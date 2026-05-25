Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jihočeské muzeum ožije Muzejní nocí

Komerční sdělení
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vás srdečně zve na Muzejní noc - tradiční akci konanou v rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR s podporou Ministerstva kultury. Těšit se můžete na bohatý program pro malé i velké návštěvníky.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Jihočeské muzeum ožije Muzejní nocí

Jihočeské muzeum ožije Muzejní nocí | foto: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Jihočeské muzeum ožije Muzejní nocí
Jihočeské muzeum ožije Muzejní nocí
Jihočeské muzeum ožije Muzejní nocí
Jihočeské muzeum ožije Muzejní nocí
7 fotografií

Vstup je zdarma! Muzejní noc, jejíž nosným tématem je letos archeologie, se koná v pátek 5. června 2026 od 17:00 do 22:00 hodin.

Zahájení akce proběhne v 17:00 hod. venku před hlavním vchodem do muzea. Hned poté je pro návštěvníky připraveno zcela nové akrobatické vystoupení Robinson v podání uskupení Chůdadlo. Jedná se o novocirkusový duet o setkání dvou rozdílných světů. Na scéně se prolíná energický tanec se špičkovou závěsnou akrobacií na šále a elegantní párovou akrobacií. Beze slov, ale s jasným sdělením. Příběh o lásce, která nepotřebuje vysvětlení ani překladač. Během akce si Chůdadlo připravilo i další závěsnou akrobacii s názvem Romeo a Julie. Slavná tragédie je odehraná partou potulných kejklířů a cirkusáků. Střídají se humorné výstupy kejklířů se scénami z Romea a Julie. Celá tragédie je odehrána pomocí závěsné akrobacie na šálách, žonglování, párové akrobacie a tance.

Nejen děti potěší Divadlo NAVĚTVI, které na akci představí improvizované komunikativní představení Z půdy Haram pádí, které vdechne život zdánlivě neživým věcem. Toto představení se vymyká běžné dramaturgii a je jedinečné především tím, že pokaždé bude úplně jiné! Jsou to totiž sami diváci, kdo určuje směr a vývoj pohádek, ba dokonce i jejich povahu. Těšit se můžete také na dva soubory věky prověřených bajek starověkého vypravěče v cestovním balení, a to v rámci představení Zvěřinec pana Ezopa.

Přednáškový sál muzea nabídne během Muzejní noci hned tři tematické přednášky, o které se postarají archeologové Jihočeského muzea. Archeologický výzkum od A do Z a ukázky terénního vybavení představí Kamila Pokorná, se Zuzanou Thomovou se posluchači vydají na cestu do středověku a objeví dávné příběhy lidí a míst. Ondřej Chvojka pak přiblíží výsledky archeologických výzkumů při stavbě dálnice D4.

Edukační oddělení si připravilo rodinné archeologické workshopy, které jsou doplněny také o vlastnoruční výrobu odznaků s průvodkyněmi muzea.

Návštěvníci mohou blíže poznat také muzejní knihovnu. Na akci je připraveno čtení knih pro děti a prodej publikací.

Oblíbenou součástí Muzejní noci jsou také expozice, výstavy a interaktivní stanoviště. Výstava Lidé odvedle nabídne neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem. Na výstavě Doplňky krásy a elegance návštěvníci nahlédnou do šperkovnic našich předků v 18. a 19. století, do jejich toaletních stolků, šuplíků a pouzder. Jak vypadaly jižní Čechy před tisíci lety a kudy vedly dávné cesty, po kterých putovali lidé, zboží i nápady se lidé dozví na výstavě Po dálnici do pravěku - Severní Prácheňsko jako komunikační koridor v průběhu tisíciletí. Ve stálé expozici Příběh města Českých Budějovic mohou návštěvníci využít také stejnojmennou mobilní aplikaci s minihrami, kvízy a prvky rozšířené reality. Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice nabízí to nejlepší ze sbírek muzea. Ani zde nechybí spoustu interaktivních stanovišť, které zabaví děti i dospělé.

Muzejní noc zakončí ohňová show The Skip v podání skupiny Chůdadlo. Dva mladí, chrabří a udatní, steampunkoví borci v bekovkách vás oslní akrobatickou ohňovou show v rytmu swingu.

Po celou dobu akce lze zakoupit občerstvení, alko i nealko nápoje venku před muzeem nebo návštěvníci mohou navštívit pop-up kavárnu na terase. Na akci bude rovněž přítomen zdravotní dozor.

Časový harmonogram akce a další informace najdete na webu Jihočeského muzea.

Jihočeské muzeum ožije Muzejní nocí

Nejčtenější

PVA EXPO PRAHA zažilo skvělou jarní sezónu

Komerční sdělení
PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu

Jarní veletržní sezóna v PVA EXPO PRAHA přinesla pod taktovkou ABF patnáct významných veletrhů a odborných akcí, během nichž se tisíce firem z různých oborů představily téměř 200 tisícům návštěvníků...

Češi ukazují ostrov tak, jak ho běžný turista nezažije

Komerční sdělení
Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč

Na Bali původně nepřijeli stavět resort. Přijeli se nadechnout. Na chvíli utéct z uspěchané Evropy, vypnout hlavu a zažít ostrov, o kterém slyšeli vyprávět tak poutavě, že ho prostě museli vidět na...

