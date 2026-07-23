Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Kam o prázdninách s dětmi? Na jihočeské hrady a zámky

Komerční sdělení
SZ Hluboká

SZ Hluboká | foto: Národní památkový ústav

Český Krumlov - dětské prohlídky
Jindřichův Hradec
Hluboká - dětské prohlídky
Hluboká - dětské prohlídky
20 fotografií

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Prázdninový výlet na hrad či zámek může být pro děti mnohem větším dobrodružstvím, než by se mohlo zdát. Na jihočeských památkách ve správě Národního památkového ústavu letos čekají na malé návštěvníky speciální prohlídky, při nichž historie ožívá prostřednictvím příběhů, her a historických postav.

Místo dlouhého výkladu se děti stanou pomocníky klíčnice, hosty paní kněžny, společníky malého hraběte nebo nahlédnou do světa zámecké kuchyně. Nenásilnou a hravou formou poznají, jak vypadal každodenní život na šlechtických sídlech. A zatímco budou objevovat, jak se žilo před stovkami let, rodiče možná zjistí, že si výlet užívají stejně jako jejich potomci.

Kratochvíle - prohlídky s klíčnicí

Český Krumlov: Jak se žilo na zámku

Jak vypadal obyčejný den na šlechtickém sídle? Kde se spalo, stolovalo nebo proč byla dvorská etiketa tak důležitá? Odpovědi přináší speciální dětská prohlídka Život na zámku, kterou Státní hrad a zámek Český Krumlov nabízí až do konce srpna pro děti do deseti let.

Nejde o klasickou prohlídku plnou historických dat. Děti procházejí běžnou trasou zámeckých interiérů – od kaple přes renesanční a barokní apartmány až po proslulý Maškarní sál – a prostřednictvím příběhu poznávají každodenní život na zámku.

Místo klasického průvodce je provází některá z historických postav. Jednou je to kněžna, která představuje svůj každodenní život, podruhé komorná, jež dětem prozradí, kolik práce se skrývalo za bezchybným chodem zámecké domácnosti. Každá z nich dětem představí zámek z jiné perspektivy.

Během pětapadesátiminutové prohlídky děti odpovídají na otázky, plní drobné úkoly a aktivně se zapojují do děje, kdy se naučí pukrle nebo správně pozdravit. Historii tu nepoznávají jen z vyprávění, ale prostřednictvím vlastního zážitku. Prohlídky se konají do 31. srpna vždy od úterý do neděle od 13.40 hodin, rezervace je doporučena.

Více informací: www.zamek-ceskykrumlov.cz

Český Krumlov

Hluboká: Na návštěvě u paní kněžny

Na Hluboké se nejmenších návštěvníků ujme sama kněžna Eleonora Schwarzenbergová. V dobovém kostýmu je provede reprezentačními pokoji prvního patra zámku a zavede je například do své ložnice, oblékárny, velké jídelny nebo ranního salonu. Malí návštěvníci se tak na chvíli přenesou do doby, kdy byly zámecké komnaty plné života, a dozvědí se, co všechno obnášel život zámecké paní i jejích služebníků.

Prohlídka je určena dětem přibližně od pěti do deseti let. Je kratší než běžná prohlídková trasa a během letních prázdnin se koná každý den ve 12.15, 13.30 a 14.45 hodin.

Více informací: www.zamek-hluboka.cz

Hluboká - dětské prohlídky

Jindřichův Hradec: Po stopách malého hraběte

Na zámku v Jindřichově Hradci se děti vydají po stopách malého hraběte Evžena Karla Černína, který si už od svých devíti let pečlivě psal deníky. Právě díky nim mohou dnešní návštěvníci nahlédnout do světa šlechtického dítěte na počátku 19. století. Poznají jeho záliby, školní povinnosti, oblíbené činnosti i starosti, které prožíval stejně jako jeho vrstevníci. Dozvědí se také, jaký vztah měl ke svým rodičům nebo ke svému vychovateli.

