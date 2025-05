Jaké je být pečovatelem v G-centru Tábor?

„Opakovaně se sama sebe ptám, zda uchazeči o zaměstnání v této oblasti vůbec vědí, co tato práce obnáší,“ uvádí Mgr. Jana Svačinová, MBA, MSc., ředitelka G-centra Tábor, a dodává: „Při vstupních pohovorech stále narážím na věty typu: já vím, já jsem se starala o svého příbuzného, já umím pracovat s lidmi, chci, aby měla moje práce smysl… Ale on je opravdu velký rozdíl mezi prací tzv. jeden na jednoho a starání se o svého příbuzného, kterého velmi dobře známe a on zná nás, a prací v domově pro seniory, kde se během dne setkám s celou řadou klientů, každý má jiné potřeby, jinou náladu, jiné životní zkušenosti a jinak na sebe vzájemně reagujeme.“

Práce pečovatelky v domově pro seniory je velmi obohacující, ale také náročná. „Protože klademe na naše pečovatelky vyšší nároky, potřebujeme, aby byly kromě fyzické a odborné připravenosti vybaveny také osobnostně. S vědomím toho, že práce s lidmi je jedna z nejnáročnějších prací vůbec, využíváme při náboru nových zaměstnanců i možnost zkusit si práci tzv. nanečisto. Kdy může uchazeč odpracovat alespoň tři směny a reálně zjistit, zda je tato práce pro něj vhodná, zda ji zvládne, zda je to přesně to, co od svého zaměstnání očekává,“ prozradila Jana Svačinová.

Výhody práce v G-centru Tábor

Smysluplnost práce: Pomoc seniorům a péče o potřebné je velmi uspokojující. Vidíte výsledky své práce, jak přinášíte radost a podporu lidem, kteří to potřebují.

Stabilní zaměstnání: S rostoucí populací seniorů je poptávka po pečovatelských službách vysoká, což zajišťuje stabilitu pracovního místa. G-centrum Tábor je vyhledávaný a spolehlivý zaměstnavatel.

Pracovní zkušenosti: Pečovatelé získají cenné zkušenosti v oblasti zdravotní péče a sociální práce, které mohou být užitečné pro budoucí kariérní postup. G-centrum Tábor podporuje své zaměstnance v kariérním rozvoji, pečovatelky a pracovníci v sociálních službách se systematicky vzdělávají, rozšiřují si vzdělání v oblasti speciálních kurzů a zvyšují si kvalifikaci v nástavbových oborech nebo v oblasti zdravotní péče.

Osobní růst: Tato práce vyžaduje empatii, trpělivost a schopnost řešit problémy. Každý den se tak pečující osoba učí nové věci a neustále se rozvíjí. Má také potřebu se neustále vzdělávat a kultivovat svou osobu.

Nová přátelství: Pečující osoby mohou navázat hluboké a obohacující vztahy s obyvateli domova, ale i s kolegy.

Nevýhody práce v G-centru Tábor

Emocionální zátěž: Může být náročné vidět seniory v těžkých životních situacích nebo se vyrovnávat se ztrátou klientů. Pečovatelky často se seniory sdílejí jejich trápení.

Fyzická náročnost: Práce může být fyzicky vyčerpávající, protože je nutné zvedat klienty. Během směny zaměstnanci také nachodí poměrně velké vzdálenosti.

Náročné pracovní podmínky: Někdy může být práce stresující kvůli nedostatečné zpětné vazbě, náročnosti spolupráce s rodinami klientů, občas senior není úplně smířený se situací a odchodem do sociálního zařízení. „V takovém případě je náročnější adaptační fáze, kdy senior bývá nespokojen s maličkostmi, svou nespokojenost a frustraci si „vybíjí“ na zaměstnancích, je s nimi náročná komunikace, odmítá spolupráci a může se projevovat hostilně,“ upřesnila Jana Svačinová.

Platové ohodnocení: Plat v této oblasti nemusí vždy odpovídat náročnosti práce a může být nižší než v jiných oborech. G-centrum Tábor však sleduje trendy v odměňování a pomocí osobních ohodnocení, odměn apod. Je konkurenceschopné.

Pracovní doba: Práce může zahrnovat směny včetně víkendů a svátků, což může ovlivnit osobní život. Na druhou stranu ve směnném provozu mají zaměstnanci více volna, než když pracují každý den.

Zvolení této kariérní cesty by mělo být založeno na osobní motivaci pomáhat druhým a schopnosti vyrovnat se s výzvami, které tato práce přináší.

Dobrovolnictví v sociálních službách

G-centrum Tábor využívá také práci dobrovolníků. „Spolupracujeme s Charitou. Dobrovolnictví v sociálních službách nabízí mnoho přínosů jak pro samotné dobrovolníky, tak pro komunitu klientů, které pomáhají,“ prozradila Jana Svačinová.

Jaké jsou výhody dobrovolnictví?

Radost z dobře vykonané práce: Pomoc potřebným přináší pocit smysluplnosti a naplnění, což pozitivně ovlivňuje duševní pohodu.

Rozvoj dovedností: Dobrovolnictví nabízí příležitost se naučit nové dovednosti, jako je komunikace, organizace, týmová práce a řešení problémů.

Sociální propojení: Dobrovolníci se často setkávají s lidmi z různých prostředí. To jim umožňuje rozšíření sociální sítě a navázání nových přátelství.

Profesní rozvoj: Zkušenosti získané při dobrovolnictví mohou být cenné pro budoucí kariéru, zejména v oblastech, jako je sociální práce, zdravotní péče nebo neziskový sektor.

Jaké jsou motivace dobrovolníků?

Mnoho dobrovolníků je motivováno touhou pomáhat druhým, zároveň dobrovolnictví nabízí příležitost k osobnímu rozvoji a sebereflexi. Někteří lidé hledají prostřednictvím pomoci ostatním smysl vlastního života.

Dobrovolnictví může být také způsobem, jak získat zkušenosti a znalosti v oblasti, ve které chtějí dobrovolníci budovat svou kariéru. Dále dobrovolnictví přináší i pozitivní hodnocení pro studenty a uchazeče o specifická povolání.

Toužíte pomáhat lidem?

Věříte, že i vaším posláním je pomáhat potřebným? Obraťte se na G-centrum Tábor a staňte se členem týmu lidí, kterým nejsou osudy jiných lhostejné.

G-centrum Tábor je příspěvková organizace, která sdružuje šest sociálních služeb – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelskou službu, denní stacionář, domov pro ženy a matky s dětmi a odlehčovací služby.

Více informací najdete na www.gcentrum.cz.