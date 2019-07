Jednatel společnosti Zambelli: Jsme firma, kde je člověk na 1. místě

Firma se zaměřuje také na výrobu karavanových dveří, ty dodává největším světovým výrobcům těchto příbytků na kolech.

V jižních Čechách mají dva závody – od roku 1991 v Českém Krumlově a od roku 2005 v Českých Budějovicích. V České republice dává firma Zambelli práci více než čtyřem stovkám lidí. Oceňují rodinnou atmosféru, vstřícný přístup vedení a také dobré platové ohodnocení. Právě to se za poslední dva roky zvýšilo o 14 %. O novém motivačním zaměstnaneckém systému a také o plánech do budoucna jsme si povídali s jednatelem společnosti Zambelli Martinem Dvořákem.

Na začátku letošního roku jste se pustili do přípravy nového zaměstnaneckého motivačního a mzdového systému. V polovině června jste s ním seznámili zaměstnance. V čem nový systém spočívá?

Motivační systém pro naše zaměstnance jsme řešili na všech úrovních a nejednou jsme byli při přípravách konfrontováni s odlišným náhledem zaměstnanců. Díky tomuto odladění se nám povedlo vytvořit takový systém, který nemá ve firmách v České republice obdoby. Je vytvořený přímo na tělo firmě Zambelli. Zaměstnancům ho představili sami jejich vedoucí a mistři, kteří se na tvorbě podíleli. Rozhodně to nebylo ve stylu toto je nařízení vedení, a tak to teď bude. Zohlednili jsme náročnost jednotlivých pracovních pozic přímo ve výrobě, vše vychází z reálného stavu a ze situace na trhu práce. V rámci každé pozice jsme zavedli čtyři mzdová rozpětí, ve kterých se zaměstnanci během své kariéry mohou pohybovat. K tomu jsou navíc stanoveny ještě měsíční a čtvrtletní výkonnostní prémie a došlo také k úpravě nástupních mezd směrem nahoru. Když se firmě daří, musí to přeci poznat i její zaměstnanci. Za tím si stojíme.

Franz Zambelli byl pověstný tím, že když dokončil svou práci, udělal stojku. Mimochodem tuto siluetu nadále používáme ve spojení s logem Zambelli. Někomu se to může zdát bláznivé, ale je to právě naopak. Vyjádřil tím radost, že se dílo povedlo. Nic pro něj nebyl problém a vždy hledal a našel řešení. A tak to funguje i dnes. Jeho potomci a majitelé firmy dbají na to, aby se tento odkaz dále rozvíjel. Pokračujeme v šedesátileté výrobní tradici. A přesto, že se rozrůstáme, stále si zachováváme atmosféru rodinné firmy. Velmi dobře si uvědomujeme, a není to klišé, že firmu tvoří především lidé. Přesto, že spoustu výrobních procesů lze automatizovat a do hry vstupuje také robotizace, člověk zde má stále své nezastupitelné místo. Zaměstnanec je především člověk a nikoli jen položka na seznamu. Tak to u nás bylo, je a stále bude. I to je součást živého odkazu našeho zakladatele.

Dr. Martin Dvořák, CEO, Gen. ředitel Zambelli-technik, spol. s r.o. a Ing. Ondřej Míček, Vedoucí výroby v závodě České Budějovice

V jižních Čechách se díky vám vyrábějí karavanové dveře do celého světa. Máte v plánu tuto oblast v nejbližších letech ještě více posílit?

Dodávky pro karavanový průmysl máme zatím rozděleny na dvě lokace. V Českém Krumlově vyrábíme konstrukční elementy, to jsou kovové dílce, různé úchyty a držáky, a v Českých Budějovicích vyrábíme karavanové dveře. Rozhodli jsme se, že tato dvě výrobní místa sloučíme do jednoho. V Českých Budějovicích máme v plánu vybudovat kompetenční centrum pro karavanový průmysl. Významně také posílíme vývoj nových výrobků. Rád bych zdůraznil, že nejsme jenom montovna pro automotive, ale jsme ti, kteří výrobky vyvíjejí a zákazníkům dodávají od A do Z. Na pozemku o velikosti 21 000 m2, který je hned vedle našeho současného závodu, vzniknou dvě nové haly a také showroom. Tím vznikne v Českých Budějovicích opravdu velké karavanové centrum a ještě více posílíme naše postavení na trhu.

