Fotovoltaika jako cesta k udržitelnosti v ENGELu

ENGEL je silná nadnárodní společnost, pravidelně investuje a modernizuje, snižuje uhlíkovou stopu, myslí na budoucnost a také na udržitelnost. I z těchto důvodů a také kvůli snížení celkových nákladů na energie proběhla v uplynulých měsících instalace nové fotovoltaické elektrárny na střechu výrobního závodu ENGEL strojírenská spol. s r.o. se sídlem v Kaplici. V současné době je elektrárna již kompletně naistalovaná, dokončujeme legislativu a netrpělivě čekáme na spuštění fotovoltaiky do ostrého provozu. Ten je naplánovaný na konec roku 2024.

Je to další úspěšný krok k našim cílům udržitelnosti!

Několik zajímavostí o nové fotovoltaické elektrárně ENGEL Kaplice:

Na střeše je nainstalováno celkem 3 519 fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 455 W. V provozu bude celkem 14 výkonných střídačů. Celkový výkon fotovoltaické elektrárny je 1 601 kWp a v plném výkonu dokáže pokrýt celkovou hodinovou spotřebu celého výrobního závodu v Kaplici. Jen pro představu, kaplický závod zaměstnává zhruba 1 100 zaměstnanců na výrobní ploše, která se před šesti lety zdvojnásobila na současných 34 tisíc m2.

Společnost ENGEL v rámci této realizace čerpá schválenou dotaci ve výši 7 047 040 Kč z programu 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice RES+ prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

Udržitelnost v globální společnosti ENGEL

„Do roku 2030 snížíme naše přímé emise v závodech společnosti ENGEL ve srovnání rokem 2022 na polovinu“ – to je jeden z ambiciózních cílů udržitelnosti, který jsme si stanovili v létě minulého roku.

Cesta, kterou jsme se společně vydali, obsahuje následující body:

-12 % snížení emisí v roce 2023

V roce 2023 jsme dokázali snížit naše emise v závodech po celém světě o 12 %. Jen u samotné společnosti ENGEL Austria to bylo více než 20 %, které bylo možné ušetřit ve srovnání s rokem 2022. To znamená, že jsme v rámci ENGEL global ušetřili tolik emisí, kolik činí celková roční spotřeba CO 2 355 osob v průměru na hlavu v EU.

Tím jsme se přiblížili už v prvním roce o velký krok blíže k cíli snížit naše emise na polovinu. Konkrétně řečeno: nacházíme se výrazně nad redukcí emisí -4,6 %, předběžně vypočítané v ročním průměru ze strany SBTi.

Významně k tomu přispívají různé projekty udržitelnosti, které ve společnosti ENGEL celosvětově realizujeme. Efekt realizovaných projektů se obvykle projeví v následujícím roce. Například projekt „Rekuperace tepla z žíhací pece“ v St. Valentinu, který byl realizován v roce 2022, ušetřil od roku 2023 ročně 500 000 kWh. To odpovídá roční úspoře energie 25 čtyřčlenných domácností*.

Výroba energie 3,35 MWp

Kromě úspory našich emisí (a spotřeby energie) spoléháme také na výrobu obnovitelné energie prostřednictvím fotovoltaických systémů (PV systémů) v našich závodech. Na střechách závodů ENGEL v Rakousku, Německu a Americe jsou již nainstalovány fotovoltaické moduly. Další instalace aktuálně probíhají v závodech v Číně a Korei.

V uplynulém roce 2023 činil instalovaný výkon fotovoltaických systémů ENGEL Rakousko a Amerika v průměru 3,35 megawatt-peak (MWp) denně. Abychom to učinili srozumitelným: v přepočtu na rok bychom mohli zásobovat elektřinou 789 čtyřčlenných domácností*.

Naše úspory energie zajišťují, že se můžeme neustále zlepšovat v ratingu udržitelnosti, například:

Zlepšení ratingu u CDP v mnoha oblastech: „Carbon Disclosure Project“ (CDP) je významný rating ochrany klimatu a vedle ecoVadis (viz Patříme mezi Top 1 % nejvíce udržitelných podniků na světě! (sharepoint.com) další důležitý rating udržitelnosti pro zákazníky z nejrůznějších odvětví. Mimo jiné se nám podařilo zlepšit hodnocení kategorií „Energie“ a „Iniciativy k redukci emisí“ ze statusu C na status A-!

75 % na 90 % v „Supplier Assurance Rating“: I v ratingu „Supplier Assurance Rating“ jsme se dokázali výrazně zlepšit. Tento rating má pro zákazníky z automobilového průmyslu velký význam.

* Základ výpočtu: Spotřeba energie rodinného domu (elektřina + teplo); zdroj: check24.at

** Výchozí hodnota: 4členná domácnost se spotřebou elektřiny 4 200 kWh/rok; zdroj: co2online.de