstava „Fotografie, prostor a tvář“ představila jejich ročníkové práce zaměřené na architekturu města i lidský portrét. Výstava pro žáky znamená i zkušenost s prezentací vlastní tvorby.

Erasmus+: zkušenosti z Dánska, Bratislavy a Portugalska

Velkou tradici již má ve škole i program Erasmus+. V roce 2025/2026 se do něj zapojili žáci oborů Kadeřník, Kosmetické služby a Aplikovaná chemie, kteří na podzim absolvovali odbornou stáž v Dánsku. Kadeřníci a kosmetičky zde pracovali v partnerských salonech a studiích, rozvíjeli techniky svého oboru a komunikovali se zákazníky v angličtině. Setkávali se s moderními postupy, se způsoby vedení salonů a s pracovním prostředím, kde je kladen důraz na samostatnost, odpovědnost a profesionální komunikaci.

Žáci Aplikované chemie působili v laboratořích a výzkumných centrech, kde se podíleli na analýzách souvisejících s životním prostředím i biotechnologiemi. Pracovali na vzorcích půdy, vod a biomateriálů, osvojovali si instrumentální metody a měli možnost vidět přímé propojení laboratorních výstupů s praxí firem, které se podílejí na ekologických a biotechnologických projektech.

Na jaře navážou odborné stáže pro žáky oborů Prodavač a Obchodník v Bratislavě a pro obory Cestovní ruch a Ekonomika a podnikání v Portugalsku. Do programu se zapojí také pedagogové, kteří v Portugalsku absolvují job shadowing a přivezou si tak nové podněty do výuky.

Soutěže pořádané školou

Škole se dlouhodobě daří i v soutěžích, mnohé z nich sama pořádá. Jedenáctý ročník Veletrhu fiktivních firem potvrdil, jak důležitá je tato aktivita pro rozvoj podnikavosti, prezentačních schopností a finanční gramotnosti. Žáci v rolích fiktivních podnikatelů vytvářejí katalogy, stánky, marketingové strategie a prezentují své projekty před odbornou porotou i veřejností.

Do Českých Budějovic přijelo dvacet fiktivních firem z Česka i Slovenska, aby představily své podnikatelské záměry, katalogy, marketingové strategie i konkrétní produkty a služby.

Velmi viditelného úspěchu dosáhly také týmy Střední školy obchodní. Nejlépe se umístila firma Hej Ouško, s. r. o., která obsadila 4. místo v celkovém pořadí a zároveň zvítězila v soutěži o nejlepší stánek. Její podnikatelský záměr, náramky určené pro neslyšící, které vibrací upozorňují na zvukový podnět, zaujal porotu technickým řešením i výrazným sociálním přesahem. Stánek ocenili porotci pro jeho vizuální zpracování i profesionální komunikaci členů týmu. Celá akce byla součástí výstavy Vzdělání a řemeslo a proběhla pod záštitou Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice.

První ročník Soutěže v dárkovém balení, který Střední škola obchodní uspořádala 6. listopadu 2025 na českobudějovickém Výstavišti, přilákal 24 soutěžících z 18 středních škol z České republiky a Slovenska. Žáci oborů Prodavač, Obchodník a Prodavačské práce soutěžili ve třech disciplínách: balení lahve a krabičky, dárkové balení k narození dítěte a tvorbě prezentačního stolku na téma „Podzimní trh chutí“. V první kategorii porota ocenila mimo jiné i práce žáků Střední školy obchodní. Dalšího úspěchu škola dosáhla v disciplíně prezentačních stolků, kde se její tým zařadil mezi dvě školy, které porota vyzdvihla jako nejzajímavější řešení daného úkolu.

Kromě hlavního hodnocení proběhlo také samostatné „pedagogické hlasování“, v němž učitelé napříč školami ocenili technické zpracování a přístup žáků. Soutěž měla velmi pozitivní ohlasy a potvrdila zájem škol o praktické dovednosti spojené s obchodem a službami. Úspěšný první ročník vytvořil základ pro tradici, která umožní žákům prezentovat své dovednosti v prostředí, jež propojuje praxi, kreativitu i odborné hodnocení.

