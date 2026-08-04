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JihoCzech mění nápady v úspěšné podnikání

Komerční sdělení

JihoCzech mění nápady v úspěšné podnikání | foto: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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České Budějovice – Každý úspěšný podnikatelský příběh začíná nápadem. Cesta od prvotní myšlenky k fungujícímu projektu ale bývá plná otázek, nejistoty i důležitých rozhodnutí. Právě s tím pomáhá program JihoCzech, který organizuje Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP).

Účastníkům nabízí kombinaci vzdělávání, individuálního mentoringu a praktických zkušeností, díky nimž mohou své podnikatelské záměry posunout na vyšší úroveň.

Program je určen všem, kteří chtějí ověřit potenciál svého nápadu, získat zpětnou vazbu od zkušených odborníků a naučit se, jak svůj projekt úspěšně představit investorům, partnerům nebo zákazníkům. Zapojit se mohou jednotlivci, studentské týmy, startupy i začínající firmy z celého Jihočeského kraje.

JihoCzech mění nápady v úspěšné podnikání

„Dobrý nápad je pouze začátek. Stejně důležité je ověřit jeho životaschopnost, pochopit potřeby zákazníků a umět projekt správně představit. Přesně na to se program JihoCzech zaměřuje,“ říká tým Jihočeského vědeckotechnického parku.

Účastníci během programu absolvují Startup Camp, odborné workshopy, online vzdělávání i individuální konzultace s mentory. Získají praktické znalosti z oblasti podnikání, tvorby business modelu, marketingu nebo prezentace projektu a průběžně budou svůj nápad rozvíjet pod vedením zkušených podnikatelů a expertů.

JihoCzech mění nápady v úspěšné podnikání

Na závěr programu čeká účastníky JihoCzech Nanečisto, kde si mohou vyzkoušet prezentaci svého projektu před odbornou porotou a získat cennou zpětnou vazbu. Vyvrcholením programu je Finále JihoCzech, ve kterém nejlepší projekty soutěží o finanční podporu i další možnosti rozvoje.

Vítězný projekt získá 100 000 Kč, možnost využívat zázemí podnikatelského inkubátoru JVTP, odborné poradenství a přístup ke kontaktům, které mohou významně urychlit další rozvoj podnikání.

JihoCzech mění nápady v úspěšné podnikání

Program JihoCzech již pomohl desítkám začínajících podnikatelů proměnit jejich nápady v reálné firmy. Mnohé z projektů dnes úspěšně působí na trhu a potvrzují, že správná podpora ve správný čas může být rozhodujícím impulsem pro vznik úspěšného podnikání.

Přihlášky jsou otevřené do 15. září 2026.

Více informací o programu, podmínkách účasti i harmonogramu najdete na: www.jvtp.cz/programy/programy-podpory/v-realizaci/jihoczech.html

www.jvtp.cz

JihoCzech mění nápady v úspěšné podnikání
JihoCzech mění nápady v úspěšné podnikání

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