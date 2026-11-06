Na operaci žlučníku či kýly do měsíce

Za projektem stojí zkušený tým chirurgů, který má za sebou desítky let praxe s laparoskopickými operacemi. Rozhodl se své zkušenosti využít k tomu, aby pacientům usnadnil přístup k potřebné péči a pomohl jim překonat dlouhé čekací lhůty.
„Víme, jak náročné může být pro člověka čekat měsíce na operaci, když ho zdravotní potíže omezují v běžném životě. Právě proto jsme se rozhodli nabídnout naše zkušenosti dalším pacientům a pomoci jim dostat se k zákroku v kratším čase,“ uvádí tým Chirurgie JH.
Pracoviště se zaměřuje na laparoskopické operace žlučníku, řešení kýl a také na léčbu křečových žil. Důraz klade na zkušenosti, individuální přístup a dostupnost chirurgické péče.
„Naším cílem je spojit dlouholeté zkušenosti, osobní přístup a dostupnost péče. Chceme, aby pacienti měli možnost řešit své zdravotní potíže bez zbytečně dlouhého čekání a mohli se spolehnout na zkušený tým,“ doplňuje tým.
Na konzultaci se pacienti mohou objednat do dvou týdnů a operace může následovat do jednoho měsíce, v závislosti na zdravotní indikaci a kapacitě pracoviště.
Pro pacienty VZP a OZP jsou prováděné výkony plně hrazeny ze zdravotního pojištění v souladu se smluvními podmínkami a nárokem pacienta. Zákrok je možné podstoupit také jako samoplátce, který si operaci hradí sám.
Chirurgie JH tak nabízí další možnost, jak řešit potíže se žlučníkem, kýlou nebo křečovými žilami s důrazem na kratší čekací dobu a zkušenosti operačního týmu.
Kontakt a objednání
Web: www.chirurgiejh.cz
Tel.:+420 725 573 874