Čtyřicetiminutová prohlídka prochází částí přízemí čtyři sta let starého Adamova stavení a pokračuje do více než pět set let staré, dodnes funkční Černé kuchyně. Právě tady se děti seznámí s tím, jak se v renesanční době vařilo a stolovalo, kdo pracoval v zámecké kuchyni a jaké úkoly měli kuchaři, kuchtíci i jejich pomocníci. Nebude chybět ani vyprávění o jindřichohradecké Bílé paní, která proslula rozdáváním sladké kaše na Zelený čtvrtek. Děti se dozvědí, jak se tato dobročinná tradice zrodila a proč se během staletí stala jednou z největších společenských událostí ve městě.

Po prohlídce mohou rodiny navštívit také stálou expozici Kabinety Stuchlé, která je součástí Zámeckého muzea. Kouzelný svět pohyblivých loutek výtvarnice Stanislavy Stuchlé okouzlí děti i dospělé. Uvidíte zde loutkové krasavice tančící charleston, siláka vítajícího příchozí troubením na trumpetu, ožívající mořskou pannu, cirkusové obludárium i do nejmenších detailů vybavenou ložnici hraběnky Černínové. Nevšední loutky ze dřeva, kůže, textilu, krajek či pštrosího peří jsou zasazeny do dokonale propracovaných miniatur historických interiérů. Na prohlídku se můžete vydat kdykoli během dne – expozice je přístupná bez průvodce a o letních prázdninách je otevřena denně od 10 do 16 hodin.

Více informací: www.zamek-jindrichuvhradec.cz

Jindřichův Hradec - dětské prohlídky - dětský pokoj

Kratochvíle: Dvě úplně nové dětské prohlídky s klíčnicí a kuchařkou

Renesanční zámek Kratochvíle letos připravil vůbec poprvé ve své historii speciální dětské prohlídky. Na malé návštěvníky od poloviny července čekají dva příběhy, které je zábavnou a interaktivní formou seznámí s dobou posledních Rožmberků a přiblíží jim radosti i strasti života na renesančním zámku.

První prohlídka patří klíčnici, která děti pasuje do role svých pomocníků. Společně připravují zámek na příjezd Petra Voka a při plnění drobných úkolů poznávají, jak vypadal běžný den na renesančním sídle. Prohlídky s klíčnicí se uskuteční 28.–31. července a 3. srpna.

Druhým průvodcem je kuchařka Dorota. Během přibližně pětačtyřicetiminutové kostýmované prohlídky vtahuje děti i dospělé do vyprávění o Vilémovi z Rožmberka, Petru Vokovi a jejich době. Návštěvníci se díky příběhu ocitnou na konci 16. století a otevře jim dveře i do soukromých zámeckých pokojů. Nečekejte výklad plný letopočtů ani historických událostí – hlavní roli tu hraje živé vyprávění a atmosféra. Na prohlídky s kuchařkou Dorotou se mohou návštěvníci vydat ve dnech 22. – 23. července a 27.–30. srpna.

Obě kostýmované prohlídky trvají přibližně 45 minut. Aktuální časy jednotlivých prohlídek jsou zveřejněny na webu zámku: www.zamek-kratochvile.cz

Kratochvíle - dětské prohlídky s klíčnicí
Kratochvíle - kuchařka Dorota

Třeboň: Kněžna, život na zámku i pohádkový svět loutek

Na třeboňském zámku čeká na malé návštěvníky hned několik zážitků. Nejmenší mohou navštívit dětskou prohlídku Na návštěvě u paní kněžny, při níž poznají schwarzenberské apartmány očima své hostitelky. Během letních prázdnin se koná denně od pondělí do neděle od 9.00 do 16.30 hodin, začínají v půlhodinových intervalech.

Starším dětem od deseti let je určena prohlídka Život na zámku, která představuje dvě období z historie třeboňského zámku. První zavede návštěvníky do doby posledních Rožmberků. Služebná Markytka je provede renesančními interiéry, představí sběratelské záliby Petra Voka, alchymistickou dílnu i erbovní sál. Druhá trasa přibližuje život na zámku v době knížete Adolfa Josefa a kněžny Idy ze Schwarzenbergu. Děti se dozvědí, jak se tehdy bydlelo, oblékalo, jaké technické novinky zpříjemňovaly život na zámku i s čím si hrály děti ze šlechtických rodin.

Tato prohlídka je určena především dětským skupinám a táborům po předchozí objednávce.

