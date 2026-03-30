Jihočeský kraj mění pečovatelské služby pro lidi

Mnoho lidí si přeje zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, mezi blízkými a v místě, které dobře znají. Právě pečovatelská služba je pro ně často klíčovou podporou, která jim umožňuje zvládat každodenní život i ve chvíli, kdy už některé věci nedokážou zajistit sami.
Zkušenosti z praxe, výsledky kontrol i analýza dat však ukazují, že současné nastavení služeb není ve všech částech kraje stejné a někde už neodpovídá dnešním potřebám. Demografický vývoj navíc jasně naznačuje, že počet lidí, kteří budou pomoc potřebovat, bude v budoucnu dále růst.
Jihočeský kraj proto připravuje postupnou transformaci pečovatelských služeb. Jejím cílem není služby omezovat, ale naopak posílit jejich schopnost reagovat na skutečné potřeby obyvatel.
„Naší dlouhodobou filozofií je, že kvalitu společnosti poznáme podle toho, jak se dokážeme postarat o ty, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Nechceme služby redukovat, ale posílit a lépe organizovat tak, aby byly dostupné tam, kde lidé žijí, a také v časech, kdy je skutečně potřebují. V prosinci loňského roku jsme se se všemi jihočeskými pečovatelskými službami sešli a celou koncepci změn prodiskutovali. Potěšilo mě, že přítomní zástupci těchto služeb vidí problémy a příležitosti stejně jako my,“ říká náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Lucie Kozlová.
Kraj chce větší důraz klást především na samotnou péči – tedy na pomoc lidem s běžnými úkony, které už sami nezvládají, a na podporu jejich důstojného života v domácím prostředí. Současně se zaměří i na efektivnější nastavení některých činností, aby se pečovatelské služby mohly více věnovat přímé práci s klienty.
„Každá minuta, kterou pečovatelka tráví u klienta, má obrovskou hodnotu. Chceme, aby tento čas patřil skutečně péči, lidskému kontaktu a podpoře, kterou lidé potřebují nejvíce,“ doplňuje Kozlová.
Velkou pozornost chce kraj věnovat také personálnímu zajištění služeb a jejich dlouhodobé stabilitě. Praxe totiž ukazuje, že velmi malé služby mají omezené možnosti reagovat na rostoucí poptávku nebo zajistit širší časovou dostupnost.
Proměna služeb bude probíhat postupně a ve spolupráci s obcemi, poskytovateli i dalšími partnery v jednotlivých regionech. Kraj nechce změny připravovat od stolu, ale hledat konkrétní řešení odpovídající místním podmínkám. Součástí procesu bude také lepší provázání služeb a větší informovanost veřejnosti, aby byla pomoc pro klienty i jejich rodiny co nejpřehlednější a dostupná.
Součástí širšího přístupu k péči o seniory a osoby se zdravotním omezením jsou i konkrétní projekty, které kraj postupně rozvíjí. Jedním z nich je vznik Nové Linecké čtvrti v Českých Budějovicích. Městské části, která má propojit moderní bydlení, služby i odpovídající zázemí a umožnit lidem zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí.
„Nová Linecká čtvrť ukazuje, jak chceme do budoucna přemýšlet o propojení bydlení a péče. Zde plánujeme i zázemí pro terénní sociální služby, které mohou poskytovat potřebnou péči obyvatelům bytů. Není to jediné řešení, ale je to důležitá součást širšího přístupu, který postupně budujeme,“ uvádí náměstkyně Lucie Kozlová. Podle ní bude do budoucna klíčová především provázanost jednotlivých služeb.
Cílem Jihočeského kraje je postupně vytvořit systém terénní sociální péče v kraji tak, aby byla dostupná v potřebné denní době dle požadavků klientů a pečujících osob,“ uzavírá Lucie Kozlová.