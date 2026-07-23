Kam o prázdninách s dětmi? Na jihočeské hrady a zámky

Místo dlouhého výkladu se děti stanou pomocníky klíčnice, hosty paní kněžny, společníky malého hraběte nebo nahlédnou do světa zámecké kuchyně. Nenásilnou a hravou formou poznají, jak vypadal každodenní život na šlechtických sídlech. A zatímco budou objevovat, jak se žilo před stovkami let, rodiče možná zjistí, že si výlet užívají stejně jako jejich potomci.
Český Krumlov: Jak se žilo na zámku
Jak vypadal obyčejný den na šlechtickém sídle? Kde se spalo, stolovalo nebo proč byla dvorská etiketa tak důležitá? Odpovědi přináší speciální dětská prohlídka Život na zámku, kterou Státní hrad a zámek Český Krumlov nabízí až do konce srpna pro děti do deseti let.
Nejde o klasickou prohlídku plnou historických dat. Děti procházejí běžnou trasou zámeckých interiérů – od kaple přes renesanční a barokní apartmány až po proslulý Maškarní sál – a prostřednictvím příběhu poznávají každodenní život na zámku.
Místo klasického průvodce je provází některá z historických postav. Jednou je to kněžna, která představuje svůj každodenní život, podruhé komorná, jež dětem prozradí, kolik práce se skrývalo za bezchybným chodem zámecké domácnosti. Každá z nich dětem představí zámek z jiné perspektivy.
Během pětapadesátiminutové prohlídky děti odpovídají na otázky, plní drobné úkoly a aktivně se zapojují do děje, kdy se naučí pukrle nebo správně pozdravit. Historii tu nepoznávají jen z vyprávění, ale prostřednictvím vlastního zážitku. Prohlídky se konají do 31. srpna vždy od úterý do neděle od 13.40 hodin, rezervace je doporučena.
Více informací: www.zamek-ceskykrumlov.cz
Hluboká: Na návštěvě u paní kněžny
Na Hluboké se nejmenších návštěvníků ujme sama kněžna Eleonora Schwarzenbergová. V dobovém kostýmu je provede reprezentačními pokoji prvního patra zámku a zavede je například do své ložnice, oblékárny, velké jídelny nebo ranního salonu. Malí návštěvníci se tak na chvíli přenesou do doby, kdy byly zámecké komnaty plné života, a dozvědí se, co všechno obnášel život zámecké paní i jejích služebníků.
Prohlídka je určena dětem přibližně od pěti do deseti let. Je kratší než běžná prohlídková trasa a během letních prázdnin se koná každý den ve 12.15, 13.30 a 14.45 hodin.
Více informací: www.zamek-hluboka.cz
Jindřichův Hradec: Po stopách malého hraběte
Na zámku v Jindřichově Hradci se děti vydají po stopách malého hraběte Evžena Karla Černína, který si už od svých devíti let pečlivě psal deníky. Právě díky nim mohou dnešní návštěvníci nahlédnout do světa šlechtického dítěte na počátku 19. století. Poznají jeho záliby, školní povinnosti, oblíbené činnosti i starosti, které prožíval stejně jako jeho vrstevníci. Dozvědí se také, jaký vztah měl ke svým rodičům nebo ke svému vychovateli.
Čtyřicetiminutová prohlídka prochází částí přízemí čtyři sta let starého Adamova stavení a pokračuje do více než pět set let staré, dodnes funkční Černé kuchyně. Právě tady se děti seznámí s tím, jak se v renesanční době vařilo a stolovalo, kdo pracoval v zámecké kuchyni a jaké úkoly měli kuchaři, kuchtíci i jejich pomocníci. Nebude chybět ani vyprávění o jindřichohradecké Bílé paní, která proslula rozdáváním sladké kaše na Zelený čtvrtek. Děti se dozvědí, jak se tato dobročinná tradice zrodila a proč se během staletí stala jednou z největších společenských událostí ve městě.
Po prohlídce mohou rodiny navštívit také stálou expozici Kabinety Stuchlé, která je součástí Zámeckého muzea. Kouzelný svět pohyblivých loutek výtvarnice Stanislavy Stuchlé okouzlí děti i dospělé. Uvidíte zde loutkové krasavice tančící charleston, siláka vítajícího příchozí troubením na trumpetu, ožívající mořskou pannu, cirkusové obludárium i do nejmenších detailů vybavenou ložnici hraběnky Černínové. Nevšední loutky ze dřeva, kůže, textilu, krajek či pštrosího peří jsou zasazeny do dokonale propracovaných miniatur historických interiérů. Na prohlídku se můžete vydat kdykoli během dne – expozice je přístupná bez průvodce a o letních prázdninách je otevřena denně od 10 do 16 hodin.