Nabídku pro rodiny doplňuje expozice Pohádkový svět loutek aneb 100 let zpátky do pohádky. Ve druhém patře Zahradního křídla zámku na návštěvníky čekají historické loutky z přelomu 19. a 20. století, rodinná loutková divadla, kulisy i rekvizity. Celá výstava je uspořádána jako sled známých pohádkových příběhů – od Prince Bajaji přes Červenou karkulku až po výjevy z lidových tradic, jako je jarmark, vesnická hospoda nebo tříkrálový průvod. Expozice je přístupná bez průvodce a během letních prázdnin je otevřena denně od 10 do 16 hodin.

Více informací: www.zamek-trebon.cz

Zámek Třeboň - velké nádvoří

Zlatá Koruna: Klášter plný příběhů

Ani klášter nemusí být pro děti jen místem ticha. Ve Zlaté Koruně připravili speciální prohlídku Klášter plný příběhů, která zábavnou formou představuje život středověkých mnichů. Děti se dozvědí, kdo klášter založil, jak mniši pracovali, jedli, spali nebo se oblékali. Nahlédnou také do života klášterní školy a poznají pomůcky, které se při výuce používaly.

Prohlídka trvá přibližně čtyřicet minut, je určena dětem bez doprovodu dospělých a probíhá každou prázdninovou sobotu a neděli od 11 hodin. Ve stejnou dobu mohou rodiče absolvovat klasickou prohlídku kláštera a na konci se opět setkat.

Více informací: www.klaster-zlatakoruna.cz

Zlatá Koruna

Léto, na které budou děti vzpomínat

Společným jmenovatelem všech těchto programů je snaha ukázat dětem historii jinak – prostřednictvím příběhů, zážitků a skutečných lidí, kteří na hradech a zámcích žili nebo pracovali. Místo pasivního poslouchání se děti stávají pomocníky klíčnice, hosty paní kněžny nebo posluchači kuchařky Doroty. A právě díky tomu může být letošní výlet na jihočeské památky dobrodružstvím, na které budou vzpomínat ještě dlouho po skončení prázdnin.

Naplánujte si další výlet na některou z více než stovky památek ve správě Národního památkového ústavu. Inspiraci, tipy na výlety, přehled akcí i informace o návštěvní době jednotlivých památek najdete na npu.cz.

Nejčtenější

Pod Chlumem vzniká sportovně rekreační centrum

Komerční sdělení
Pod Chlumem vzniká sportovně rekreační centrum

U ejpovického železničního tunelu se staví sportovně rekreační centrum s názvem Posed a unikátní pumptrack, který nemá v České republice obdoby.

Jihočeské Holašovice ožijí folklorem. Selské slavnosti jsou zpět

Komerční sdělení
Jihočeské Holašovice ožijí folklorem. Selské slavnosti jsou zpět

Vůně čerstvě upečených jihočeských buchet, ukázky zapomenutých řemesel a pestrý třídenní program v kulisách selského baroka. Unikátní jihočeské Holašovice ožijí od 24. do 26. července 2026 oblíbenými...

Kopání naslepo vás může přijít draho. Začněte vytyčením plynovodu

Komerční sdělení
Kopání naslepo vás může přijít draho. Začněte vytyčením plynovodu

Stavíte? Kopete základy, nebo třeba jen jámu pro bazén? Pokud si před výkopem nezjistíte, kudy vede plynovod, riskujete jeho poškození, zásah hasičů a fakturu ve statisících až milionech Kč. A nejde...

Nová éra FK Pardubice! Staví silnější tým, mění identitu a láká fanoušky

Komerční sdělení

Ve fotbalových Pardubicích je před startem nové sezony Chance ligy rušno. Již stabilní účastník nejvyšší soutěže překvapil novou vizuální identitou, láká fanoušky do hlediště a chce se stát dobrým...

Vše pro hobbíky i profesionály. Kraličák láká na novinky i nádhernou přírodu

Komerční sdělení

V oblíbeném Areálu Kralický Sněžník se už naplno rozběhla letní sezona. Uprostřed nádherné horské krajiny s unikátními výhledy si zde mohou lidé již tradičně užít nejen koupání, procházku linií...

Komedie Bardotky: Divoká jízda, kde věk je jen číslo

Komerční sdělení

Do kin míří komedie Bardotky s Havlovou, Holubovou a Pořízkovou Tři výrazné herečky, silný příběh o přátelství a pořádná dávka humoru. Nová česká komedie Bardotky přivádí na plátna kin Dagmar...

