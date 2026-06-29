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Hledáte stavební firmu v Jižních Čechách? Študlar & Horák plní sny

Komerční sdělení
Hledáte stavební firmu v Jižních Čechách? Študlar & Horák plní sny

Hledáte stavební firmu v Jižních Čechách? Študlar & Horák plní sny | foto: Ladislav Horák

Hledáte stavební firmu v Jižních Čechách? Študlar & Horák plní sny
Hledáte stavební firmu v Jižních Čechách? Študlar & Horák plní sny
Hledáte stavební firmu v Jižních Čechách? Študlar & Horák plní sny
Hledáte stavební firmu v Jižních Čechách? Študlar & Horák plní sny
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Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Představa o dokonalém domově začíná odvahou snít, ale končí u poctivého řemesla. Pokud hledáte spolehlivou stavební firmu v Jižních Čechách, která si poradí s dřevostavbou, novou střechou i zahradou, vsaďte na Študlar & Horák z Rájova. Vaši projektovou nabídku navíc nacení už do jednoho týdne.

Pustit se do jakékoliv stavby nebo rekonstrukce s sebou často nese spoustu bezesných nocí. Koordinovat zedníky, hlídat termíny, shánět techniku na výkopy a doufat, že výsledek bude vypadat stejně dobře jako na papíře, umí být vyčerpávající. Právě proto se parta zkušených jihočeských řemeslníků rozhodla spojit síly a založit společnost Študlar & Horák. Každý z nich exceluje v trochu jiném oboru, a díky tomu dokážou zastřešit celý projekt od A do Z.

Zapomeňte na anonymní stavební korporáty. V Rájově k práci přistupují tak, jako by stavěli pro sebe – s absolutním citem pro detail, precizností a hlavně lidskostí. Celý proces, od první schůzky až po předání hotového díla, tak probíhá bez zbytečného stresu. Kompletní přehled služeb a fotogalerii hotových projektů si můžete prohlédnout na stránkách www.shstavby.cz.

Když dřevo a kámen vyprávějí příběh – zahradní stavby a dřevostavby

Stále větší oblibě se v České republice těší útulné zahradní stavby a dřevostavby v přírodě. Jde o dokonalé souznění moderní architektury s ekologicky šetrným přístupem. Firma realizuje kompletní dřevostavby na míru přesně podle vaší projektové dokumentace, přičemž největší důraz klade na funkčnost, čisté linie a dlouhou životnost materiálů.

To samé platí, pokud toužíte po venkovním útočišti pro letní večery. Moderní pergoly a designové přístřešky z jejich dílny perfektně splynou s architekturou vašeho domu. Vytvoří tak elegantní prostor, kde můžete odpočívat s rodinou a přáteli za každého počasí, chráněni před sluncem i deštěm.

Od stabilní střechy až po poslední detail na zahradě

Největší kouzlo spolupráce s touhle rájovskou partou spočívá v tom, že nemusíte obvolávat pět různých firem. Potřebujete kompletní střešní práce, opravit krov nebo rovnou kompletní rekonstrukci střechy? Žádný problém. Hledáte někoho, kdo se postará o těžkou práci, jako jsou výkopové práce, příprava pozemku, inženýrské sítě a kompletní terénní úpravy? Mají na to lidi i techniku.

Dokážou se plynule přesunout z hrubé stavby k těm nejjemnějším detailům v interiéru i exteriéru:

  • Kvalitní dlažba a obklady: Postarají se o precizní pokládku venkovní dlažby na terasách, příjezdových cestách i chodnících. Stejně detailně si vyhrají s obklady koupelen, kuchyní nebo moderních fasád.
  • Kamenné stavby s historií: Staví nádherné kamenné zdi, ploty a opěrné stěny, které vypadají naprosto přirozeně, mají obrovskou pevnost a s věkem zrají do krásy.
  • Kompletní servis: Samozřejmostí je i zednická práce všeho druhu a vyřešení stavebního odpadu, takže po sobě nechávají čistý stůl. A čistou stavbu.

Stavební firma v Jižních Čechách staví kvalitně a s láskou

Domov je místo, které by vám mělo dělat radost desítky let. A přesně s tímto vědomím tým kvalifikovaných pracovníků bere do ruky každou cihlu, trám nebo obkladačku. Spolehlivost a rychlá realizace bez kompromisů v kvalitě jsou pro ně osobním závazkem.

Máte v ruce projekt a chcete vědět, jak rychle a za kolik se váš sen promění v realitu? Pošlete svou dokumentaci do Rájova. Poptávejte stavební a zednické práce u firmy Študlar & Horák a zažijte, jaké to je, když se staví profesionálně a úsměvem.

Web: https://www.shstavby.cz/
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=61590526448154

Hledáte stavební firmu v Jižních Čechách? Študlar & Horák plní sny

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