Mladý chemik a úspěch v kybernetické bezpečnosti

Důležitým momentem školního roku je přírodovědná soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“, která probíhá přímo v laboratořích školy. Do regionálního kola se každoročně hlásí desítky žáků základních škol z Jihočeského a Plzeňského kraje, pro které je soutěž příležitostí pracovat v prostředí profesionálně vybavených laboratoří střední školy. Regionální kolo se koná pod záštitou představitelů Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice a dlouhodobě jej podporují partnerské firmy. Součástí programu je také tradiční spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity, která připravuje odborný program pro doprovázející pedagogy. Soutěžící žáky během dne doprovázejí a podporují žáci vyšších ročníků oboru Aplikovaná chemie. Soutěž tak není jen testem znalostí, ale i příležitostí představit tento obor.

Výrazného úspěchu dosáhla škola také v oblasti kybernetické bezpečnosti. V pátek 28. listopadu 2025 zavítal na Střední školu obchodní pan Josef Strelec z Centra kybernetické bezpečnosti, aby osobně pogratuloval žákyni 2O, která zvítězila v prvním kole 10. ročníku Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti v rámci Jihočeského kraje. Do soutěže se zapojilo více než dvě stě žáků školy, díky čemuž se SŠO zařadila mezi dvanáct nejaktivnějších škol v celé republice. Úspěch v oblasti, která bývá tradičně spojována spíše s technickými školami, tak potvrzuje, že i škola se zaměřením na obchod a služby dokáže v oblasti kybernetické bezpečnosti vyniknout.

Dobrovolnictví a odborné akce

Silnou tradicí je Valentýnská kapka krve, která se letos uskuteční již potřiadvacáté. Každoročně se do ní zapojují desítky žáků napříč obory i pedagogové, kteří společně míří na transfuzní oddělení českobudějovické nemocnice. V loňském roce bylo u žáků provedeno 39 odběrů a celkově se díky této iniciativě podařilo motivovat už 740 dárců. Akce má dlouhodobý dopad – mnozí žáci se stávají pravidelnými dárci i po odchodu ze školy. Valentýnská kapka krve tak není jen jednorázovou událostí, ale výrazným symbolem solidarity, vzájemné podpory a občanské odpovědnosti. Dobrovolnictví je díky ní přirozenou a respektovanou součástí života školy.

Na téhle škole se stále něco děje

Žáci ekonomických oborů a nového oboru Lyceum – Komunikace a marketing se v listopadu zúčastnili odborného programu České národní banky v Aule Jihočeské univerzity. Jako fakultní škola Ekonomické fakulty JU mají možnost pravidelně se zapojovat do jejích vzdělávacích aktivit a sledovat aktuální trendy přímo v univerzitním prostředí. Přednášky členů bankovní rady nabídly přehled ekonomických trendů, fungování finančních trhů i budoucnosti bankovnictví.

Součástí praktické výuky lycea byly také workshopy s profesionálními novináři – s redaktory Deníku, ČTK a bývalým redaktorem MF DNES, kteří žákům představili práci v médiích, zásady ověřování informací, přípravu rozhovorů i psaní aktuálních zpráv. Žáci si vyzkoušeli tvorbu titulků, psaní krátkých článků a práci se zdroji, což jim pomáhá rozvíjet mediální gramotnost i prezentační jistotu.

Pozvánka pro zájemce o studium

Střední škola obchodní potvrzuje, že výuka zde nekončí zvoněním a že moderní škola může nabízet široké spektrum aktivit od exkurzí přes soutěže až po mezinárodní projekty. Zájemci o studium mohou školu navštívit během Dnů otevřených dveří 16.–17. ledna a 5.–6. února 2026. Součástí je možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto a prohlédnout si prostředí školy zaměřené na praxi a moderní způsoby výuky.



