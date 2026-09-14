Hasičská soutěž ve vyprošťování z havarovaných vozidel

Jak nejlépe vyprostit zraněného z havarovaného vozidla budou ve čtvrtek 17. září 2026 na Horním náměstí v Prachaticích soutěžit týmy profesionálních i dobrovolných hasičů v rámci jihočeské krajské soutěže ve vyprošťování u dopravních nehod. Soutěž bude navíc mimořádně zajímavá tím, že do soutěže se zapojí i dvě družstva profesionálních hasičů ze Slovenské republiky.
Jak soutěž probíhá?
Soutěž ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel je velmi atraktivní podívaná. Družstva bojují po stránce taktické, technické i zdravotnické. Je zde možné vidět práci hasičů tak, jak reálně u dopravních nehod probíhá.
Úkolem každého soutěžního družstva, které tvoří velitel a tři hasiči, je co nejúčinnějším, nejefektivnějším a nejbezpečnějším způsobem vyprostit zraněnou osobu (figuranta) z havarovaného auta. Hasiči jsou v průběhu soutěžního pokusu oblečeni v kompletních zásahových oblecích včetně přilby, vyprošťují za pomoci požární techniky a prostředků a zároveň taktických odborných postupů, které běžně u nehod používají. Součástí vyproštění zraněného je také poskytnutí předlékařské pomoci a transport zraněného na místo simulující vozidlo zdravotnické záchranné služby.
Aby se celá akce co možná nejvíce blížila realitě, neznají soutěžní družstva do poslední chvíle situaci, ke které jsou povoláni. Před začátkem soutěže si velitelé družstev losují pouze číslo scénáře a pořadí. Nevědí však, jak konkrétní scénář vypadá, jakým způsobem budou havarované vozy nastaveny, zda se nejedná o hromadnou nehodu či zda vůz nebude vklíněn do překážky apod.
Poté, co si soutěžní družstvo připraví techniku a prostředky na startovní základnu, jeden z rozhodčích všechny členy odvede do stanu a technická četa mezitím připraví scénář. Družstvo tedy přijíždí k „neznámé“ nehodě. Zde pak musí postupovat nejen dle pravidel této soutěže, ale především podle přesných odborných postupů.
Jak jsou družstva hodnocena?
Výkon soutěžního družstva hodnotí rozhodčí ve třech oblastech: taktika (přístup k místu nehody, provádění průzkumu, protipožární zabezpečení, velení u zásahu, spolupráce týmu), technické provedení zásahu (stabilizace vozidla, uvolnění, vyproštění a transport zraněné osoby) a předlékařská pomoc. Za jednotlivé oblasti může družstvo získat maximálně 30 bodů. Za chyby, které rozhodčí v průběhu soutěžního pokusu zjistí, se bodové hodnocení snižuje.
V rámci hodnocení existuje tvrdé, ale oprávněné, pravidlo, že v případě, že se soutěžní tým dopustí tak závažné chyby, která by mohla způsobit vážné zhoršení zdravotního stavu zraněného nebo by byla výrazně ohrožena bezpečnost figuranta nebo zasahujících, mohou rozhodčí podstatně snížit hodnocení v dané oblasti nebo dokonce nepřidělit body žádné. Na druhou stranu mohou soutěžnímu družstvu připsat body až 10 bodů jako kompenzaci za velmi složitý scénář.
Rozhodčími v soutěži jsou jak příslušníci hasičského záchranného sboru, tak zdravotníci zdravotnické záchranné služby. Své postřehy a poznatky si zapisují již v průběhu soutěžního pokusu. Po jeho ukončení odchází soutěžní tým opět do stanu, kde si vyslechne hodnocení. Hodnocení není kromě členů týmu a rozhodčích nikdo jiný přítomen. Pořadí týmů pak určí součet bodů ve všech hodnocených oblastech, který je případně snížen o body za překročení časového limitu.
Pokud chcete vidět nejlepší profesionální a dobrovolné jednotky v akci, navštivte 17. září Horní náměstí v Prachaticích! Nabízíme skvělou hasičskou podívanou!
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