23. července 2026

Armáda ČR bude v Plzeňském kraji dál létat se záchranářskými vrtulníky

Komerční sdělení
Hejtman Kamalov Farhanov

Dobrá zpráva pro Plzeňský kraj – hejtmanovi Kamalovi Farhanovi se podařilo zajistit, aby leteckou záchrannou službu i po roce 2028 zajišťovala pro region Armáda ČR. Takto alespoň zní rozhodnutí...

23. července 2026

Staň se šelmou a vyraz na běh nočním Mostem

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Vezmi si čelovku, nabij baterie a připrav se na výjimečný večer ve městě na úpatí Krušných hor. V sobotu 8. srpna 2026, zažiješ mimořádnou atmosféru při závodě NN Night Run v Mostě. Ale čeká tě ten...

23. července 2026

Kam o prázdninách s dětmi? Na jihočeské hrady a zámky

Komerční sdělení
SZ Hluboká

Prázdninový výlet na hrad či zámek může být pro děti mnohem větším dobrodružstvím, než by se mohlo zdát. Na jihočeských památkách ve správě Národního památkového ústavu letos čekají na malé...

23. července 2026

Střídejte barvy i přívěsky: KLENOTA představuje magnetické náhrdelníky

Komerční sdělení

KLENOTA představuje magnetické náhrdelníky s vyměnitelnými zlatými přívěsky, které nabízejí nový způsob nošení a kombinování šperků. Díky magnetickému systému se snadno nasazují, upravují a mohou se...

22. července 2026

Zvířata, nádherná příroda a klid. Proč je Zoo Hluboká tak populární?

Komerční sdělení
Rys ostrovid

Rodinné výlety se většinou řídí podle toho, zda je program vhodný pro děti. Návštěva Zoo Hluboká ale nadchne i rodiče a ostatní dospělé výletníky. Objevte více než 300 druhů zvířat a užijte si...

21. července 2026  15:20

Kopání naslepo vás může přijít draho. Začněte vytyčením plynovodu

Komerční sdělení
Kopání naslepo vás může přijít draho. Začněte vytyčením plynovodu

Stavíte? Kopete základy, nebo třeba jen jámu pro bazén? Pokud si před výkopem nezjistíte, kudy vede plynovod, riskujete jeho poškození, zásah hasičů a fakturu ve statisících až milionech Kč. A nejde...

21. července 2026

Kulturní sezóna 2026 v Táboře: Od nového cirkusu po husitskou historii

Komerční sdělení

Tábor ožije v roce 2026 velkými akcemi. Festival Komedianti v ulicích oslaví 15 let špičkovým novým cirkusem se zahraničními hvězdami. Září pak ovládne 34. ročník historických Táborských setkání s...

21. července 2026

Objevte Východní Moravu a Trenčínský region ze sedla kola

Komerční sdělení
Foto: CCRVM

Toužíte po dovolené, která propojí aktivní pohyb, nádhernou přírodu, historii i autentické zážitky? Vydejte se na Východní Moravu a do Trenčianského kraje.

21. července 2026

Pár piv nebo vínko a pak na kolo? Riziko, které v Česku podceňujeme

Komerční sdělení

Léto, cyklovýlety, zahrádky, vinné stezky a zastávka „na jedno“. Pro mnoho Čechů běžná součást sezóny. Jenže právě alkohol za řídítky kola zůstává jedním z největších a nejpodceňovanějších rizik...

21. července 2026

Návykové látky a jak o nich mluvit s dětmi. Kraj podpořil besedy

Komerční sdělení
Ústecký kraj financoval sérii bezplatných besed pro rodiče a širokou veřejnost...

Nové návykové látky se stále častěji objevují mezi dětmi a dospívajícími. Rodiče přitom mnohdy nemají dostatek informací o tom, jak tyto látky vypadají, jaká rizika představují nebo jak včas...

21. července 2026

Práci v servisu zkusila i kvůli jiným ženám. Dnes je ve Škoda 17 let

Komerční sdělení

Začala jako asistentka, dnes je servisní poradkyní a pod sebou má několik mechaniků, kterým předává servisní případy. Příběh Hany Kraclíkové, která už 17 let pracuje u olomouckého dealera Škoda, Auto...

20. července 2026  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.