Vyhrál 187 milionů. Pomohla mu čísla od partnerky

Komerční sdělení

Sázel dlouhodobě stejná čísla a držel se svého rituálu. Kombinace, kterou mu pomohla sestavit partnerka, mu přinesla pohádkovou výhru přes 187 milionů korun. Příběh ze středních Čech ukazuje, jak...

Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Komerční sdělení
Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Společnost Greipl CZ s.r.o. patří mezi významné výrobce v oblasti kovovýroby v regionu Kaplice. Díky moderním technologiím, důrazu na kvalitu a dlouholetým zkušenostem si vybudovala stabilní...

Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Komerční sdělení
Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Druhé kolo přijímaček na střední školy nemusí znamenat, že žáci berou jen to, co zbylo. Někdy se právě teď objeví možnost, kterou v prvním kole vůbec neměli.

Dny Fajne rodiny 2026 v Ostravě nabídnou rekordních 116 akcí

Komerční sdělení

Od 15. května do 21. června 2026 ožívá Ostrava již posedmé Dny Fajne rodiny. Letošní ročník je dosud nejrozsáhlejší – do programu se zapojuje více než 60 organizací, které pro rodiny napříč městem...

25. května 2026

CEE Logistics: 15 let na cestě, která stále dává smysl

Komerční sdělení
CEE Logistics: 15 let na cestě, která stále dává smysl

Když před patnácti lety vznikla společnost CEE Logistics, stála za ní především odvaha a chuť dělat věci po svém. Bez velkých slov, ale s jasnou představou, že logistika může fungovat spolehlivě a...

25. května 2026

BEAN Staňkov otevírá druhé kolo přijímacího řízení

Komerční sdělení
BEAN Staňkov otevírá druhé kolo přijímacího řízení

Nabízí gymnázium, obchodní akademii i učební obory s perspektivou.

25. května 2026

Jihočeské muzeum ožije Muzejní nocí

Komerční sdělení
Jihočeské muzeum ožije Muzejní nocí

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vás srdečně zve na Muzejní noc - tradiční akci konanou v rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR s podporou...

25. května 2026

Některé interiéry radnice Čtyřky navrhli studenti ZČU

Komerční sdělení
Některé interiéry radnice Čtyřky navrhli studenti ZČU

Studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni navrhli interiér obřadní místnosti a zastupitelského sálu nové budovy radnice čtvrtého plzeňského obvodu v Masarykově...

25. května 2026

Díky Bosch eBike Systems se elektrokola mění v počítače na kolech

Komerční sdělení
Před jízdou si pohodlně v aplikaci nastavíte vše co potřebujete

Už to dávno není jen hop na kolo a jedu. Moment, máte aktualizovanou aplikaci? A co software v samotném eBiku – ten je up to date? Tradiční cyklisty to možná zarazí, ale uživatelé moderních...

25. května 2026

Plzeňský kraj chystá studentský kampus v Tachově

Komerční sdělení
Plzeňský kraj chystá studentský kampus v Tachově

Střední průmyslovou školu v Tachově čekají v následujících letech velké změny. Plzeňské hejtmanství chce postavit moderní vzdělávací areál, do kterého by se škola přestěhovala. Kampus by měl mít...

25. května 2026

Zkušební období: Důkaz, že firma nemá co schovávat

Komerční sdělení

Zkušební jízda, měsíc streamování filmů zadarmo, demoverze hry. Vyzkoušet si věci nanečisto se stalo standardem férového byznysu. Kdo vám nedá šanci si to nejdřív osahat, asi ví proč.

25. května 2026

Hradec Králové láká na jedinečné zážitky spojené s válkou roku 1866

Komerční sdělení

Krajina kolem Hradec Králové je už 160 let spojená s jednou z největších bitev 19. století. Rozhodující střet prusko-rakouské války z 3. července 1866 změnil podobu Evropy a dodnes zůstává hluboko...

25. května 2026

Offline dovolená, která není nuda. Proč rodiny v létě míří do Krkonoš

Komerční sdělení
Offline dovolená, která není nuda. Proč rodiny v létě míří do Krkonoš

Hory už nejsou jen místem zimní dovolené a sportovních výkonů. Pro rodiny se mění v prostor, kde stačí ke štěstí les, cesta, kamínky a borůvky.

25. května 2026

Češi ukazují ostrov tak, jak ho běžný turista nezažije

Komerční sdělení
Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč

Na Bali původně nepřijeli stavět resort. Přijeli se nadechnout. Na chvíli utéct z uspěchané Evropy, vypnout hlavu a zažít ostrov, o kterém slyšeli vyprávět tak poutavě, že ho prostě museli vidět na...

25. května 2026

Hory jinak: léto v Areálu Mladé Buky

Komerční sdělení

Jakub Furička řídí Areál Mladé Buky pátým rokem. Původní profesí vedoucí softwarového vývoje vedení celoročního sportovně-zábavního areálu musel převzít téměř ze dne na den. Na strategie svého otce,...

25. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.