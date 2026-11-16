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Na SUPŠ Bechyně máme propracovaný a hlavně zažitý hodnotový systém

Komerční sdělení
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Na SUPŠ Bechyně máme propracovaný a hlavně zažitý hodnotový systém | foto: Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

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Žák i jeho rodiče přirozeně primárně vyhledávají kvalitu v odborné přípravě. To je samozřejmě naše důležitá priorita. Za účasti externí organizace jsme si pojmenovali a analyticky zpracovali klíčové hodnoty, které všichni účastníci vzdělávání preferují.

Možná překvapivě se na vyšších příčkách toho, co se žákům při studiu na naší škole líbí, objevily následující hodnoty: přátelskost, důvěra, spolupráce, spolehlivost, podpora, respekt, sdílení, pak následovalo vzdělávání, rozvoj kompetencí, kreativita. Osobně jsem velice rád, že se tyto hodnoty nepojmenovávaly shora jako cíl, kam se škola má dostat, ale externí audit ukázal, že jde o zobrazení aktuálního klimatu. Díky této analýze stavu jsme zároveň získali zrcadlo ukazující na to, jak preferované hodnoty pojmenovávají nenaplněné potřeby současné generace.

Na SUPŠ Bechyně máme propracovaný a hlavně zažitý hodnotový systém

Široká veřejnost není slepá vůči problémům současné generace. Odborníci poukazují na nižší odolnost žáků při překonávání i drobných neúspěchů, na jejich zmatenost z expanze paradoxních identit osobností, ví o stále větším procentu žáků, kteří pravidelnou školní docházku nezvládají a na základě psychologických doporučení usilují o individuální plány vzdělávání. Odborná veřejnost se upřímně zabývá tím, jak tyto projevy eliminovat. Přirozeně se zaměřuje, jako na nebezpečném ledovci, na viditelnou část, která vyplave na povrch a snaží se ji řešit. Dochází však k efektu, kdy obrovská masa ledu pod hladinou nezadržitelně vynáší nad hladinu další varianty problematických jevů. Pokud se podíváme na to, proč oslovuje současnou generaci ve školském prostředí přátelskost, důvěra, spolupráce, spolehlivost, podpora, respekt, pak můžeme vidět úsek části ledovce pod hladinou, který je vytvořený právě z nebezpečných opaků zmíněných pozitivních hodnot a z negativistických vzorců chování. Děti jsou tím pohlcené, propagují to, ale není jim v tomto vůbec dobře. Dostáváme tak dobrý návod na to, co v celospolečenských preferencích odsekávat a nahrazovat funkčními hodnotami a vzorci chování, které budují osobnost člověka v dobrém. Děti přichází o zázemí, jistotu bezpodmínečné lásky. Chybí síla stanovovat bezpečné mantinely, jistoty a nadějné výhledy, nevytváří se prostor pro smysluplně strávený čas s dětmi a to je uvrhne do nezvládnutelného virtuálního prostoru, kde se jim nabízí často deviantní a zvrácené vzory a trendy. Díky tomu nezažívají přátelství, podporu, nemají důvěru… Návod je v podstatě jednoduchý: vrátit se ke vzoru, který nás učí mít rád druhého jako sebe samého a upřednostňovat druhého více než sebe.

Ve škole takto uvažujeme a žáci to vítají. Namátkou uvádím několik aktivit konaných mimo hlavní rámec vyučování. Žáci prvních ročníků začátkem září vyjeli na adaptační kurz. Žáci třetích ročníků týden tvořili v přírodě, grafici stihli hned v úvodu školního roku Lustr-festival ilustrace a komiksu, většina školy navštívila Design blok. V rámci studia dějin umění byli žáci na týdenní exkurzi v Paříži a jejím okolí. Proběhl filmový minifestival školních děl a víkendový workshop zaměřený na vývoj počítačových her. Designéři a keramici měli příležitost společně tvořit s odborníky ze Španělska a Portugalska. Můžete se podívat na naše stránky www.supsbechyne.cz i za minulé roky a uvidíte pestrost aktivit, kterou v Bechyni žákům nabízíme. SUPŠ Bechyně také otevírá svým studentům i učitelům cestu za novými zkušenostmi, poznáním a inspirací napříč Evropou. V uplynulém roce se naši studenti vydali do partnerských škol ve Španělsku a Portugalsku a další z nich absolvovali čtrnáctidenní odborné praxe v Itálii a Španělsku. Ze zahraničních pobytů si přivezli nejen nové odborné dovednosti, ale také množství zážitků, zkušeností a inspirace. Evropské zkušenosti sbírali také naši učitelé. Prostřednictvím Job shadowingu a odborných metodologických kurzů poznávali nové přístupy ke vzdělávání, inovativní metody výuky a možnosti využití metody CLIL.

Na SUPŠ Bechyně máme propracovaný a hlavně zažitý hodnotový systém

Naše žáky se snažíme vybavit odbornými kompetencemi a formovat celistvě v celé šíři pestrosti lidské osobnosti. Neboť to budou jednou oni, kdo budou výtvarnou tvorbou ovlivňovat veřejný prostor a dávkovat koření naší společnosti. Věříme, že mnozí z nich převezmou štafetu výrazných osobností, které vzešly z více než sto čtyřicetiletého období existence školy.

Mgr. Otakar Novák, ředitel školy

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