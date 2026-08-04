JihoCzech mění nápady v úspěšné podnikání

Účastníkům nabízí kombinaci vzdělávání, individuálního mentoringu a praktických zkušeností, díky nimž mohou své podnikatelské záměry posunout na vyšší úroveň.
Program je určen všem, kteří chtějí ověřit potenciál svého nápadu, získat zpětnou vazbu od zkušených odborníků a naučit se, jak svůj projekt úspěšně představit investorům, partnerům nebo zákazníkům. Zapojit se mohou jednotlivci, studentské týmy, startupy i začínající firmy z celého Jihočeského kraje.
„Dobrý nápad je pouze začátek. Stejně důležité je ověřit jeho životaschopnost, pochopit potřeby zákazníků a umět projekt správně představit. Přesně na to se program JihoCzech zaměřuje,“ říká tým Jihočeského vědeckotechnického parku.
Účastníci během programu absolvují Startup Camp, odborné workshopy, online vzdělávání i individuální konzultace s mentory. Získají praktické znalosti z oblasti podnikání, tvorby business modelu, marketingu nebo prezentace projektu a průběžně budou svůj nápad rozvíjet pod vedením zkušených podnikatelů a expertů.
Na závěr programu čeká účastníky JihoCzech Nanečisto, kde si mohou vyzkoušet prezentaci svého projektu před odbornou porotou a získat cennou zpětnou vazbu. Vyvrcholením programu je Finále JihoCzech, ve kterém nejlepší projekty soutěží o finanční podporu i další možnosti rozvoje.
Vítězný projekt získá 100 000 Kč, možnost využívat zázemí podnikatelského inkubátoru JVTP, odborné poradenství a přístup ke kontaktům, které mohou významně urychlit další rozvoj podnikání.
Program JihoCzech již pomohl desítkám začínajících podnikatelů proměnit jejich nápady v reálné firmy. Mnohé z projektů dnes úspěšně působí na trhu a potvrzují, že správná podpora ve správný čas může být rozhodujícím impulsem pro vznik úspěšného podnikání.
Přihlášky jsou otevřené do 15. září 2026.
Více informací o programu, podmínkách účasti i harmonogramu najdete na: www.jvtp.cz/programy/programy-podpory/v-realizaci/jihoczech.html