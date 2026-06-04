Konec dlouhého čekání. Na operaci kýly či žlučníku můžete jít do týdnů

Jednodenní chirurgie mění pravidla hry
Zdravotní potíže jako rozvinutá tříselná kýla, chronické žlučníkové kameny doprovázené bolestivými kolikami nebo problémy s křečovými žilami. To jsou diagnózy, které v České republice trápí tisíce lidí. Přestože jde o jedny z nejčastějších chirurgických výkonů vůbec, realita v jihočeském regionu i v celé republice bývá pro pacienty vyčerpávající. Na plánovaný termín operace v nemocnicích často čekají dlouhé měsíce, někdy dokonce i celý rok. Život s bolestí a omezeními se přitom dá zásadně zkrátit.
Privátní klinika Chirurgie JH pod vedením prim. MUDr. Jiřího Paroulka přišla s řešením, které pacientům přináší zásadní úlevu. Od loňského roku totiž získala oficiální smlouvy s největšími zdravotními pojišťovnami VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna) a OZP (Oborová zdravotní pojišťovna) na provádění takzvané jednodenní chirurgie.
V praxi to znamená obrovský průlom v dostupnosti péče. Klinika je nyní schopna odoperovat pacienta v řádu pouhých jednotek týdnů od chvíle, kdy projde vstupní kontrolou. Místo nekonečného čekání v pořadnících tak lidé získávají jistotu rychlého vyřešení svých zdravotních trablů.
Vysoký lůžkový standard a odchod domů hned druhý den
Jednodenní chirurgie představuje moderní celosvětový trend, který kombinuje špičkovou lékařskou vědu s maximálním ohledem na psychiku a pohodlí pacienta. Chirurgie JH provádí plánované operační výkony miniinvazivní formou.
K léčbě pupečních, tříselných či břišních kýl, k odstraňování žlučníků či k operacím křečových žil využívají operatéři nejmodernější postupy laparoskopické chirurgie.
Při laparoskopii lékař neotevírá dutinu břišní klasickým dlouhým řezem, ale pouze několika drobnými vstupy o velikosti od 0,3 do 1,8 centimetru. Skrze ně zavádí speciální kameru a špičkové endoskopické nástroje. Výsledkem je minimální poškození okolních tkání, výrazně nižší pooperační bolestivost, méně komplikací a esteticky téměř neznatelné jizvy.
Aby byl zajištěn stoprocentně bezpečný průběh, na operační výkon navazuje krátkodobé setrvání na lůžku do druhého dne. Pro tyto účely zřídila Chirurgie JH přímo v Dačicích zcela nové lůžkové oddělení ve vysokém nadstandardu.
Pacienti poprvé vstávají z lůžka a přijímají tekutiny již večer v den operace. Následující ráno, tedy přibližně po 24 hodinách od zákroku, jsou po kontrole lékařem propuštěni do domácího a ambulantního ošetřování.
Služby nad rámec: Doprava i infuzní terapie
Malé zdravotnické zařízení rodinného typu si zakládá na tom, že pacient pro ně není jen číslem v kartotéce. Tým je složen z mimořádně zkušených lékařů, přičemž každý z nich se pyšní více než dvacetiletou praxí ve svém oboru.
Za osm let fungování kliniky v Jindřichově Hradci a Dačicích prošlo jejich rukama již téměř 17 tisíc spokojených pacientů. Sám primář MUDr. Jiří Paroulek, který s chirurgií začínal v jindřichohradecké nemocnici v roce 1996 a následně strávil přes dvacet let jako zástupce primáře v renomovaném Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, garantuje nejvyšší medicínskou úroveň.
Klinika poskytuje individualizovanou péči a svým klientům nabízí komplexní servis, který v běžných nemocnicích zcela chybí. V rámci nadstandardních služeb nad rámec zdravotního pojištění zařizuje Chirurgie JH pro své pacienty kompletní dopravu do nemocnice před operací a následně i bezpečný odvoz domů po propuštění. Nemusíte tak složitě organizovat rodinu ani shánět odvoz.
K hladkému průběhu rekonvalescence a celkové regeneraci organismu po celkové anestezii navíc klinika poskytuje vitamínovou infuzní terapii. Přímo do těla jsou pacientovi podány vyvážené dávky vitamínů, minerálů a aminokyselin, které výrazně urychlují hojení tkání a vracejí tělu potřebnou energii.
Pokud vás nebo vaše blízké trápí kýla, žlučníkové kameny či křečové žíly, neodkládejte řešení zbytečně na příští rok. Na webu kliniky si lze jednoduše domluvit termín vstupní konzultace, kde s vámi lékař podrobně probere vhodný postup, výhody i pooperační režim. Cesta za zdravím bez bolesti a bez dlouhého čekání vede přes Dačice.
Více informací najdete na www.chirurgiejh.cz. Pro objednání volejte na telefonní číslo +420 725 573 874.