Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Naturpark Světlík tak ukazuje, jak může krajina znovu ožít – a na konci tohoto příběhu zjistíte, že jeho součástí můžete být i vy.
Na místě, kde dříve probíhala intenzivní těžba rašeliny, dnes krajina znovu dýchá. Každý krok v rekultivovaných plochách Naturparku Světlík připomíná, že i území poznamenané průmyslovou minulostí se může vrátit k životu – a někdy ještě krásnějšímu, než byl ten původní.
Od roku 2010 se zde pečlivě pracuje na obnově přírodních procesů. Výsledkem je fascinující návrat vody do krajiny. Nově vytvořená rybniční síť o rozloze přes 20 hektarů dnes tvoří základ celé ekologické obnovy. Voda je totiž klíčem ke všemu – vrací se díky ní vlhkost, zlepšuje se mikroklima, probouzejí se rostliny, přicházejí ptáci i drobní živočichové, kteří už roky neměli kde žít.
Mokřady, které byly dlouho vysušené, opět ožily. Obnovily se tůně, koryta drobných potoků i místa, kde se přirozeně drží voda. Právě mokřady patří k nejcennějším biotopům v Evropě – jsou útočištěm specializovaných rostlin i živočichů, filtrem krajiny a zároveň úžasnou přírodní učebnou.
Na rekultivovaných plochách se tak začaly objevovat vzácné druhy, které byly dlouho pryč. Každá nová rostlina, každý zaznamenaný druh je pro tým parku potvrzením, že příroda dokáže být neuvěřitelně silná, když jí dáme prostor a čas.
Součástí proměny je i lidský rozměr. Budují se stezky, chodníky, odpočinková místa a pozorovatelny, které umožní návštěvníkům objevovat zdejší přírodu citlivě a zblízka. Připravuje se návštěvnické centrum, výběhy pro zvířata a také projekty energetické soběstačnosti, aby byl celý park maximálně udržitelný.
V nejbližší době se chystá výsadba nových stromů a otevření sportovního rybolovu – vše opět na rekultivovaných plochách, které díky revitalizaci získaly nový život a novou funkci.
A to nejkrásnější? Proměnu parku může sledovat každý na jeho webu – tam je vidět, jak se z bývalého těžebního území stává živý, dynamický ekosystém.
A právě teď máte možnost stát se součástí tohoto příběhu. Naturpark Světlík je financován hlavně z darů – a každá částka, i ta drobná, pomáhá budovat nový svět, který jednou budeme předávat dalším generacím. Dar může být i krásným vánočním překvapením pro někoho, kdo miluje přírodu nebo podporuje smysluplné projekty.
V příštím roce se plánuje Den otevřených dveří, kdy se sami můžete přesvědčit o krásách tohoto stále se vyvíjejícího parku. Více informací se dozvíte na npsvetlik.cz.