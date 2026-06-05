Jihočeský kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

V areálu Soukeník rozhodovaly o postupech i penaltové rozstřely
Krásné počasí a mohutná podpora rodičů, trenérů, učitelů i dalších fanoušků, kteří v pátek 15. května dorazili na Sportovní areál Soukeník v Sezimově Ústí, hnaly kupředu výkony fotbalistů i fotbalistek v krajském finále McDonald’s Cupu. Celkem se tu ve dvou věkových kategoriích ve 48 zápasech utkalo 16 týmů, které nastřílely 172 gólů.
Konkurence v Jihočeském kraji byla letos velmi vyrovnaná a o vítězi často rozhodovaly až penalty. Nejlépe si nakonec se svými soupeři poradila a v nejmladší kategorii A si postup na celorepublikové ostravské finále zajistila Základní škola Protivín. Zlato v kategorii B pak vybojoval tým Základní škola J. A. Komenského Dačice. Výsledkové listiny a aktuální zpravodajství naleznete na mcdonaldscup.cz.
Velká inspirace pro možná budoucí hvězdy reprezentace
Fotbalový den si užili všichni. A možná, aniž jsme to tušili, jsme tu viděli hrát i budoucí hvězdy nejvyšších fotbalových soutěží nebo české reprezentace.
„McDonald’s Cup byl už za mého dětství určitě nejlepší program, na který jsem se každý rok těšil víc a víc, protože akce byla vždy perfektně zorganizovaná. Pamatuju si, jak jsem vzhlížel k tehdejším patronům turnaje, mým fotbalovým idolům. Dnes je proto pro mě velká čest a obrovská zodpovědnost, být patronem a věřím tomu, že i já tak můžu být zase pozitivním vzorem pro dnešní kluky a holky,“ říká český fotbalový reprezentant a jeden z patronů McDonald’s Cupu Lukáš Provod.
Budování vztahu k pohybu v jižních Čechách
„Vybudovat v dětech kladný vztah k pohybu je dnes důležitější než kdy jindy. Jsme rádi, že se nám to v jižních Čechách díky McDonald’s Cupu dlouhodobě daří a že se turnaj těší tak obrovskému zájmu ze strany škol,“ dodává franšízant patronátní restaurace McDonald’s Michal Mládek.
Krajské šampiony následně čekalo celorepublikové finále známé jako Svátek fotbalu. Letos dva dny plné fotbalu hostila Ostrava. Vítězné týmy z krajských kol se tu sešly 1. a 2. června na Městském stadionu ve Vítkovicích. Zde si kromě bojů o celkové prvenství ve 27. ročníku turnaje McDonald’s Cupu mohly děti užít i tradiční exhibiční zápas osobností a setkání s fotbalovými idoly.
Více informací najdete na www.mcdonaldscup.cz.