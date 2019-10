Jak na perfektní chilliomáčku? 7 tipů od mistrů světa

V článku vám poradí, jak si uvařit vlastní skvělou chilli omáčku.

Nebudeme chodit kolem horkého hrnce. Nečekejte, že tu najdete přesný recept na výrobu světově oceněné omáčky. Vaření a hlavně neustálé experimentování a zkoušení nového nás pořád posouvá. Právě o naše zkušenosti se nyní chceme podělit. Chilliomáčku si totiž můžete klidně vyrobit doma. A je úplně jedno, jestli máte úrodu papriček, se kterou si nevíte rady, nebo dostanete pytlík sušeného chilli od kamaráda, který byl o prázdninách v Indii. Tady je sedm tipů, které jistě pozvednou vaše chilli omáčkové umění aspoň o úroveň výše.

1. Nezačínejte olejem

Intuitivní kuchař „rozjede cibuli na oleji a uvidí“. My doporučujeme dusit na vodě. Tuk je sice nositelem chuti, ale v chilli omáčce často působí až příliš výrazně. A navíc se ta chuť dlouhým vařením, smažením a dušením deformuje. V praxi pak máte někde vzadu na patře pocit, jako byste olizovali studenou pánvičku, což nikdo nechce.

2. Vyměňte vodu za víno

Pokud jste stoupenci francouzského hesla „Podlévej vším, hlavně ne vodou!“, doplňte základ tekutiny třeba vínem. Je to jen a jen na vás, nemusíte se bát ani sherry. Důležité je, aby všechno chuťově „táhlo za jeden provaz“. Ale o tom se ještě zmíníme.

3. Mixér nechte odpočívat

Skutečně. Omáčka nemusí být hladká homogenní hmota typu kečup. Naopak – kousky zeleniny (cibule, rajčat, paprik, česneku, ovoce nebo třeba mrkve) zvýší zážitek z omáčky.

(Poznámka: Největší zážitek podle našich zkušeností zaručuje jeden velký kousek chillipapričky, který si navíc podle jednoho z Murphyho zákonů naloží do talíře ten největší chilli gringo u stolu.)

4. Důležitá je chuť

Ať už vaříte omáčku na rajčatovém, paprikovém, cibulovém nebo jiném základě, nezapomínejte na chuť. Je vždycky fajn pracovat s rozvahou a předem si říct dvě tři hlavní suroviny, na kterých omáčku postavíte. Nebojte se experimentovat, ale nezapomínejte, že mnoho věcí už vynalezli před vámi (a před námi taky). Třeba rajče a bazalka. Rajče a oregano, cibule a uzená paprika, cizrna a římský kmín… Stylem „pejsek a kočička vaří dort“ prostě dobrou omáčku uděláte stěží.

A taky berte ohled na to, co budete s omáčkou kombinovat. Máte-li na grilu vepřovou panenku, sáhněte po šalvěji, ke kuřecímu zase štymuje tymián.

5. Chilli – sušené nebo čerstvé?

Tady záleží hodně na vás. Se sušeným chilli máte pálivost lépe pod kontrolou, než když ochutnáte špičku papričky, přijde vám, že moc nepálí, tak tam rozkrájíte tři a pak se nestačíte divit…

Čerstvé chilli (obzvlášť papričky odrůdy Habanero) dodají omáčce krásné ovocné tóny. A ještě jeden tip – při použití čerstvého chilli se zbavte semínek. Chuťově nejsou k ničemu, rozkousat vzhledem k jejich velikosti jdou taky stěží a zvláště u pálivějších odrůd se budete druhý den proklínat, že jste nás neposlechli. :) Semínka nemusíte přímo vyhazovat, můžete si je schovat na pěstování příští rok.

6. Nepodceňujte ochranu

Ne, to není bod o bezpečné lásce. Ale když krájíte třeba Carolinu Reaper nebo jinou kapsaicinovou rekordmanku, vyplatí se rukavice. Jak vám jednou kapsaicin (účinná látka v chilli) zaleze pod kůži, nedostanete ji odtam třeba den. A to vůbec nemluvíme o tom, že se potřísněnou rukou poškrábete pod okem nebo na nose. Rukavice to jistí!

7. Jak uchovávat?

Může se stát, že omáčky navaříte víc, než jste schopni spořádat. Nebo je tak pálivá, že se dá jíst jen po malých dávkách. Ohřejte sklenice v troubě vyhřáté na 110 °C a ještě horkou omáčku nalijte do sklenic. Po zavíčkování (nejlépe novým víčkem) zavařujte při teplotě 85 °C po dobu 20 minut ve vodní lázni.

Trvanlivost prodlouží některý z přirozených přírodních konzervantů, jako je ocet, cukr nebo sůl. Ale je potřeba počítat s tím, že například ocet se časem rozloží a jeho štiplavá kyselost postupně otupí.

Tak! Základy máte a můžete se do toho pustit...

Ale? Vy byste přeci jen chtěli nějaký ten konkrétní postup? Ok, zkuste to třeba takto:

Vezměte 5 čerstvých, masitých rajčat v co nejzralejší podobě a nakrájejte je na jemné kostičky.

Středně velkou, najemno nakrájenou cibuli lehce poduste na troše vody či vína. Doměkka.

Přidejte 2 stroužky česneku (můžete jej nadrtit nebo nakrájet na tenké proužky) a nechte směs cibule a česneku na pánvi, dokud se nevyvaří veškerá tekutina.

Přidejte rajčata nakrájená na kostky a na mírném plameni za občasného míchaní redukujte, dokud směs nezíská lehce hustou konzistenci a svaří se o cca 40 %.

Přidejte 2 lžíce octa (zde doporučujeme experimentovat, zkuste místo klasického třeba vinný nebo sladový) a 2 lžíce cukru (nejlépe funguje tmavý třtinový typu dark demerara)

Přidejte chilli, ať už čerstvé či sušené, a veškeré koření (například pepř, mletý koriandr či cokoliv jiného, co vám přijde vhodné – opět doporučujeme vyzkoušet netradiční kombinace). Bylinky si nechte na konec.

Opět směs zredukujte, dokud se přidaný ocet nevyvaří a směs znovu nezíská hutnou konzistenci.

Pokud chcete přidat bylinky, udělejte to až nyní, směs povařte 5 minut a ihned stáhněte z plamene. Opakujeme: nebojte se experimentovat! K hovězímu masu jde skvěle rozmarýn se šalvějí, ke kuřecímu třeba tymián nebo bazalka.

Omáčku doporučujeme podávat při pokojové teplotě, případně ji mírně ohřejte, aby se uvolnilo aroma a rozvinula se chuť všech přísad.

Netroufáte si na přípravu vlastní chilli omáčky ? Nevadí, ochutnejte naše mistrovská díla