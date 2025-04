Jihočeský kraj míří k zelené budoucnosti: Debata o moderní energetice

Cílem konference bylo představit možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie, energetických renovací a komunitní energetiky v Jihočeském kraji. Konference přilákala desítky účastníků z řad komunálních politiků a odborné veřejnosti.

Úvodní část programu patřila panelové diskuzi o příležitostech pro moderní energetiku v regionu, v níž zasedli náměstek ministra životního prostředí František Talíř, Tomáš Novák, předseda Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje, Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky a Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu Státního fondu životního prostředí. Diskusi moderoval Ondřej Novák, šéfredaktor serveru Obnovitelně.cz.

„V Jihočeském kraji v programu Nová Zelená úsporám již bylo přijato za dobu jeho trvání přes 10 000 žádostí a reálně vyplaceno 6500 v celkovém objemu zhruba 2 miliardy korun, což jsou nadprůměrná čísla v rámci ČR,“ uvedl František Talíř, náměstek ministra pro životní prostředí.

Dále se diskuse stočila také tématu potenciálu větrné energie v regionu. V Jihočeském kraji je aktuálně definováno cca 80 oblastí, které jsou vhodné pro stavbu obnovitelných zdrojů energie, včetně větrných elektráren. Jihočeský kraj je tak zhruba uprostřed žebříčku krajů, kde by rozvoj větrné energetiky dával smysl.

„Aktuálně běží vyměřování Akceleračních zón a tam, kde je potenciál, kde lidé s výstavbou souhlasí a dává to logiku z hlediska podmínek, tak je podle mě dobré do projektů obnovitelných zdrojů jít, protože tato cesta bude v rámci energetického mixu čím dál tím důležitější. Díky legislativě o akceleračních zónách stát předem definuje veřejný zájem a říká, kde takové projekty podporuje, což celý proces významně urychlí. V Akcelerační zóně by projekty obnovitelných zdrojů, a to i větrné elektrárny, měly získat povolení zhruba do roka,“ uvedl František Talíř.

Další pohled na rozvoj moderní energetiky v Jihočeském kraji přinesl Tomáš Novák, předseda Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje, který se zaměřil na akceleraci projektů přímo v terénu: „Jihočeský kraj je specifický tím, že zhruba 70 % obcí tu má méně než 500 obyvatel. V rámci Místních akčních skupin se již téměř tři roky věnujeme komunitní energetice a naším cílem je podpořit právě starosty a starostky malých obcí, aby se do ní dokázali začlenit, protože pro ně může být často náročné sledovat tyto nejaktuálnější trendy a zorientovat se v nich,“ řekl v úvodu panelové diskuse Tomáš Novák, předseda Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje.

„Od roku 2023 místní akční skupiny v Jihočeském kraji kompletně zpracovaly více než 4000 projektových žádostí, zejména z oblasti fotovoltaiky, většinou pro domácnosti, kde žijí senioři, celkem jde o projekty za cca 420 milionů korun. Tito lidé často ani nemají ani výpočetní techniku, takže jim pomáháme s celým procesem žádosti, případně je i vozíme na úřady, aby si zřídili identitu občana apod. Podobně podporujeme ve snaze o zavádění obnovitelných zdrojů i konkrétní obce. Spolupracujeme také s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity, která má nově celý obor věnovaný energetice,“ uvedl dále Novák.

V diskusi se zevrubně řešila také rizika spojená s nárůstem nabídek fotovoltaických firem cílených právě na seniory. Firmy mají v nabídkách někdy zanesené sankce - když si člověk projekt rozmyslí, platí peníze, i když firma neodvede žádnou práci. Před tím Místní akční skupiny seniory varují, stejně jako před 100% platbou předem, kdy ještě není jisté, jestli a jak kvalitně firma projekt odvede, upozornil ve svém příspěvku Tomáš Novák.

„Díky programu Nová zelená úsporám jsme zateplili nebo osadili obnovitelnými zdroji energie už rodinné a bytové domy pro stovky tisíc domácností. Pomohli jsme obcím snížit energetickou náročnost stovek škol, školek, obecních úřadů a dalších veřejných budov. Aktuálně pracujeme na výzvách, které pomohou rozvoji komunitní energetiky, chceme nabídnout všem zájemcům souhrnný návod dobré praxe, a to na základě výstupů necelé stovky různorodých pilotních projektů,“ říká Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu Státního fondu životního prostředí ČR.

Praktické zkušenosti s úsporným osvětlením pro obce i firmy a využitím solárních systémů pak sdílel Josef Škrleta, místostarosta obce Srubec a představitel firmy OSAM TRADE s.r.o. Například jen město České Budějovice ušetřilo díky úspornému osvětlení celých 70 % elektrické energie oproti předchozímu stavu.

Další odborné příspěvky se zaměřily na obnovitelné zdroje energie a jejich možný přínos pro místní komunity. Michal Arnold, ředitel Business Development Energo ve společnosti JRD, přiblížil potenciál větrné energetiky a připomněl, že aktuálně tvoří větrná energie pouze 1 % v energetickém mixu ČR, přitom její rozvoj by mohl mít pozitivní dopad na obecní kasy i účty jednotlivých domácností. Zdůraznil nutnou kredibilitu investorů, protože společným projektem se obec a investor zavazují ke spolupráci de facto na desítky let.

Na možnosti využití bioplynových stanic jako flexibilního zdroje energie a potenciál výroby biometanu se zaměřil Martin Schwarz, generální ředitel EBW a expert z asociace CZ BIOM. Odborníci upozornili také na skutečnosti, že například město České Budějovice, kde se diskuse odehrála, aktuálně projekt bioplynové stanice nemá. Praktickou podporu pro přípravu projektů v oblasti obnovitelných zdrojů nabídla Ivana Hlinková, jednatelka Energy Centra České Budějovice, která účastníkům vysvětlila, s čím může jejich centrum pomoci.

Závěrečná část programu byla věnována komunitní energetice a možnostem sdílení energie. Martin Ander, specialista Svazu moderní energetiky na komunitní energetiku, účastníkům osvětlil principy zakládání energetických společenství a výhody tzv. aktivních zákazníků na trhu s energiemi. „Od spuštění legislativy o komunitní energetice zájemci registrovali už přes 20 tisíc výroben a odběrných míst a založili téměř 8 tisíc skupin sdílení elektřiny, z toho zhruba 500 v bytových domech. Zájem o sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů, a tím i zlevňování účtů za energie pro obce i jednotlivé domácnosti, tu jednoznačně je a předpokládám, že nadále poroste,“ uvedl Martin Ander.

Z diskuse dále vyplynulo, že významnější rozvoj komunitní energetiky nyní především čeká na změnu podmínek pro rozdělování vyrobené elektřiny a větší možnosti pro připojování nových zdrojů do sítě, neboť projekty zatím technicky nelze realizovat všude.

Konference jasně ukázala, jaký potenciál má Jihočeský kraj při rozvoji obnovitelných zdrojů energie a posilování energetické soběstačnosti. Diskutující se shodli na potřebě legislativních změn a investic do přenosové sítě, které by umožnily realizaci dalších projektů nejen v oblasti obnovitelných zdrojů, ale i komunitní energetiky. Akce rovněž přinesla cenné informace o tom, jak mohou energetické renovace přispět ke snížení nákladů rodinných i obecních rozpočtů a zároveň k ochraně životního prostředí.