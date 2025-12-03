Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Komerční sdělení
Na rozsáhlých rekultivovaných plochách bývalých rašelinišť v jižních Čechách se v posledních letech odehrává pozoruhodná proměna. Vznikla zde nová rybniční síť, obnovily se mokřady a příroda začala tvořit zcela nové biotopy.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů | foto: Natur Park Světlík z.s.

Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů
Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů
Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů
Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů
14 fotografií

Naturpark Světlík tak ukazuje, jak může krajina znovu ožít – a na konci tohoto příběhu zjistíte, že jeho součástí můžete být i vy.

Na místě, kde dříve probíhala intenzivní těžba rašeliny, dnes krajina znovu dýchá. Každý krok v rekultivovaných plochách Naturparku Světlík připomíná, že i území poznamenané průmyslovou minulostí se může vrátit k životu – a někdy ještě krásnějšímu, než byl ten původní.

Od roku 2010 se zde pečlivě pracuje na obnově přírodních procesů. Výsledkem je fascinující návrat vody do krajiny. Nově vytvořená rybniční síť o rozloze přes 20 hektarů dnes tvoří základ celé ekologické obnovy. Voda je totiž klíčem ke všemu – vrací se díky ní vlhkost, zlepšuje se mikroklima, probouzejí se rostliny, přicházejí ptáci i drobní živočichové, kteří už roky neměli kde žít.

Mokřady, které byly dlouho vysušené, opět ožily. Obnovily se tůně, koryta drobných potoků i místa, kde se přirozeně drží voda. Právě mokřady patří k nejcennějším biotopům v Evropě – jsou útočištěm specializovaných rostlin i živočichů, filtrem krajiny a zároveň úžasnou přírodní učebnou.

Na rekultivovaných plochách se tak začaly objevovat vzácné druhy, které byly dlouho pryč. Každá nová rostlina, každý zaznamenaný druh je pro tým parku potvrzením, že příroda dokáže být neuvěřitelně silná, když jí dáme prostor a čas.

Součástí proměny je i lidský rozměr. Budují se stezky, chodníky, odpočinková místa a pozorovatelny, které umožní návštěvníkům objevovat zdejší přírodu citlivě a zblízka. Připravuje se návštěvnické centrum, výběhy pro zvířata a také projekty energetické soběstačnosti, aby byl celý park maximálně udržitelný.

V nejbližší době se chystá výsadba nových stromů a otevření sportovního rybolovu – vše opět na rekultivovaných plochách, které díky revitalizaci získaly nový život a novou funkci.

A to nejkrásnější? Proměnu parku může sledovat každý na jeho webu – tam je vidět, jak se z bývalého těžebního území stává živý, dynamický ekosystém.

A právě teď máte možnost stát se součástí tohoto příběhu. Naturpark Světlík je financován hlavně z darů – a každá částka, i ta drobná, pomáhá budovat nový svět, který jednou budeme předávat dalším generacím. Dar může být i krásným vánočním překvapením pro někoho, kdo miluje přírodu nebo podporuje smysluplné projekty.

V příštím roce se plánuje Den otevřených dveří, kdy se sami můžete přesvědčit o krásách tohoto stále se vyvíjejícího parku. Více informací se dozvíte na npsvetlik.cz.

Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Nejčtenější

Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Komerční sdělení
Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Moravskoslezský kraj nabízí k prodeji čtyři hektary strategické plochy v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. V těsném sousedství průmyslové zóny, automobilky Hyundai, pivovaru Radegast a elektrické...

Ostrava sází na nové parkovací domy i jednotný systém

Komerční sdělení
Parkovací dům u DK Poklad

Ostrava, stejně jako mnohá další velká města, řeší nedostatek parkovacích míst v nejvíce vytížených lokalitách. Město proto v posledních letech investuje do výstavby moderních parkovacích domů a...

Mokro-suché vysavače Dreame pod lupou: výkon, funkce a efektivita

Komerční sdělení
Porovnali jsme čtyři klíčové modely mokro-suchých tyčových vysavačů Dreame.

Chcete zkrátit čas úklidu na minimum? Tyto vysavače současně vysávají i vytírají, takže zvládnou nepořádek jedním tahem. Podívali jsme se na jejich výkon, technologie i praktičnost a připravili...

Jihočeské muzeum otevírá vánoční výstavu a láká na bohatý program

Komerční sdělení
Jihočeské muzeum otevírá vánoční výstavu a láká na bohatý program

Nová výstava v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích – Vánoce v pavučince představuje paličkovanou krajku jako jedinečné řemeslo, v němž se snoubí precizní dovednost s krásou něžnou jako pavučinka....

Malá Úpa je jiná – klidná zima s jistotou sněhu a péčí boudařů

Komerční sdělení

Malá Úpa nebo také Pomezní Boudy leží vysoko uprostřed divoké přírody v srdci národního parku a kousek od Sněžky. Sníh se drží dlouho, fronty neznají a všude panuje klid a přátelská, až rodinná...

