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Kulturní sezóna 2026 v Táboře: Od nového cirkusu po husitskou historii

Komerční sdělení

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Komerční sdělení

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Tábor ožije v roce 2026 velkými akcemi. Festival Komedianti v ulicích oslaví 15 let špičkovým novým cirkusem se zahraničními hvězdami. Září pak ovládne 34. ročník historických Táborských setkání s Janem Žižkou, videomappingem a koncerty kapel Doctor Victor či Tempus.

Komedianti v ulicích - Jubileum ve znamení akrobacie (31. 7. – 2. 8. 2026)

Patnáctý ročník festivalu pod vedením uměleckého šéfa Radima Vizváryho zaplní centrum města špičkovým novým cirkusem. Letošní program sází na jihoamerický temperament i exkluzivní domácí premiéry. Ze zahraničních hvězd vystoupí Brazilec Inka Clown na šestimetrové čínské tyči a argentinské duo Circo Eguap s raritní disciplínou akrobacie za vlasy. České pouliční divadlo budou reprezentovat oblíbení Bratři v tricku s novinkou Pošťáci nebo parta akrobatů z BoCirk, kteří předvedou novocirkusovou pouliční show plnou akrobacie a motokár nazvanou Summer Heat. Dorazí také oblíbený Holektiv, tentokrát s novinkou Pradleny. Atmosféru letní pláže do Tábora přinese akrobatická podívaná nazvaná Tyč on the Beach. Velkým lákadlem budou sobotní nespoutané rytmy Desmadre Orkestra a páteční zahajovací ohňová show s motivem dračích jezdců.

Táborská setkání - Tradice s moderním přesahem (11.–13. 9. 2026)

Září v Táboře patří 34. ročníku mezinárodního historického festivalu a symbolické vládě hejtmana Jana Žižky z Trocnova. Autentickou atmosféru dotváří dobové ležení s ukázkami řemesel či středověký špitál, kde bez příkras ožívá syrová realita tehdejšího života. Katovská ulička nás přenese do doby, kdy již opadlo prvotní nadšení ze založení města a kdy jeho obyvatelé začali hřešit stejně jako kdekoli jinde.

Vizuální kontrast staletí umocní videomapping studentů plzeňské Sutnarky promítaný přímo na historické fasády Žižkova náměstí. Z hudebního programu se můžete těšit na Vlastu Redla nebo brněnskou formaci Tempus s jejich fantasy world music. Silný zážitek slibuje také vzpomínkový projekt HANKA, ve kterém Eva Kleinová a BOOM!BAND Jiřího Dvořáka připomenou odkaz Hany Zagorové. Absolutním vrcholem však bude koncert české rockové kapely Doctor Victor, historicky první tuzemské kapely, kterou si legendární AC/DC vybrali jako předskokany pro svůj pražský koncert.

Praktické informace:

  • Komedianti v ulicích: Podrobný harmonogram všech vystoupení na www.komediantivulicich.cz.
  • Táborská setkání: Podrobný program a online předprodej vstupenek na Odkaz.

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