Více informací: www.zamek-jindrichuvhradec.cz
Kratochvíle: Dvě úplně nové dětské prohlídky s klíčnicí a kuchařkou
Renesanční zámek Kratochvíle letos připravil vůbec poprvé ve své historii speciální dětské prohlídky. Na malé návštěvníky od poloviny července čekají dva příběhy, které je zábavnou a interaktivní formou seznámí s dobou posledních Rožmberků a přiblíží jim radosti i strasti života na renesančním zámku.
První prohlídka patří klíčnici, která děti pasuje do role svých pomocníků. Společně připravují zámek na příjezd Petra Voka a při plnění drobných úkolů poznávají, jak vypadal běžný den na renesančním sídle. Prohlídky s klíčnicí se uskuteční 28.–31. července a 3. srpna.
Druhým průvodcem je kuchařka Dorota. Během přibližně pětačtyřicetiminutové kostýmované prohlídky vtahuje děti i dospělé do vyprávění o Vilémovi z Rožmberka, Petru Vokovi a jejich době. Návštěvníci se díky příběhu ocitnou na konci 16. století a otevře jim dveře i do soukromých zámeckých pokojů. Nečekejte výklad plný letopočtů ani historických událostí – hlavní roli tu hraje živé vyprávění a atmosféra. Na prohlídky s kuchařkou Dorotou se mohou návštěvníci vydat ve dnech 22. – 23. července a 27.–30. srpna.
Obě kostýmované prohlídky trvají přibližně 45 minut. Aktuální časy jednotlivých prohlídek jsou zveřejněny na webu zámku: www.zamek-kratochvile.cz
Třeboň: Kněžna, život na zámku i pohádkový svět loutek
Na třeboňském zámku čeká na malé návštěvníky hned několik zážitků. Nejmenší mohou navštívit dětskou prohlídku Na návštěvě u paní kněžny, při níž poznají schwarzenberské apartmány očima své hostitelky. Během letních prázdnin se koná denně od pondělí do neděle od 9.00 do 16.30 hodin, začínají v půlhodinových intervalech.
Starším dětem od deseti let je určena prohlídka Život na zámku, která představuje dvě období z historie třeboňského zámku. První zavede návštěvníky do doby posledních Rožmberků. Služebná Markytka je provede renesančními interiéry, představí sběratelské záliby Petra Voka, alchymistickou dílnu i erbovní sál. Druhá trasa přibližuje život na zámku v době knížete Adolfa Josefa a kněžny Idy ze Schwarzenbergu. Děti se dozvědí, jak se tehdy bydlelo, oblékalo, jaké technické novinky zpříjemňovaly život na zámku i s čím si hrály děti ze šlechtických rodin.
Tato prohlídka je určena především dětským skupinám a táborům po předchozí objednávce.
Nabídku pro rodiny doplňuje expozice Pohádkový svět loutek aneb 100 let zpátky do pohádky. Ve druhém patře Zahradního křídla zámku na návštěvníky čekají historické loutky z přelomu 19. a 20. století, rodinná loutková divadla, kulisy i rekvizity. Celá výstava je uspořádána jako sled známých pohádkových příběhů – od Prince Bajaji přes Červenou karkulku až po výjevy z lidových tradic, jako je jarmark, vesnická hospoda nebo tříkrálový průvod. Expozice je přístupná bez průvodce a během letních prázdnin je otevřena denně od 10 do 16 hodin.
Více informací: www.zamek-trebon.cz
Zlatá Koruna: Klášter plný příběhů
Ani klášter nemusí být pro děti jen místem ticha. Ve Zlaté Koruně připravili speciální prohlídku Klášter plný příběhů, která zábavnou formou představuje život středověkých mnichů. Děti se dozvědí, kdo klášter založil, jak mniši pracovali, jedli, spali nebo se oblékali. Nahlédnou také do života klášterní školy a poznají pomůcky, které se při výuce používaly.
Prohlídka trvá přibližně čtyřicet minut, je určena dětem bez doprovodu dospělých a probíhá každou prázdninovou sobotu a neděli od 11 hodin. Ve stejnou dobu mohou rodiče absolvovat klasickou prohlídku kláštera a na konci se opět setkat.
Více informací: www.klaster-zlatakoruna.cz
Léto, na které budou děti vzpomínat
Společným jmenovatelem všech těchto programů je snaha ukázat dětem historii jinak – prostřednictvím příběhů, zážitků a skutečných lidí, kteří na hradech a zámcích žili nebo pracovali. Místo pasivního poslouchání se děti stávají pomocníky klíčnice, hosty paní kněžny nebo posluchači kuchařky Doroty. A právě díky tomu může být letošní výlet na jihočeské památky dobrodružstvím, na které budou vzpomínat ještě dlouho po skončení prázdnin.
Naplánujte si další výlet na některou z více než stovky památek ve správě Národního památkového ústavu. Inspiraci, tipy na výlety, přehled akcí i informace o návštěvní době jednotlivých památek najdete na npu.cz.