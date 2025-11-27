Jihočeské muzeum otevírá vánoční výstavu a láká na bohatý program

Výstava představuje paličkovanou krajku jako svébytné řemeslo s dlouhou tradicí a významným místem v kulturním dědictví. Zaměřuje se na tematicky ucelený soubor krajkových prací s vánočními motivy a symbolikou, zahrnující krajkové obrazy i trojrozměrné betlémy. Doplněna je výběrem historických krajek, které původně sloužily k výzdobě církevních textilií, lidového a měšťanského oděvu či domácí výbavy, a dokumentuje tak rozmanité způsoby jejich využití v minulosti.
Pozornost je věnována také samotnému procesu vzniku krajky. Výstava přibližuje základní principy paličkování a představuje nástroje nezbytné pro toto řemeslo – herdule, různé typy paliček, podvinky, špendlíky i nitě – a sleduje jejich proměny v průběhu času. Zachycuje jednotlivé etapy tvorby i náročnost cesty od prvního špendlíku k hotové krajce. Výstava propojuje historické i současné pohledy na krajkářské umění a prezentuje je jako významnou součást textilní kultury, která spojuje estetickou hodnotu s technickou dovedností a trpělivou rukodělnou prací.
DOPROVODNÝ PROGRAM
Výroba adventního věnce
Workshop výroby adventních věnců se uskuteční v sobotu 29. 11. 2025 od 9:00 hod. cca do 14:00 hod. v hlavní budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (Dukelská 1, edukační sál).
Cena za jednoho účastníka je 700 Kč. Každý si domů odnese svůj vlastnoručně vyrobený adventní věnec. Počet míst je omezen. Kurzovné je možné zaplatit online nebo na recepci muzea.
Více informací: Mgr. Lukáš Faktor (vedoucí edukačního oddělení Jihočeského muzea): faktor@muzeumcb.cz | +420 727 822 573 | +420 391 001 528
Ukázky lidových tvůrců
- sobota 29. 11. Věra Čistotová, paličkovaná krajka, výstavní sál č. 130
- úterý 2. 12. Zdeňka Chvojková, zdobení vánočních perníčků, výstavní sál č. 130
- čtvrtek 4. 12. Olga Pikousová, výroba nitěných knoflíků, výstavní sál č. 130
- sobota 6. 12. Růžena Vinciková, adventní a vánoční pečivo, edukační sál + Jana Pulcová, vánoční dekorace z přírodních materiálů, edukační sál
- úterý 9. 12. Ludmila Dominová, paličkování ze slámy, výstavní sál č. 130 (10:00 - 15:00 hod.)
- čtvrtek 11. 12. Miroslav Stecher, fanfrnochy, výstavní sál č. 130
- sobota 13. 12. Bohdana Homolková, krajka a její pestré využití, výstavní sál č. 130
- úterý 16. 12. Alena Reindlová, keramika s vánočními motivy, výstavní sál č. 130
- čtvrtek 18. 12. Dana Vařilová, předení lněných nitek, výstavní sál č. 130
- sobota 20. 12. Veronika Snížková, paličkovaná krajka, výstavní sál č. 130
Další program
Ve čtvrtek 18. 12. 2025 od 18:00 hod. se uskuteční tradiční a oblíbené zpívání vánočních koled na schodech muzea s Jihočeským souborem písní a tanců Úsvit. Vstup je zdarma, texty koled budou k dispozici v muzeu.
Vzdělávací program pro školy
Během edukačního programu si žáci prohlédnou nejen výstavu s komentářem, ale vlastnoručně si vytvoří i výrobek spojený s vánočními tradicemi. Objednávky můžete zasílat mailem na faktor@muzeumcb.cz, využít lze online formulář nebo volejte na tel. čísla +420 727 822 573 | +420 391 001 528.
Otevírací doba
- úterý – neděle (9:00 –17:30 hod.)
- 24. 12. 2025 (9:00 - 13:00 hod.)
- 25. 12. 2025 (9:00 - 17:30 hod.)
- 26. 12. 2025 (9:00 - 17:30 hod.)
- 31.12. 2025 (9:00 –13:00 hod.)
- 1. 1. 2026 (9:00 - 17:30 hod.)
https://www.muzeumcb.cz/program/vystavy/vanoce-v-pavucince-vystava-a-doprovodny-program.html