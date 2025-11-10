Muzeum Jindřichohradecka – advent s betlemářskou

Jindřichův Hradec nabízí návštěvníkům řadu unikátů. Jedním z nich je bezpochyby největší lidový mechanický betlém na světě Krýzovy jesličky, který najdete v Muzeu Jindřichohradecka na Balbínově náměstí.

Betlémy Jany Pulcové

Betlémy Jany Pulcové | foto: Muzeum Jindřichohradecka

Scéna z Krýzových jesliček
Betlémy Jany Pulcové
Jindřichohradecké JINoHRÁtky
Jindřichohradecké JINoHRÁtky
Zcela logicky, a nutno dodat i po právu, se tak v jeho předvánočních akcích zrcadlí právě betlemářská tradice.

Kostel sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici bude od konce listopadu patřit betlémům Jany Pulcové. Autorka pocházející z Hluboké nad Vltavou představí svá díla z kukuřičného šustí, šupin, drátků, nitek a dalších materiálů. Pro tuto jihočeskou betlemářku je typická rozličnost a mnohabarevnost její tvorby. Betlémy a svá další díla vytváří z rozličného, nejčastěji ale přírodního materiálu. Jejím oblíbeným materiálem je především kukuřičné šustí, z něhož tradičními technikami vytváří betlémské figury, a to ve velikosti od několika centimetrů až do více jak metru. Figurky adjustuje buď samostatně volně, nebo je umísťuje na různé typy kořenů, samorostů, pařezů a dalších přírodnin. Miniaturní postavičky vkládá též do hlaviček makovic, tykví, skořápek kokosových, vlašských nebo lískových ořechů a také do různých typů skleněných lahví, přičemž některé lahvičky mají třeba jen 3 cm. Dalším typem techniky, kterou využívá, je výšivka rybími šupinami a bavlnkami. Pomocí upravených rybích šupin tvoří obrazy nebo trojrozměrné betlémské scény. Vyrábí také betlémy drátěné, vyšívané barevnými nitěmi, drhané, slaměné nebo vlněné. V době covidové vyrobila i betlém rouškový ze zdravotnických roušek. Přínosem díla Jany Pulcové je především velká šíře používaných materiálů, které zpracovává tradičními technikami s uměleckým citem a smyslem pro detail. Na výstavě bude představen výběr betlémů z různých materiálů, které při své práci využívá, ale také její volná tvorba. Výstava z cyklu Vánoce u svatého Jána bude zahájena vernisáží v sobotu 22. listopadu ve 14.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele a potrvá do 6. ledna příštího roku.

O prvním adventním víkendu se uskuteční již desátý ročník oblíbeného festivalu Jindřichohradecké JINoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí, jejichž hlavní program se odehraje v sobotu 29. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin. V areálu bývalého minoritského kláštera ve Štítného ulici budou připravené oblíbené výtvarné dílničky s vánoční tematikou. Malí i velcí návštěvníci budou moci pozorovat zručné betlemáře při práci nebo si zakoupit vánoční dekorace a dárky. Ani v letošním roce pak zájemci nepřijdou o možnost zdobení perníčků, ukázky tkaní, kroužkování či výroby šperků. Celý program Jindřichohradeckých JINoHRÁtek orámuje tematické vystoupení členů společnosti Chůdadlo. Kostel sv. Jana Křtitele rozezní zpěv Pěveckého sboru Nova Domus s pásmem Hvězda nad vesnicí a odpoledne i zvuk nejstarších jindřichohradeckých varhan pocházejících z roku 1732. K tomuto hudebnímu skvostu usedne známý místní sbormistr a varhaník Tomáš Petrů. Po celý víkend budou v rámci festivalu zdarma přístupné prostory minoritského kláštera, včetně zmíněné výstavy betlémů Jany Pulcové.

Muzeum Jindřichohradecka, jehož nejslavnějším exponátem jsou Krýzovy jesličky zapsané v Guinnessově knize rekordů jako největší lidový mechanický betlém na světě, se samozřejmě i v letošním roce zapojí do celorepublikové akce Noc betlémů. V sobotu 20. prosince od 17.30 do 20.00 hodin nabídne sérii komentovaných prohlídek betlemářských expozic. Vstupenky na tuto mimořádnou akci, stejně jako na prohlídku světového unikátu, doporučujeme návštěvníkům si v exponovaném předvánočním čase zarezervovat na www.mjh.cz.

V období adventu a Vánoc pořádá muzeum také řadu koncertů, jejichž přehled najdete na výše uvedených webových stránkách, ale také na sociálních sítích.

Těšíme se na Vás nejen v období příchodu nejkrásnějších svátků v roce, ale po celou návštěvnickou sezónu, která v případě Muzea Jindřichohradecka potrvá až do 6. ledna příštího roku.










10. listopadu 2025


10. listopadu 2025


10. listopadu 2025


10. listopadu 2025




10. listopadu 2025