Proč by Česko mělo přijmout euro dřív, než bude pozdě

Komerční sdělení
Proč by Česko mělo přijmout euro dřív, než bude pozdě

Česko patří mezi posledních 5 zemí EU, které nepřijaly ani nenavázaly svou měnu na euro. Je to pro nás výhodné a měli bychom se bát spíš nepřijetí, než přijetí eura? O tom se dozvíte v našem článku.

3. prosince 2025

Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Komerční sdělení
Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Na rozsáhlých rekultivovaných plochách bývalých rašelinišť v jižních Čechách se v posledních letech odehrává pozoruhodná proměna. Vznikla zde nová rybniční síť, obnovily se mokřady a příroda začala...

3. prosince 2025

I profesionální kyberochrana má pro domácnosti smysl

Komerční sdělení
I profesionální kyberochrana má pro domácnosti smysl

Jeden velký ransomwarový útok měsíčně zamíří na Českou republiku. Vyděračský škodlivý kód přitom není strašákem pouze pro firmy. Útočníky láká i nedostatečné zabezpečení našich domovů.

3. prosince 2025

I profesionální kyberochrana má pro domácnosti smysl

Komerční sdělení
I profesionální kyberochrana má pro domácnosti smysl

Jeden velký ransomwarový útok měsíčně zamíří na Českou republiku. Vyděračský škodlivý kód přitom není strašákem pouze pro firmy. Útočníky láká i nedostatečné zabezpečení našich domovů.

3. prosince 2025

I profesionální kyberochrana má pro domácnosti smysl

Komerční sdělení
I profesionální kyberochrana má pro domácnosti smysl

Jeden velký ransomwarový útok měsíčně zamíří na Českou republiku. Vyděračský škodlivý kód přitom není strašákem pouze pro firmy. Útočníky láká i nedostatečné zabezpečení našich domovů.

3. prosince 2025

TOP 8 finalistů Realiťáka roku 2025: kdo zamíří do velkého finále?

RR_8_rocnik_finaliste

Projekt Realiťák roku 2025 má za sebou měsíce hodnocení, testů i ověřování práce makléřů v celé České republice – a zná svou elitní osmičku. Do finále postoupilo osm realitních profesionálů, kteří...

2. prosince 2025  9:18

Využijte slevu 50 % až na 6 měsíců ve všech klubech Form Factory

Komerční sdělení

Form Factory nabízí 50 % slevu až na 6 měsíců při koupi ročního členství ve všech klubech. Sleva platí i pro program ProAge pro studenty a seniory. Přijďte vyzkoušet skupinové lekce, ochutnat...

2. prosince 2025

Vánoční losy pod stromečkem: drobná radost, kterou Češi milují

Komerční sdělení
Vánoční losy pod stromečkem: drobná radost, kterou Češi milují

Patří k českým Vánocům stejně jako rodinné rituály a slavnostní atmosféra. Stírací los je drobná radost, kterou podle nejnovějšího průzkumu Sazky najde 63 % Čechů pod stromečkem každé Vánoce. Je to...

2. prosince 2025

Ústecký kraj pomáhá bourat bariéry v elektromobilitě

Komerční sdělení
Ústecký kraj pomáhá bourat bariéry v elektromobilitě

Bezbariérová elektromobilita by neměla být výsadou, ale samozřejmostí. I proto se Ústecký kraj zapojil do unikátního projektu, jehož cílem bylo zmapovat přístupnost rychlodobíjecích stanic (RDS) pro...

2. prosince 2025

Nová éra hypoték a úvěrů v Česku: Konec obcházení poboček

Komerční sdělení
Nová éra hypoték a úvěrů v Česku: Konec obcházení poboček

Tradiční způsob sjednávání hypoték a úvěrů, spojený s obcházením bankovních poboček a složitým vyjednáváním, pomalu ustupuje do pozadí. Současné trendy na finančním trhu jasně ukazují na...

2. prosince 2025

INTERSPORT rozšiřuje síť a potvrzuje důvěru v český trh

Komerční sdělení
INTERSPORT rozšiřuje síť a potvrzuje důvěru v český trh

INTERSPORT potvrzuje, že s českým trhem počítá i do budoucna. Společnost rozvíjí svou síť prodejen, hledá nové příležitosti a plánuje investice do retail parků, které zákazníkům přinášejí moderní...

2. prosince 2025

Moravskoslezský kraj posílil autobusové linky na Ovčárnu

Komerční sdělení
Moravskoslezský kraj posílil autobusové linky na Ovčárnu

Moravskoslezský kraj objednal u autobusového dopravce, který vozí návštěvníky nejvyšší moravskoslezské hory Pradědu z autobusových zastávek Hvězda a Karlova Studánka na Ovčárnu, maximální možný počet...

1. prosince 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.