To znamená, že otevíráte dveře do práce dalším zájemcům.

To je pravda, budeme se také více zaměřovat na nábor nových zaměstnanců. Pro tento účel jsme vytvořili webovou stránku www.dveredoprace.cz, kde je aktuální přehled pracovních míst. Osvědčuje se nám spolupráce se školami. Osobně mě těší také to, že k nám nastupují do práce děti našich zaměstnanců nebo jejich známí. To, co je k nám vede, je dobré jméno společnosti a zázemí rodinné firmy.

Firma Zambelli je autorem několika patentů, díky kterým se výrazně posunul karavanový průmysl dopředu. Díky vlastnímu vývoji dokážete vytvořit designově zajímavé produkty, které mají praktické použití. Můžete nám to přiblížit na nějakém příkladu?

Když jsme viděli drahé a designové obytné vozy, které jsou ve všech směrech vyladěné, zarazilo nás, že na dveřích a různých klapkách vystupují panty. A to se nám opravdu nelíbilo. Kazilo to celkový pohled a dojem z tak luxusního obytného vozu. Proto jsme vyvinuli neviditelné nebo-li zapuštěné panty. Jsou běžné v nábytkovém průmyslu, ale nikdo to nedokázal vyrobit pro karavanové klapky a dveře. Není to tak jednoduché, protože se jedná o složitější mechanismus a ten je umístěn ve velmi malém prostoru. Zároveň musí zvládnout nemalé síly, které na něj působí. Nám se to podařilo a jsme na to hrdí. Jsme jediní výrobci na světě, kteří umí vyrobit plně funkční a estetické neviditelné panty do karavanových dveří tak, že jejich uživatelé nepoznají při manipulaci rozdíl. Obohatili jsme také karavany o inovace v oblasti zabezpečení dveří nebo jejich jednoduchého otevírání. Díky naším vývojářům se uživatelé příbytků na kolech do svého obydlí dostanou pohybem jedné ruky, nemusí tak jako dříve používat na otvírání dveří a různých klapek obě ruce. A praktické využití? Když například nesete basu piva, nemusíte se sklánět, abyste ji odložili a mohli otevřít dveře. Je to zdánlivě maličkost, ale má velký praktický dopad na uživatele.

Jaké další novinky připravujete?

Máme velké plány v oblasti vývoje nových výrobků. V tuto chvíli připravujeme pro největší karavanový evropský salón, který se koná v září v Düsseldorfu, minimálně tři průlomové novinky, které zásadně ovlivní karavanový průmysl. Bude to souviset s dveřními systémy, které jsou v automotive standard, ale pro karavany to zatím nikdo nenabízel. A my s tím chceme přijít na podzim na trh. Výrobky z Českých Budějovic budou ještě ve větší míře vidět na českých i světových silnicích a dálnicích.

Na scénu vstupuje průmysl 4.0, robotizaci a automatizaci se nelze vyhnout. Jak je to u vás?

Naši zákazníci jsou především v Německu a ostatních státech západní Evropy. Našimi konkurenty jsou tedy špičkoví evropští výrobci. Abychom i nadále udrželi pozici na trhu, musíme být lídrem i v oblasti modernizace, robotizace a digitalizace. V současné době disponujeme naprostou technologickou špičkou výrobních strojů, a to od laserových svařovacích robotů, ohraňovacích lisů až po vypěňovací zařízení. Nyní instalujeme nové laserové svařovací rameno v Českém Krumlově a v nejbližších týdnech budeme v závodě v Českých Budějovicích instalovat nový kombinovaný vysekávací laserový stroj a další ohraňovací stroje. Jedná se o velmi vyspělou techniku, zařízení jsou napojená na internet. V oblasti digitalizace máme jasnou představu, jak tvořit „paper less organizaci“. Společně s kolegy z Německa a Rumunska jsme spustili projekt, který si právě toto vytyčil za cíl. V rámci něj dochází například k digitalizaci celého procesu správy a používání technických výkresů.