Jihočeské muzeum ožije Muzejní nocí

Vstup je zdarma! Muzejní noc, jejíž nosným tématem je letos archeologie, se koná v pátek 5. června 2026 od 17:00 do 22:00 hodin.
Zahájení akce proběhne v 17:00 hod. venku před hlavním vchodem do muzea. Hned poté je pro návštěvníky připraveno zcela nové akrobatické vystoupení Robinson v podání uskupení Chůdadlo. Jedná se o novocirkusový duet o setkání dvou rozdílných světů. Na scéně se prolíná energický tanec se špičkovou závěsnou akrobacií na šále a elegantní párovou akrobacií. Beze slov, ale s jasným sdělením. Příběh o lásce, která nepotřebuje vysvětlení ani překladač. Během akce si Chůdadlo připravilo i další závěsnou akrobacii s názvem Romeo a Julie. Slavná tragédie je odehraná partou potulných kejklířů a cirkusáků. Střídají se humorné výstupy kejklířů se scénami z Romea a Julie. Celá tragédie je odehrána pomocí závěsné akrobacie na šálách, žonglování, párové akrobacie a tance.
Nejen děti potěší Divadlo NAVĚTVI, které na akci představí improvizované komunikativní představení Z půdy Haram pádí, které vdechne život zdánlivě neživým věcem. Toto představení se vymyká běžné dramaturgii a je jedinečné především tím, že pokaždé bude úplně jiné! Jsou to totiž sami diváci, kdo určuje směr a vývoj pohádek, ba dokonce i jejich povahu. Těšit se můžete také na dva soubory věky prověřených bajek starověkého vypravěče v cestovním balení, a to v rámci představení Zvěřinec pana Ezopa.
Přednáškový sál muzea nabídne během Muzejní noci hned tři tematické přednášky, o které se postarají archeologové Jihočeského muzea. Archeologický výzkum od A do Z a ukázky terénního vybavení představí Kamila Pokorná, se Zuzanou Thomovou se posluchači vydají na cestu do středověku a objeví dávné příběhy lidí a míst. Ondřej Chvojka pak přiblíží výsledky archeologických výzkumů při stavbě dálnice D4.
Edukační oddělení si připravilo rodinné archeologické workshopy, které jsou doplněny také o vlastnoruční výrobu odznaků s průvodkyněmi muzea.
Návštěvníci mohou blíže poznat také muzejní knihovnu. Na akci je připraveno čtení knih pro děti a prodej publikací.
Oblíbenou součástí Muzejní noci jsou také expozice, výstavy a interaktivní stanoviště. Výstava Lidé odvedle nabídne neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem. Na výstavě Doplňky krásy a elegance návštěvníci nahlédnou do šperkovnic našich předků v 18. a 19. století, do jejich toaletních stolků, šuplíků a pouzder. Jak vypadaly jižní Čechy před tisíci lety a kudy vedly dávné cesty, po kterých putovali lidé, zboží i nápady se lidé dozví na výstavě Po dálnici do pravěku - Severní Prácheňsko jako komunikační koridor v průběhu tisíciletí. Ve stálé expozici Příběh města Českých Budějovic mohou návštěvníci využít také stejnojmennou mobilní aplikaci s minihrami, kvízy a prvky rozšířené reality. Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice nabízí to nejlepší ze sbírek muzea. Ani zde nechybí spoustu interaktivních stanovišť, které zabaví děti i dospělé.
Muzejní noc zakončí ohňová show The Skip v podání skupiny Chůdadlo. Dva mladí, chrabří a udatní, steampunkoví borci v bekovkách vás oslní akrobatickou ohňovou show v rytmu swingu.
Po celou dobu akce lze zakoupit občerstvení, alko i nealko nápoje venku před muzeem nebo návštěvníci mohou navštívit pop-up kavárnu na terase. Na akci bude rovněž přítomen zdravotní dozor.
Časový harmonogram akce a další informace najdete na webu Jihočeského muzea.